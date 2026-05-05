الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة دار الماجد العقارية ("الماجدية" أو "الشركة"، 4326 في السوق المالية السعودية)، وهي إحدى الشركات السعودية الرائدة في تطوير العقارات وبناء المجتمعات المتكاملة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026م ("الربع الأول 2026م"). وحققت الشركة أداءً مستقر اً خلال هذه الفترة، حيث بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم 38.7 مليون ريال سعودي، وواصلت الشركة مسار تحولها الاستراتيجي نحو نموذج البيع على الخارطة مع الحفاظ على رصيد قوي من المبيعات المتعاقد عليها في المشاريع تحت التنفيذ، مما يؤهلها للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو.

علق الرئيس التنفيذي المكلف عبد السلام الماجد:

"يعكس أداء الماجدية في الربع الأول من عام 2026م استمرار مرونة منصتنا وقوة استراتيجيتنا طويلة الأجل. وعلى الرغم التحديات الحالية في القطاع العقاري، إلا أننا حققنا أداءً قوياً مدفوعاً بالتنفيذ المنضبط وجودة محفظتنا الاستثمارية.

وواصلنا مسار تحولنا الاستراتيجي نحو نموذج البيع على الخارطة، حيث يعد نموذجا أساسيا لخلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز كفاءة رأس المال. ومع أن هذا التحول يحدث أثراً توقيتي لناحية الاعتراف بالإيرادات على المدى القريب، ولكنه في المقابل يدعم نمو المبيعات المتعاقد في المشاريع تحت التنفيذ عليها والإيرادات المستقبلية.

أحرزنا خلال الربع الأول أيضاً مزيداً من التقدم في توسيع منصتنا، حيث بلغت محفظة مشاريع الشركة 45 مشروعاً، وواصلنا بناء مصادر دخل متكررة، مما يعكس اتساع نطاق نموذج أعمالنا المتكامل وقدرتنا على اغتنام الفرص عبر جميع مراحل سلسلة القيمة العقارية.

فيما يخص رؤيتنا للمرحلة القادمة، لا نزال نضع ثقتنا الكاملة باستراتيجيتنا ومشاريعنا قيد التطوير، ولا نزال كذلك واثقين من قدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها".

أبرز المؤشرات

انخفضت إيرادات الشركة للربع الأول 2026م بنسبة 22.4% على أساس سنوي لتصل إلى 208.2 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 268.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تأثير ظروف السوق الصعبة، واستمرار تحول الشركة نحو نموذج البيع على الخارطة، والذي يتم فيه احتساب الإيرادات بناءً على نسبة إنجاز المشروع بدلاً من تاريخ توقيع العقد. بالإضافة إلى عدم بيع الأراضي في القترة الحالية لحين استقرار السوق العقاري، خلافاً لما كان عليه الحال في الربع الأول من العام السابق.

انخفض إجمالي الربح في الربع الأول 2026م إلى 68.4 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 139.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م. وانخفض هامش الربح الإجمالي إلى 32.9% مقارنةً بـ 52.0% في الربع الأول 2025م. ويعكس هذا الانخفاض المكاسب الاستثنائية المسجلة لمرة واحدة في الربع الأول 2025م من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، والتي بلغت حينها 53.1 مليون ريال سعودي وشكلت أساساً أعلى للمقارنة السنوية. وعوضت الماجدية هذه العوامل جزئياً عبر تحقيق نمو قوي في الأرباح من إيرادات الإيجار والصيانة والتطوير العقاري وعمولات العقارات.

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 61.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2026م مقارنةً بـ 125.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 29.7%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التحديات الحالية في القطاع العقاري، والتحول الاستراتيجي نحو نموذج البيع على الخارطة، وتأثير قاعدة المقارنة المرتفعة الناتج عن مكاسب إعادة تقييم العقارات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2025م .

حققت الشركة صافي ربح قدره 38.7 مليون ريال في الربع الأول 2026م مقارنة بـ 101.9 مليون ريال في الربع الأول 2025م. ويعزى هذا الانخفاض إلى العوامل المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة المعالجة المحاسبية للمبيعات على الخارطة.

الأداء المالي

انخفضت إيرادات الشركة للربع الأول 2026م بنسبة 22.4% على أساس سنوي لتصل إلى 208.2 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 268.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحديات الحالية في القطاع العقاري بشكل عام. علاوة ذلك، ساهم التحول المتسارع للشركة نحو نموذج البيع على الخارطة، والذي يتم فيه احتساب الإيرادات خلال فترة إنجاز المشروع، في تأخير الاعتراف بالإيرادات مقارنة بالفترات السابقة؛ غير أن ذلك يساهم في المقابل بتحسين نمو الإيرادات المتراكمة وتدفقات الإيرادات المستقبلية. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الإيجار بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2026م مقارنة بـ 2.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م، مما يعكس تنامي قاعدة الدخل المتكرر للشركة. كما ارتفعت إيرادات التطوير العقاري بنسبة 149.3% على أساس سنوي لتصل إلى 16.6 مليون ريال سعودي، فيما ارتفعت إيرادات عمولات العقارات بنسبة 30.6% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليون ريال سعودي، مما يؤكد مرونة وتنوع مصادر دخل الشركة.

تراجع إجمالي الربح للربع الأول 2026م إلى 68.4 مليون ريال سعودي وبهامش قدره 32.9%، مقارنة بـ 139.6 مليون ريال سعودي وهامش 52.0% في الربع الأول 2025م. ويعود جزء كبير من تراجع الهوامش على أساس سنوي إلى المكاسب الاستثنائية المسجلة لمرة واحدة بقيمة 53.1 مليون ريال والناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية خلال الربع الأول 2025م، بالإضافة إلى الأرباح غير المتكررة بقيمة 70 مليون ريال سعودي الناتجة عن بيع المشروع قيد التطوير وفق نموذج الشراكة القائمة على الصناديق الاستثمارية، مما أرسى قاعدة مقارنة سنوية مرتفعة. وعلى المستوى التشغيلي، استمرت الشركة بإبداء مرونة كبيرة في تدفقات الأرباح المتنوعة من أنشطة التطوير العقاري وعمولات العقارات (19.7 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 194.7% على أساس سنوي)، والصيانة (1.5 مليون ريال سعودي مقابل خسارة قدرها 0.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م)، وأنشطة الإيجار (5.2 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 128.1% على أساس سنوي).

وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول 2026م إلى 61.9 مليون ريال سعودي بهامش قدره 29.7%، مقارنة بـ 125.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م، ويعزى هذا الانخفاض إلى العوامل المذكورة أعلاه.

سجل صافي الربح¹ للربع الأول 2026م أداءً مرناً، حيث بلغ 38.7 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 101.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2025م، وذلك بالرغم من العوامل المذكورة أعلاه وتحديات السوق الاستثنائية.

ارتفع صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ² إلى 5.7 ضعفاً خلال الربع الأول 2026م مقارنة بـ 4.7 ضعفاً خلال الربع الأول 2025م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قاعدة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال آخر اثني عشر شهراً، في حين بقيت مستويات الدين مستقرةً مع استمرار الإدارة في التركيز على تحسين هيكل رأس المال.

1: العائد إلى مساهمي الشركة الأم | 2: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء لآخر اثني عشر شهرًا

أبرز الانجازات التشغيلية والاستراتيجية

محفظة المشاريع قيد التطوير

حتى 31 مارس 2026م، بلغ عدد المشاريع العقارية قيد التطوير 32 مشروعاً عبر هياكل ملكية متعددة تشمل أصولاً مملوكة بالكامل، ومشاريع مشتركة، وشراكات مع صناديق استثمارية، ومشاريع تطوير من طرف ثالث. ويعكس ذلك ارتفاعاً مقارنةً بـ 29 مشروعاً بنهاية عام 2025م، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية النمو للشركة .

مشروعاً عبر هياكل ملكية متعددة تشمل أصولاً مملوكة بالكامل، ومشاريع مشتركة، وشراكات مع صناديق استثمارية، ومشاريع تطوير من طرف ثالث. ويعكس ذلك ارتفاعاً مقارنةً بـ 29 مشروعاً بنهاية عام 2025م، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية النمو للشركة تواصل الشركة ترسيخ حضورها الجغرافي في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريعها في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر مع استمرار عمليات التطوير في جميع هذه المناطق. علاوةً على ذلك، وسّعت الماجدية نطاق أعمالها لتشمل مكة المكرمة .

وقعت الماجدية مذكرة تفاهم إطارية مع الراجحي المالية بهدف استقطاب مُلّاك الأراضي للمساهمة في صناديق عقارية يتم تأسيسها وإدارتها من قبل الراجحي المالية من خلال اشتراكات عينية بأراضيهم، بما يسهم في تعظيم القيمة الإستثمارية للأصول العقارية وتحويل الأراضي غير المطوّرة إلى مشاريع عقارية منتجة ومدرّة للعوائد. وتنص المذكرة على تعيين "الماجدية" مطوراً عقارياً ومسوقاً للمشاريع التي يتم تطويرها عبر هذه الصناديق، حيث تدعم تقديم حلول استثمارية مبتكرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع العقارات في السعودية.

كشفت الماجدية رسمياً عن مشروعها السكني الجديد "جزيل" في حي السليمانية بالرياض . وتعكس هذه الخطوة جهودها المتواصلة في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطور قطاع العقارات وتسارع وتيرة التحول العمراني في المملكة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة الحضرية. وفازت الماجدية بجائزة ضمن حفل توزيع الجائزة العالمية للهندسة المعمارية السكنية لعام 2025م ( IRAA ) التي يقدمها مجتمع المعماريين. وقد جاء هذا التكريم الدولي عن المشروع السكني المبتكر "جزيل"، مما يجعله أحد النماذج المعمارية العالمية المتميزة لهذا العام.

شراكات التطوير القائمة على الصناديق الاستثمارية

ساهمت الشركة في 9 صناديق استثمارية عقارية، بإجمالي حجم مستهدف يقارب 8.6 مليار ريال سعودي، حيث تحقق الماجدية عوائد من رسوم التطوير والعمولات مع إدارة التعرض المالي على الميزانية العمومية.

نبذة عن شركة دار الماجد العقارية (الماجدية)

تأسست شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) في عام 2014م وأدرجت في السوق المالية السعودية (تداول: 4326) في سبتمبر 2025م، وتعد من الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية وبناء المجتمعات في المملكة العربية السعودية، وتشمل عملياتها الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر، تقوم الشركة بتطوير المجتمعات السكنية، بما في ذلك المجمعات السكنية، والفلل، والأبراج الفاخرة، إلى جانب الأصول التجارية والمكتبية، وذلك عبر أصول مملوكة بالكامل، والمشاريع المشتركة، والشراكات مع الصناديق الاستثمارية، ومشاريع التطوير من طرف ثالث، مع أكثر من 180 مشروعًا مكتملًا، وأكثر من 2.5 مليون متر مربع مطورة، ووجود أكثر من 70,000 مستفيد في مجتمعاتها، تحظى الماجدية بشهادات LEED وBureau Veritas للجودة، وهي فخورة بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في مجالها.

شركة دار الماجد العقارية | info@Almajdiah.com | www.Almajdiah.com تداول: 4326

-انتهى-

#بياناتشركات