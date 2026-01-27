البرنامج الجديد يساعد العملاء على تحقيق نتائج تحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع

برنامج شركاء سيسكو 360، الذي يُبرز قوة الشراكة مع سيسكو في عصر الذكاء الاصطناعي، والمُصمّم لتقديم نتائج لا يمكن تحقيقها إلا من خلال سيسكو ومنظومتها المتكاملة من الشركاء، أصبح الآن متوفراً.

تخصصات وأدوات جديدة تسهّل على العملاء العثور على فرق الشركاء المناسبة وبنائها لتلبية احتياجات اليوم، بما يشمل مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، وأماكن عمل مهيّأة للمستقبل، وتعزيز المرونة الرقمية.

عند الإطلاق، تتوفر موارد جديدة تمكّن الشركاء من التميّز وتنمية عروضهم المقدمة للعملاء.

الرياض : أعلنت شركة سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO) اليوم عن الإطلاق الرسمي لبرنامج شركاء سيسكو 360، وذلك بعد خمسة عشر شهراً من العمل المشترك على تصميمه بالتعاون مع منظومة شركائها. ويستند نجاح سيسكو في إطلاق هذا البرنامج إلى تعاونها الوثيق مع شركائها لتلبية احتياجات العملاء في عالم الذكاء الاصطناعي سريع التغير. ومن خلال هذا البرنامج الجديد، تعزّز سيسكو آليات دعم الشركاء، مع تسهيل دورهم في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم.

وقد تم تصميم البرنامج ليخدم المطورين، والاستشاريين، ومزودي الخدمات المُدارة، والموزعين، وغيرهم من الشركاء، بما يتيح لهم تقديم نتائج ملموسة للعملاء في مجالات مراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وأماكن العمل المناسبة للمستقبل، والمرونة الرقمية.

ويهدف برنامج شركاء سيسكو 360 إلى توفير وضوح أكبر وتمكين الشركاء من تحقيق ربحية أكثر قابلية للتوقع. وفي الوقت نفسه، يتيح مُحدِّد شركاء سيسكو الجديد للعملاء البحث عن الشريك المناسب عبر محافظ سيسكو الرئيسية، بما في ذلك الأمن، والشبكات، والتعاون، والخدمات، وSplunk، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال تيم كوجان، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشركاء العالميين في سيسكو:

"تمكنا بالتعاون مع شركائنا، من بناء وتعزيز منظومة عالمية المستوى لتقديم قيمة أكبر ومساعدة عملائنا المشتركين على التواصل والحماية والازدهار".

من جانبه، قال نيكو روسوس، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية وتحول سيسكو في شركة TD Synnex: "يساعدنا برنامج شركاء سيسكو 360 على تحقيق التميّز بالاعتماد على خبراتنا. ونحن نُثمن عالياً أن يتم تقييمنا بناءً على القيمة التي نقدمها، وهو ما يصب في مصلحة عملائنا المشتركين".

ويُظهر مؤشر سيسكو للجاهزية للذكاء الاصطناعي الصادر مؤخراً أن الاستعداد للذكاء الاصطناعي يمثل ميزة تنافسية حقيقية للشركات. ويتطلب تلبية هذه الاحتياجات التعاون مع شركاء من ذوي الخبرة لتوفير البنية التحتية والخدمات والقدرات الأصلية للذكاء الاصطناعي. ويعترف برنامج شركاء سيسكو 360 بخبرات الشركاء ويكافئهم على دورهم في خلق القيمة عبر دورة حياة العميل كاملة، بما يمكّنهم من تقديم حلول آمنة ومرنة تدعم العملاء في رحلتهم التحويلية.

تطوير برنامج شركاء سيسكو بما يتماشى مع أولويات الشركاء والعملاء:

أرباح أوضح وأكثر قابلية للتوقع من خلال حافز شركاء سيسكو

أصبح برنامج حوافز شركاء سيسكو متاحاً الآن، حيث يعمل على تبسيط عناصر البرامج السابقة، ويمنح الشركاء أرباحاً أوضح وأكثر قابلية للتوقع عبر محفظة سيسكو، كما يساعدهم على التخطيط للنمو من خلال مواءمة استراتيجيات المبيعات والوصول إلى السوق مع خارطة طريق سيسكو.

مساعدة العملاء على العثور على الخبرات المناسبة

تساعد تخصصات الشركاء الجديدة من سيسكو العملاء على تحديد الشركاء ذوي القدرات المناسبة بسهولة. ويتم الاعتراف بجميع المشاركين كشركاء مسجلين لدى سيسكو. ويُظهر شركاء محافظ سيسكو خبرات مثبتة في المبيعات والجوانب التقنية ونضج الممارسات والالتزام القوي بإشراك العملاء. أما شركاء سيسكو المفضلون فيقدمون مستويات متقدمة من المهارات التقنية، وممارسات متكاملة لدورة حياة المنتجات وتبنيها، والقدرة على توفير حلول شاملة ومتكاملة من البداية إلى النهاية.

موارد محسّنة: خصومات جديدة، ومؤشرات قيمة الشركاء، وصندوق التطوير، ومساعد الذكاء الاصطناعي

يحصل الشركاء على موارد جديدة تساعدهم على التميّز وتنمية عروضهم المقدمة للعملاء، وتشمل:

برنامج حوافز شركاء سيسكو - تُقدّم سيسكو مكافآت برنامج حوافز الشركاء لتعزيز فرص ربح الشركاء، مع التركيز على مبادرة " One Cisco " بما في ذلك تخصصات الشبكات الآمنة والبنية التحتية الآمنة للذكاء الاصطناعي. وتنتهي صلاحية هذه المكافآت المؤقتة بنهاية يوليو 2026.

" بما في ذلك تخصصات الشبكات الآمنة والبنية التحتية الآمنة للذكاء الاصطناعي. وتنتهي صلاحية هذه المكافآت المؤقتة بنهاية يوليو 2026. مؤشرات قيمة الشركاء ( PVI ): ستضيف سيسكو قريباً مؤشرات مخصصة للمطورين/الاستشاريين، والبنية التحتية واسعة النطاق، والموزعين، مع مسارات تعلم وفرص مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة والربحية.

): ستضيف سيسكو قريباً مؤشرات مخصصة للمطورين/الاستشاريين، والبنية التحتية واسعة النطاق، والموزعين، مع مسارات تعلم وفرص مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة والربحية. صندوق تطوير الموزعين: صندوق جديد يهدف إلى تعزيز المواءمة والنجاح بين سيسكو والموزعين، مع التركيز على نمو الشركاء وتمكينهم.

مساعد سيسكو المُحسَّن للذكاء الاصطناعي: مساعد أكثر سهولة وذكاءً ضمن منصة تجربة الشركاء ( PXP )، يمكّن الشركاء من العمل بكفاءة أكبر والتركيز على تقديم قيمة حقيقية للعملاء.

)، يمكّن الشركاء من العمل بكفاءة أكبر والتركيز على تقديم قيمة حقيقية للعملاء.

تتوفر عبر هذا الرابط معلومات إضافية حول برنامج شركاء سيسكو 360. كما يمكن للشركاء الاطلاع على تفاصيل إضافية من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج شركاء سيسكو 360. ويمكن للعملاء العثور على شركاء سيسكو من خلال أداة تحديد مواقع الشركاء عبر هذا الرابط.

اقتباسات إضافية:

"تم تصميم برنامج شركاء سيسكو 360 بالتعاون مع الشركاء لتعزيز النجاح الجماعي، وتمكين التميّز، ومساعدة الشركاء على التوسع بثقة. وهو يهدف إلى إبراز القيمة الفريدة لمنظومتنا في السوق ولدى عملائنا". إليزابيث دي دوبيلير، نائب الرئيس الأول لبرنامج شركاء سيسكو

"تتكامل Insight بشكل كامل مع برنامج شركاء سيسكو 360 ورؤيته القائمة على تحقيق نتائج حقيقية وقابلة للقياس للعملاء. ويجسّد هذا التوجّه أسلوب عملنا اليومي، حيث نركز على مواجهة تحديات الأعمال المعقّدة ودفع وتيرة التحول بشكل أسرع. ومن خلال هذا التعاون، نصبح أكثر قدرة على إحداث أثر أعمق وتقديم قيمة ملموسة لعملائنا المشتركين". كيفن براون، نائب الرئيس لإدارة الشركاء، شركة Insight

"لقد شاركنا بفاعلية في برنامج شركاء سيسكو 360 قبل إطلاقه بشكل رسمي، وبدأنا بالفعل في جني فوائد مُقدّر حوافز شركاء سيسكو في التخطيط. وتلعب هذه الرؤية دوراً محورياً في تقديم حلول تنافسية لعملائنا". لين إيرفين، مدير التحالفات الاستراتيجية، شركة Long View Systems

"استثمرت سيسكو وقتاً وجهداً كبيرين في إعادة تصميم هذا البرنامج. وعلى الرغم من التردد الطبيعي في البداية، إلا أن التحسينات المتتالية عززت النهج العام بشكل واضح، وتم أخذ ملاحظات الشركاء بعين الاعتبار وتحويلها إلى خطوات عملية طوال العملية". أليكس شانك، مدير عمليات الشركاء، شركة Pomeroy Technologies

"يُشكّل برنامج سيسكو 360 جسراً نحو نموذج الشراكة الجديد، الذي يقوم على شراكة عالية القيمة، قائمة على النتائج، وجاهزة للذكاء الاصطناعي. وسيجد الشركاء الذين يتعاملون مع مؤشر قيمة الشريك كخطة عمل، وليس كمجرد أداة تقييم، أن عام 2026 سيكون عاماً لتحقيق ربحية غير مسبوقة". أنوراغ أغراوال، المؤسس وكبير المحللين العالميين، Techaisle

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

