استثمار بقيمة 420 مليون درهم يرفع ملكية الشركة العالمية القابضة في "انفيكتوس" إلى قرابة 40%

نمو قوي لشركة "انفيكتوس" على مستوى عملياتها الدولية، وتحقيق أعلى نتائج مالية لها على الإطلاق

الصفقة تعزز الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة العالمية القابضة للاستثمار في منصات متكاملة عالمياً وتمتلك إمكانات قوية للنمو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن زيادة حصتها في شركة "انفيكتوس للاستثمار " إلى قرابة 40% بالاستحواذ على 196 مليون سهم، ما أضاف نسبة 17.50% إلى ملكيتها في الشركة، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة بلغت قيمتها نحو 420 مليون درهم.

وتنشط شركة "انفيكتوس للاستثمار " في الممرات التجارية العالمية، حيث تشمل أعمالها تجارة السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل الإمداد. وقد مكّنها نموذجها المتنوع وتوسعها الدولي من ترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في تدفقات التجارة العالمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وخلال النصف الأول من عام 2025، حققت انفيكتوس للاستثمار زيادة بنسبة 164% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 189.7 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار درهم، مسجّلةً أفضل أداء نصف سنوي لها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.3 مليار درهم، ما عزّز ميزانيتها العمومية ومرونتها المالية. كما وسعت الشركة نطاق عملياتها الجغرافية لتشمل 65 دولة، بعدما دخلت 10 أسواق جديدة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب إحراز تقدم في عدد من صفقات الاستحواذ البارزة، التي تعزز قدراتها في عدة مراحل عبر سلسلة الإمداد من النقل والمعالجة وصولاً إلى التوزيع.

ويعكس الاستثمار الإضافي بقيمة 420 مليون درهم ثقة الشركة العالمية القابضة بآفاق النمو المستقبلي لشركة "انفيكتوس للاستثمار "، كما يعزز حضورها الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تدعم استقرار الاقتصاد العالمي. وتتوافق المنصة التشغيلية المتكاملة لشركة "انفيكتوس"، إلى جانب توسّعها الدولي، مع توجهات الشركة العالمية القابضة للاستثمار في شركات رائدة توفّر قيمة مستدامة وتشكل ركيزة أساسية لسلاسل الإمداد.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يأتي رفع ملكيتنا في شركة انفيكتوس للاستثمار تأكيداً لثقتنا الراسخة بتوجهاتها الاستراتيجية ودورها المتنامي في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وفي ظل تزايد الطلب الدولي على حلول التجارة المتكاملة، نرى بأن انفيكتوس تتمتع بمقومات قوية للنمو على المدى الطويل. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة العالمية القابضة بدعم الشركات عالية الأداء، والتي تعزز المرونة والابتكار وتحقق المزيد من القيمة عبر الأسواق العالمية".

من جانبه، قال أمير داود عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة "انفيكتوس للاستثمار": "تمثل زيادة استثمار الشركة العالمية القابضة مؤشراً واضحاً على قوة استراتيجيتنا طويلة الأمد، ونجاحنا في تنفيذها. ويعزز التقدم الذي حققته شركة انفيكتوس على صعيد الأداء المالي، وتوسع العمليات، والنمو الاستراتيجي، ثقتنا بالمسار الذي تتبعه الشركة ونظرتنا الإيجابية لآفاق نموها المستقبلية".

وتدعم هذه الصفقة توسّع محفظة الشركة العالمية القابضة على مستوى العالم، وتعزيز استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ حضور قوي في قطاعات تُعدّ ركائز جوهرية للاقتصاد العالمي.

وقد أُنجزت صفقة الشراء من خلال صفقة مؤسسية كبرى، لترتفع حصة الشركة العالمية القابضة إلى ما يقارب 40% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "انفيكتوس للاستثمار".

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

+971 50 973 1173

نبذة عن شركة انفيكتوس للاستثمار

تأسست شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز INVICTUS) في مارس 2022 في دبي، وهي إحدى الشركات القابضة الرائدة المتخصصة في تجارة السلع الزراعية والغذائية، وذلك عبر شركتها التابعة الأساسية انفيكتوس للتجارة التي تأسست في فبراير 2014. وقد بدأت الشركة نشاطها بتقديم خدمات التوريد للمواد الخام والسلع النهائية مثل القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن توسّع محفظتها لتشمل مجموعة واسعة من السلع، من بينها الشعير والذرة والقطن، والحبوب المجففة مع الذوائب الناتجة عن عمليات التقطير، والأسمدة، والفول السوداني، واللحوم، والسمسم، وفول الصويا ومشتقاته، بالإضافة إلى السكر والزيوت النباتية ودقيق القمح. وتعمل شركة انفيكتوس للاستثمار اليوم في 65 دولة من خلال شبكة توريد واسعة، مع تركيز متزايد على تنفيذ استحواذات تعزّز قدراتها في مراحل سلسلة الإمداد، من عمليات النقل والمعالجة إلى التوزيع ووصول المنتجات إلى الأسواق، وذلك بهدف بناء منظومة متكاملة في قطاع تجارة السلع الزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

التواصل الإعلامي:

رنيم أبو دقة

استشاري أول لدى شركة تيلز آند هيدز

Raneem.Abudaqqa@talesandheads.com

+971 (50) 694 4650

