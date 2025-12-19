أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مشروعاً جديداً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ومراقبتها بالتعاون مع شركة EPX المتخصصة في تحليلات الأبنية الذكية. وستسهم هذه المبادرة في تقليص الانبعاثات الناجمة عن عمليات المجموعة بما يعادل 36 ألف طن متري من ثاني أوكسيد الكربون على مدار سبع سنوات، ما يكافئ إزالة نحو 6500 سيارة عن الطرقات لعام واحد، فضلاً عن تقليل استهلاك الطاقة السنوي بأكثر من 13 مليون كيلوواط ساعي ضمن شبكة الرعاية الصحية العائدة للمجموعة في دولة الإمارات، ما يكفي لتزويد 50 سرير مستشفيات بالطاقة لمدة تتجاوز عاماً واحداً.

وتقدم هذه الشراكة مستوى جديداً من عمليات الرعاية الصحية الذكية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وباستخدام منصة EDGE المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة EPX، ستجمع "بيورهيلث" ملايين نقاط البيانات سنوياً لتحليلها، وذلك عبر مستشعرات مركبة ضمن 10 منشآت رئيسية منضوية تحت مظلة شركة "صحة"، وعيادات صحة، والمكتب الطبي. ويقوم هذا النظام بالمراقبة المستمرة للطاقة المستهلكة، في نموذج يحاكي قيام الأجهزة القابلة للارتداء بمتابعة النشاط البشري، في حين يطبق قدرات تعلّم الآلة لتحديد مواطن تحسين أنظمة المباني مثل المكيفات والمعدّات الأخرى، سعياً لتوفير استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات.

وفي هذا الصدد، قالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيورهيلث": "تعزز هذه الشراكة كفاءة عملياتنا من خلال إضافة ابتكارات ذكية، بما يرسي معياراً جديداً للرعاية الصحية المستدامة. وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040، نوجه تركيزنا نحو تحويل خططنا الطموحة إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس. ومن خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات الآنية، نعزز كفاءة عمليات مستشفياتنا وعياداتنا ومرونتها ونمنحها قدرة أكبر على الوفاء بمسؤولياتها البيئية، بما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الاستدامة والتميز التشغيلي".

وتدعم هذه المبادرة منهجية المنشآت والعملية الذكية لدى "بيورهيلث" تحت مظلة استراتيجيتها الموجهة للاستدامة. كما تمثل امتداداً للخطوة التي بادرت بها في وقت سابق لتحويل أسطول مركباتها إلى النموذج الهجين وتمثل أحد ثلاثة مشاريع تركز على تحسين كفاءة الطاقة ضمن مختلف مفاصل عملياتها، إلى جانب برامجها المقبلة للتحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية. وبدعم من "رافد"، ذراع "بيورهيلث" المختصّة بالمشتريات، سيتم تطبيق المشروع ضمن أبوظبي والإمارات الشمالية عبر عقد متعدد السنوات.

ويسهم المشروع في تحقيق طموحات "بيورهيلث" للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040، ويؤكد التزام المجموعة ببناء نظام رعاية صحية أكثر ذكاءً واستدامة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في كفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، والعمل المناخي.

من جانبه قال جون بالاسيس، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي في شركة EPX: "تسعدنا الشراكة مع ’بيورهيلث‘، أكبر مجموعة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، من خلال هذا العقد الذي تقوده ’رافد‘، لتنفيذ برنامج مخصص لتحسين كفاءة الطاقة في 10 منشآت رعاية صحية تابعة لشركة ’صحة‘ و’عيادات صحة‘ والمكتب الطبي. وتمثل هذه الشراكة خطوة بالغة الأهمية تعكس التزام مؤسستينا المشترك بالاعتماد على البيانات في تعزيز كفاءة الطاقة والحد من الأثر البيئي للمباني في المنطقة. كما يسعدنا دعم ’بيورهيلث‘ في خطواتها الأولى نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، والمساهمة في ترسيخ رؤية دولة الإمارات الأوسع في مجال الاستدامة".

وأضاف: "نهنئ ’بيورهيلث‘ على التزامها المثمر بتحقيق الرعاية الصحية المستدامة، ونثق بأن شراكتنا ستعود بآثار إيجابية ملموسة في إطار سعينا لإرساء معايير جديدة في ترسيخ التميز على مستوى المنطقة".

ويأتي المشروع استكمالاً لعام حافل بالإنجاز لمجموعة "بيورهيلث" في مجال الاستدامة. ففي عام 2024، سجّلت المجموعة انخفاضاً بنسبة 37% في كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بخط الأساس لعام 2022، وهو ما يمثل تراجعاً سنوياً بنسبة 9%. كما حصلت "بيورهيلث" على تصنيف مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال AAA المبدئي، ودرجة "مخاطر منخفضة" من "سستيناليتيكس" في مجال المناخ، إلى جانب إدراجها ضمن أفضل 50 شركة رعاية صحية عالمية مصنّفة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بحسب Refinitiv / مجموعة بورصة لندن.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

نبذة عن EPX:

تعد EPX المدرجة في سوق الأوراق المالية الأسترالي تحت الرمز EPX، شركة رائدة عالمياً في تحسين أداء المباني عبر التقنيات الذكية القائمة على البيانات وإدارة الطاقة في الأنظمة الأساسية للمباني. وتعمل منصتها المبتكرة EDGE على جمع البيانات ودمجها وتحليلها لمساعدة ملّاك الأصول ومديري المباني على تحسين تشغيل أنظمة المباني والتحكم بها بما يحقق أداءً أعلى، وخفضاً لاستهلاك الطاقة والمياه، وتعزيزاً لنتائج الاستدامة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وتزاول EPX أعمالها في أكثر من 26 دولة، وتقدم خدماتها لعملاء عالميين في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والعقارات التجارية والتعليم.

