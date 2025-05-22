أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن توقيع 4 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال منتدى "اصنع في الإمارات" 2025. وتعزز هذه الاتفاقيات مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد في مجال الابتكار الصيدلاني وتطوير وتوطين تقنيات تصنيع منتجات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وجرى توقيع الاتفاقيات بين جلوبال فارما وأربع شركات عالمية على نحو منفصل وحصري، تأكيداً على نهج جلوبال فارما الاستثنائي في مجال التعاون الاستراتيجي، وذلك مع كل من مختبرات فارما برايمز (الأردن) ونيرهادو إنترناشيونال (مصر) وأورا هيلث (إسبانيا)، وبيوساينت فارما إنك (كندا). وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للأدوية، جلسات توقيع اتفاقيات التعاون مع كل من مختبرات فارما برايمز ونيرهادو إنترناشيونال وأورا هيلث. وتشمل هذه الشراكات مجالات حيوية مثل نقل التكنولوجيا وترخيص المنتجات والتوريد والتصنيع المحلي، ويتمثل الهدف منها في تعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات، وتسهيل الحصول على حلول الرعاية الصحية من الجيل التالي في المنطقة، بالتماشي مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للأدوية بأهمية هذه التفاقيات، قائلاً: "تعكس الشراكات الاستراتيجية التي أعلنت عنها جلوبال فارما خلال منتدى 'اصنع في الإمارات' التزام الدولة بتعزيز قطاع تصنيع الأدوية الإماراتي والحد من الاعتماد على الواردات. كما تجسد هذه الشراكات المستهدفات الرئيسية لمبادرة 'اصنع في الإمارات'، عبر تعزيز قدرات قطاع التصنيع الإماراتي، وتسريع مسارات الابتكار، والتأكيد على المكانة الريادية للدولة كمركز عالمي لتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة، والمتميزة بجودتها العالية".

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما: "ترتكز استراتيجية دبي للاستثمار طويلة الأجل على الارتقاء بقدرات القطاعات الداعمة لمسار التقدم الوطني، ويعتبر قطاع الرعاية الصحية عنصراً محورياً ضمن هذه الرؤية. وتعكس هذه الشراكات الاستراتيجية التزام جلوبال فارما بتطوير القدرات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين عمليات نقل المعرفة، وتطوير منظومة صيدلانية مرنة تدعم قطاع الأمن الصحي على مستوى المنطقة وتعزيز النمو القائم على الابتكار".

ووقعت مختبرات فارما برايمز، إحدى منظمات الأبحاث التعاقدية (CRO)الرائدة، ومقرها في عمّان- الأردن، شراكة استراتيجية مع جلوبال فارما بهدف تعزيز القدرات المحلية لإنتاج واختبار الأدوية البيولوجية المشابهة في الإمارات. وتعكس هذه الشراكة التزام فارما برايمز بتعزيز البنية التحتية لمراقبة الجودة وتوفير علاجات بيولوجية مشابهة عالية الجودة بأسعار ميسورة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يساهم في تعزيز تنافسية قطاع الأدوية وتحسين جودة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وأعلنت جلوبال فارما عن شراكتها مع نيرهادو إنترناشيونال، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال المكملات الغذائية العلاجية، بهدف إطلاق جملة من المنتجات المبتكرة والمكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الصحية على مستوى المنطقة. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون مشهد الصحة والعافية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز الرعاية الوقائية والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية.

كما وقعت اتفاقية تعاون مع أورا هيلث، الشركة الإسبانية البارزة التي تعتمد نهجاً علمياً في تطوير المكملات الغذائية الوظيفية، وذلك بهدف توسيع نطاق حضورها العالمي في مجال الصحة والعافية. وتتطلع الشراكة إلى التعاون في مجال تطوير وتصنيع مجموعة رائدة من المكملات الغذائية الصحية الوقائية، على المستوى المحلي، وبالتالي توفير منتجات العافية ذات الجودة الأوروبية على أوسع نطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستكمالاً لسلسلة الشراكات، وقعت جلوبال فارما اتفاقية ترخيص وتوريد مع بيوساينت فارما إنك، شركة الأدوية الكندية التي تهتم بتحسين صحة المرضى عبر تقديم منتجات رعاية صحية مبتكرة وفريدة وفاعلة في كندا وبعض الأسواق الدولية. وتنص الاتفاقية على توفير FeraMAX® الحاصل على براءة اختراع في الإمارات، وهو مكمل حديد يتم تناوله عن طريق الفم، يمتاز بسهولة امتصاصه في الجسم والتقليل من الآثار الجانبية الناجمة عادة عن تناول مكملات الحديد على الجهاز الهضمي. على أن تقوم جلوبال فارما بأعمال التعبئة الثانوية والتسويق للمنتج في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن جلوبال فارما

جلوبال فارما شركة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، تأسست عام 1998، وهي رائدة في صناعة الأدوية مع حضور قوي على مستوى المنطقة. بدأت جلوبال فارما عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وعززت حضورها عام 2008 عبر توسيع خطوط الإنتاج وإطلاق منتجات جديدة في 14 دولة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. تمتلك شركة جلوبال فارما حالياً مصنعين مُزودين بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع البنسيلين بيتا لاكتام لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات قطاعات الأمراض المزمنة.

نبذة عن فارما برايمز

مختبرات فارما برايمز شركة أبحاث تعاقدية (CRO) تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في تطوير الأدوية وأنظمة توصيلها، مع التركيز على الابتكار وتوفير حلول علاجية عالية الجودة وفعالة في الشرق الأوسط وعدد من الأسواق العالمية المختارة.و تشمل خدماتها أعمال البحث والتطوير ومراقبة الجودة الدوائية واختبار وتحليل الأدوية البيولوجية المشابهة، إضافةً إلى الدراسات الحيوية والتكافؤ الحيوي. تلتزم فارما برايمز بأعلى معايير الجودة واللوائح الدولية لضمان تقديم خدمات موثوقة وفعالة.

نبذة عن شركة نيرهادو إنترناشيونال

تأسست شركة نيرهادو إنترناشيونال في عام 1996 ، وهي شركة مصرية رائدة في تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية ومقرها في مدينة 6 أكتوبر، الجيزة. وتعد الشركة رائدة في حلول الرعاية الصحية المبتكرة، بما في ذلك تقنية الأغشية القابلة للذوبان في الفم (ODF)، وهي مصنفة ضمن أفضل 50 شركة أدوية في مصر لمدة ست سنوات متتالية. وتلتزم الشركة بفضل حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة تعزز مستويات الصحة والرفاهية.

حول عن أورا هيلث

أورا هيلث هي شركة مكملات غذائية مقرها إسبانيا تعتمد نهجاً علمياً في تطوير المكملات الغذائية الوظيفية. تقدم الشركة منتجات عالية الجودة عبر القطاعات الصحية الرئيسية، بما في ذلك الصحة الهضمية والمعرفية وصحة المرأة مع التركيز القوي على البحث والابتكار.

نبذة عن بيوساينت فارما إنك

بيوساينت فارما إنك هي شركة أدوية كندية تركز على تحسين صحة المرضى عبر تقديم منتجات رعاية صحية مبتكرة ومرخصة. وتتمتع الشركة بمحفظة متنوعة تغطي مجالات علاجية متعددة، بما في ذلك نقص الحديد، وإدارة الألم، وصحة المرأة، ورعاية مرضى الأورام. تقدم بيوساينت حلولاً مثبتة سريرياً للمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية في كندا وبعض الأسواق الدولية. وتتداول الشركة أسهمها في بورصة TSX Venture Exchange تحت الرمز "RX".

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