افتتحت الشركة العالمية لخدمات الغاز (SAOC) اليوم مصنع فصل الهواء (Air Separation Unit – ASU) في مدينة الرسيل الصناعية، وذلك تحت رعاية المهندس داوود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وبحضور عدد من من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 20000 متر مربع، بينما يصل حجم الاستثمار فيه إلى 4000000 ريال عماني، في حين يبلغ الإنتاج اليومي من الأكسجين والنيتروجين والأرجون 173 طناً.

وقال جمال بن سعيد العجيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لخدمات الغاز، أن المصنع يعد أَكْبَرِ مَصْنَعٍ تِجَارِيٍّ لِإِنْتَاجِ غَازَاتِ الْهَوَاءِ (الأُكْسُجِينِ، وَالنِّيتْرُوجِينِ، وَالأَرْجُونِ) فِي مدينة الرُّسَيْلِ الصِّنَاعِيَّةِ بِسَلْطَنَةِ عُمَانَ، لِيَكُونَ إِنْجَازًا وَطَنِيًّا جَدِيدًا يُضَافُ إِلَى مَسِيرَةِ التَّنْمِيَةِ الصِّنَاعِيَّةِ.، ويأتي هٰذَا الْمَشْرُوعُ تَمَاشِيًا مَعَ رُؤْيَةِ عُمَانَ 2040، بِهَدَفِ دَعْمِ الأَمْنِ الصِّحِّيِّ وَالصِّنَاعِيِّ، وَتَحْقِيقِ الاِكْتِفَاءِ الذَّاتِيِّ مِنَ الْغَازَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ وَالطِّبِّيَّةِ، وَضَمَانِ اسْتِقْرَارِ الإِمْدَادَاتِ، إِضَافَةً إِلَى تَصْدِيرِ الْفَائِضِ إِلَى الدُّوَلِ الْمُجَاوِرَةِ، وَتَعْزِيزِ الشَّرَاكَةِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، وقد تُوِّجَتْ جُهُودُ إدارة الشركة بِالْحُصُولِ عَلَى عَقْدٍ لِتَوْرِيدِ الْغَازَاتِ لِشَرِكَةِ تَنْمِيَةِ نَفْطِ عُمَانَ، ويُمَثِّلُ مَحَطَّةً مُهِمَّةً فِي مَسِيرَتِنَا، وَيَعْكِسُ الثِّقَةَ الَّتِي نَحْظَى بِهَا، وَالِالْتِزَامَ الَّذِي نَنْتَهِجُهُ بِأَعْلَى مَعَايِيرِ الْجَوْدَةِ وَالِاحْتِرَافِيَّةِ، وأضاف العجيلي: َنَفْخَرُ بالتزامنا بِأَعْلَى مَعَايِيرِ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَالْبِيئَةِ، حَيْثُ تُوِّجَتْ هٰذِهِ الْجُهُودُ بِتَحْقِيقِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ دُونَ أَيِّ إِصَابَاتٍ، وَالْحُصُولِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَجَوَائِزَ مِنْ شَرِكَةِ تَنْمِيَةِ نَفْطِ عُمَانَ، إِضَافَةً إِلَى اجْتِيَازِ تَدْقِيقِ دَرْبِ السَّلَامِ لِلصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَالْبِيئَةِ بِنِسْبَةِ الْتِزَامٍ 100%، لِتَكُونَ الشَّرِكَةُ الْعَالَمِيَّةُ لِخَدَمَاتِ الْغَازِ أَوَّلَ مُوَرِّدٍ لَدَى شَرِكَةِ تَنْمِيَةِ نَفْطِ عُمَانَ يُحَقِّقُ هٰذَا الإِنْجَازَ، كما َيُعَدُّ التَّطْوِيرُ الْمُؤَسَّسِيُّ لِلْمُجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ أَحَدَ الرَّكَائِزِ الأَسَاسِيَّةِ فِي رُؤْيَتِنَا، حَيْثُ كَانَتِ الشَّرِكَةُ مِنْ أَوَائِلِ الْمُؤَسَّسَاتِ الدَّاعِمَةِ لِمُبَادَرَةِ الْبَرْنَامَجِ الْمِهْنِيِّ لِلتَّطْبِيقِ الصِّنَاعِيِّ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ شَرِكَةِ تَنْمِيَةِ نَفْطِ عُمَانَ، وَقَدْ قَامَتْ بِتَوْظِيفِ خَرِّيجِينَ عُمَانِيِّينَ جُدُدٍ، وَمَنْحِهِمْ فُرَصَ عَمَلٍ وَتَجَارِبَ تَطْوِيرٍ مِهْنِيٍّ، حَيْثُ تَمَّ تَوْظِيفُ الْعَدِيدِ مِنْهُمْ بِشَكْلٍ دَائِمٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبَرْنَامَجِ التَّجْرِيبِيِّ.

يذكر أن افتتاح مصنع فصل الهواء يأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز البنية الأساسية لقطاع الغازات الصناعية في سلطنة عُمان، ودعم الصناعات التحويلية والقطاعات الحيوية المختلفة، من خلال توفير منتجات عالية الجودة وفق أحدث التقنيات العالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، حيث أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات الداعمة في مدينة الرسيل الصناعية، ويعكس التزام الشركة بدعم المحتوى المحلي، وتوفير حلول صناعية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، حيث يُعد مصنع فصل الهواء أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنسجم مع رؤية سلطنة عُمان في توطين الصناعات المتقدمة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

-انتهى-

