أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة برجيل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية الفائقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وسجلت برجيل القابضة إيرادات قوية بلغت 5,501 مليون درهم إماراتي، محققة نمواً بنسبة 9.8% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي عدد زيارات المرضى 7 ملايين زيارة، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأداء إلى التوسع في الوصول إلى المجتمعات المحلية عبر تقديم منتجات وخدمات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط واستمرار التوسع في المرافق التي تم افتتاحها حديثاً.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1,089 مليون درهم إماراتي، مع تحسن هامش الربحية إلى 19.8% مقارنة بـ 18.1% في عام 2024. ويعكس هذا التحسن كفاءة تخطيط القوى العاملة، وتعزيز انضباط عمليات الشراء، وتحسين شروط الموردين، إلى جانب التحكم الفعّال في المصروفات العامة، وتحسين ملكية الأصول، وزيادة الرافعة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع معدلات تشغيل المرافق وتطويرها.

وارتفع صافي الربح بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليبلغ 503 ملايين درهم إماراتي، مع تحسن هامش صافي الربح إلى 9.1%. وسجل الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث قفز صافي الربح بنسبة 159.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة الرافعة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسن كفاءة استخدام الأصول، ومرونة العمليات التشغيلية.

وشهد عام 2025 نمواً في عدد المرضى الداخليين بنسبة 11.7%، في مؤشر واضح على الطلب المتزايد على الخدمات في التخصصات الرئيسية، بما في ذلك الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة العظام. وخلال العام، أُجريت أكثر من 89,700 عملية جراحية، بقيادة مدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميدور أبوظبي، ومستشفى برجيل أبوظبي، ومستشفى لايف كير مصفح.

كما ارتفع عدد مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 8.3% خلال عام 2025، مدعوماً بمواصلة التوسع في الأسواق المختلفة، وتوسيع شبكة العيادات الخارجية التابعة للمجموعة، لا سيما من خلال افتتاح المزيد من مراكز جراحة اليوم الواحد، والمراكز الطبية، ومراكز التلقيح الصناعي، ومراكز العلاج الطبيعي.

وفي تعليقه على النتائج، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "شهد عام 2025 أداءً لافتًا لبرجيل القابضة، مستندًا إلى شبكة متكاملة من مراكز التميّز التخصصية، ومتوافقًا بشكل وثيق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية. وقد أسهمت استثماراتنا المستمرة في المنظومة الصحية، والقيادة الطبية، والكفاءات البشرية في دعم نمو مستدام وتحسين جودة الأرباح، بالتوازي مع تزايد الطلب على الرعاية الطبية المتقدمة. كما واصلنا تنفيذ استراتيجيات التوسع وفق الخطط المعتمدة، عبر تعزيز حضورنا في مجال الرعاية المجتمعية داخل دولة الإمارات، وتطوير منصات الرعاية التخصصية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توسيع عملياتنا ومحفظة إدارتنا في أسواق أخرى. واستشرافًا للمستقبل، وبالاعتماد على أسس سوقية وتشغيلية راسخة، وتنفيذ منضبط، وفريق قيادي يتمتع بخبرة عميقة، تتمتع برجيل القابضة بموقع قوي لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، مع مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في مختلف الأسواق."

