حققت الدار أداءً مالياً قياسياً في عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 8.8 مليار درهم، ووصلت مبيعات المجموعة إلى 40.6 مليار درهم، مدفوعةً بشكل رئيسي بعمق الطلب على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي، وذلك في ظل المقومات القوية التي يتمتع بها السوق العقاري في دولة الإمارات.

وقد سجلت أعمالنا التطويرية أعلى مبيعات سنوية للمجموعة في تاريخها، مدعومةً بإيرادات متراكمة بقيمة 71.7 مليار درهم توفر رؤية واضحة للإيرادات خلال السنوات المقبلة، في حين سيشكل توسيع مخزون الأراضي وتفعيله محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي.

وتمكنت منصتنا الاستثمارية من توسيع نطاق أعمالها لتصبح محفظة متنوعة تدر دخلاً متكرراً، وذلك عبر مزيج من الاستحواذات المدروسة والنمو الداخلي. وبالاستناد إلى الرؤية الواضحة التي توفرها محفظة مشاريع 'التطوير والاحتفاظ' البالغة قيمتها 17.2 مليار درهم، سنواصل تركيزنا على توظيف رأس المال بكفاءة وانضباط وتحقيق النمو المستدام، مع الاستفادة من قدراتنا في مجال إدارة الأصول على نطاق واسع.

وتستعد الدار لمواصلة مسار النمو وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مستندةً إلى قوة مالية، وقدرات مؤسسية راسخة، وانضباط عالٍ في التنفيذ".

الدار للتطوير

إرتفعت إيرادات الدار للتطوير خلال عام 2025 بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 24.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 67% لتبلغ 7.2 مليار درهم، مدفوعةً بالتقدم القوي في إنجاز المشاريع وتحقيق الإيرادات المتراكمة من المشاريع الجديدة والقائمة. وارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 7.7 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 78% على أساس سنوي.

بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 24.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 67% لتبلغ 7.2 مليار درهم، مدفوعةً بالتقدم القوي في إنجاز المشاريع وتحقيق الإيرادات المتراكمة من المشاريع الجديدة والقائمة. وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 7.7 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 78% على أساس سنوي. نمت مبيعات المجموعة خلال عام 2025 بنسبة 21% لتصل إلى 40.6 مليار درهم، محافظةً على وتيرة أداء قوية ومستدامة، بدعم من الأداء المتميز للمخزون الحالي والمشاريع الجديدة، وقوة شبكة المبيعات الدولية، والاتجاهات الديموغرافية الداعمة، والطلب القوي على مستوى مختلف فئات الأصول. وسجلت مبيعات المجموعة ارتفاعاً بنسبة 25% خلال الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 12 مليار درهم.

بنسبة 21% لتصل إلى 40.6 مليار درهم، محافظةً على وتيرة أداء قوية ومستدامة، بدعم من الأداء المتميز للمخزون الحالي والمشاريع الجديدة، وقوة شبكة المبيعات الدولية، والاتجاهات الديموغرافية الداعمة، والطلب القوي على مستوى مختلف فئات الأصول. خلال الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 12 مليار درهم. وصل حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية للمجموعة إلى مستوى قياسي بلغ 71.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025 ، مقارنةً بـ 54.6 مليار درهم في السنة المالية 2024، مما يوفر رؤية واضحة لإيرادات المجموعة في دولة الإمارات وخارجها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

إلى مستوى قياسي بلغ 71.7 مليار درهم ، مقارنةً بـ 54.6 مليار درهم في السنة المالية 2024، مما يوفر رؤية واضحة لإيرادات المجموعة في دولة الإمارات وخارجها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. بلغت القيمة المتراكمة لمشاريع خدمات إدارة المشاريع 94.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، منها 63.6 مليار درهم لمشاريع قيد الإنشاء، مما يعكس استمرارية وقوة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والإسكان. وتدير المنصة محفظة واسعة من المشاريع في مراحل مختلفة من التطوير لصالح حكومة أبوظبي.

على مستوى دولة الإمارات

ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال عام 2025 بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 35.5 مليار درهم، مع تسجيل مبيعات بقيمة 9.0 مليارات درهم في الربع الرابع ، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على المشاريع القائمة وإطلاق أحد عشر مشروعاً جديداً خلال العام. أطلقت الدار خلال الربع الرابع من عام 2025 ثلاثة مشاريع جديدة هي: "ياس ليفنج"، و"ذا رو السعديات"، و"ياس ريفا رزيدنسز".

بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 35.5 مليار درهم، مع تسجيل بقيمة 9.0 مليارات درهم في ، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على المشاريع القائمة وإطلاق أحد عشر مشروعاً جديداً خلال العام. زادت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين لتصل إلى 27.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، و7.0 مليارات درهم خلال الربع الرابع، ما يمثل 77% و78% من إجمالي مبيعات الدار في الدولة على التوالي.

لتصل إلى 27.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، و7.0 مليارات درهم خلال الربع الرابع، ما يمثل 77% و78% من إجمالي مبيعات الدار في الدولة على التوالي. بلغ حجم الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات مستوىً قياسياً قدره 61.0 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، ارتفاعاً من 45.9 مليار درهم في السنة المالية 2024 ، وبمتوسط مدة تحصيل قدرها 27 شهراً.

مستوىً قياسياً قدره 61.0 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، ارتفاعاً من 45.9 مليار درهم في ، وبمتوسط مدة تحصيل قدرها 27 شهراً. وصل إجمالي التحصيلات النقدية خلال عام 2025 إلى 15.4 مليار درهم، تضمنت 4.8 مليار درهم تم تحصيلها في الربع الرابع، في ظل مواصلة الشركة التزامها بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

إلى 15.4 مليار درهم، تضمنت 4.8 مليار درهم تم تحصيلها في الربع الرابع، في ظل مواصلة الشركة التزامها بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة. أتمت الدار في مايو 2025 بيع مبنى سكني في مجمع "ممشى جاردنز" لصالح "جاو كابيتال بارتنرز" بقيمة 586 مليون درهم، بينما شهد شهر يوليو بيع قصر فائق الفخامة مكون من 8 غرف نوم في مشروع "فايا السعديات" بقيمة قياسية بلغت 400 مليون درهم.

على المستوى الدولي

سوديك

بلغت مساهمة "سوديك" في إيرادات الدار للتطوير 1.5 مليار درهم (19.6 مليار جنيه مصري) خلال السنة المالية 2025، و777 مليون درهم (10.1 مليار جنيه مصري) خلال الربع الرابع من عام 2025 .

1.5 مليار درهم (19.6 مليار جنيه مصري) خلال السنة المالية 2025، و777 مليون درهم (10.1 مليار جنيه مصري) خلال . سجلت مبيعات "سوديك" خلال عام 2025 ما قيمته 3.4 مليار درهم (44.5 مليار جنيه مصري)، حيث بلغت مبيعات الربع الرابع 1.9 مليار درهم (24.9 مليار جنيه مصري). و ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة إلى 8.2 مليار درهم (106.5 مليار جنيه مصري) بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 40 شهراً.

ما قيمته 3.4 مليار درهم (44.5 مليار جنيه مصري)، حيث بلغت مبيعات 1.9 مليار درهم (24.9 مليار جنيه مصري). و إلى 8.2 مليار درهم (106.5 مليار جنيه مصري) بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 40 شهراً. أطلقت "سوديك" في شهر ديسمبر مشروع "إيست فيل" ( EASTVALE ) في مدينة المستقبل، وحققت مبيعات بقيمة 18 مليار جنيه مصري خلال شهر واحد فقط من إطلاقه.

لندن سكوير

بلغت مساهمة شركة "لندن سكوير" في إيرادات الدار للتطوير 1.7 مليار درهم (344 مليون جنيه إسترليني) خلال عام 2025 ، و539 مليون درهم (110 ملايين جنيه إسترليني) خلال الربع الرابع 2025 .

1.7 مليار درهم (344 مليون جنيه إسترليني) ، و539 مليون درهم (110 ملايين جنيه إسترليني) . وصل إجمالي مبيعات "لندن سكوير" إلى 1.6 مليار درهم (331 مليون جنيه إسترليني) عن كامل العام ، منها 1.1 مليار درهم (225 مليون جنيه إسترليني) تم تسجيلها في الربع الرابع 2025 . ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة إلى 2.5 مليار درهم (508 ملايين جنيه إسترليني) بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 33 شهراً.

إلى 1.6 مليار درهم (331 مليون جنيه إسترليني) ، منها 1.1 مليار درهم (225 مليون جنيه إسترليني) تم تسجيلها . إلى 2.5 مليار درهم (508 ملايين جنيه إسترليني) بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 33 شهراً. أطلقت "لندن سكوير" مشروع "كاونتي هول كينغستون" في الربع الرابع من عام 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المشاريع التي أطلقتها خلال العام إلى خمسة مشاريع، شملت: "أسينتا كوليكشن" في ناين إلمز، و"ويندسورث كومون"، و"ولوِتش"، و"فيفتي بروك غرين".

الدار للاستثمار

تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحتها ما يزيد على 49 مليار درهم من الأصول المدارة؛ وهي: قسم العقارات الاستثمارية الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية للدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية؛ والضيافة والترفيه، ويشمل هذا القسم محفظة تضم مجموعة واسعة من الفنادق ومجموعة أصول ترفيهية موزعة بشكل رئيسي في أبوظبي ورأس الخيمة؛ والدار للتعليم، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تمتلك وتدير 27 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة. والدار للعقارات، وهي أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

نمت إيرادات الدار للاستثمار خلال عام 2025 بنسبة 16% لتصل إلى 8.1 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل 3.2 مليار درهم. ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 14% لتصل إلى 2.3 مليار درهم، مع نمو الأرباح المعدلة للمنصة بنسبة 27% لتصل إلى 902 مليون درهم. وباستثناء عمليات البيع وإعادة الهيكلة، ارتفعت الأرباح المعدلة للسنة المالية بنسبة 23%. جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالنتائج المتميزة للأصول العقارية المدرة للدخل من الفئة الممتازة، وبدعم من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي تم إنجازها خلال العام. ستسهم محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ"، البالغة قيمتها 17.2 مليار درهم، في دفع عجلة التوسع والتنويع ونمو الأرباح خلال السنوات الأربع المقبلة.

بنسبة 16% لتصل إلى 8.1 مليار درهم، في حين ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل 3.2 مليار درهم. ارتفعت إيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 2.3 مليار درهم، مع نمو الأرباح المعدلة للمنصة بنسبة 27% لتصل إلى 902 مليون درهم. وباستثناء عمليات البيع وإعادة الهيكلة، ارتفعت الأرباح المعدلة للسنة المالية بنسبة 23%. للأصول العقارية المدرة للدخل من الفئة الممتازة، وبدعم من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي تم إنجازها خلال العام. ستسهم محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ"، البالغة قيمتها 17.2 مليار درهم، في دفع عجلة التوسع والتنويع ونمو الأرباح خلال السنوات الأربع المقبلة. سجلت محفظة العقارات الاستثمارية نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار درهم خلال عام 2025، وبنسبة 26% لتصل إلى 489 مليون درهم في الربع الرابع ، مدعومةً بالأداء القوي عبر المحفظة والأثر الإيجابي للاستحواذات الجديدة، حيث استقر معدل الإشغال عند 96% بنهاية ديسمبر 2025. قفزت الأرباح المعدلة لمحفظة العقارات التجارية بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 847 مليون درهم للسنة المالية 2025، وبنسبة 35% لتسجل 204 ملايين درهم في الربع الرابع ، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، مما دعم زيادة أسعار الإيجارات ووصول معدل إشغال المحفظة إلى 100%، إلى جانب المساهمات الكبيرة من أصول مدينة مصدر والأثر السنوي الكامل لمبنى "6 فلك". وفعّلت الدار خلال عام 2025 خيار الاستحواذ على حصة "مبادلة" البالغة 40% في "برج الماريه"، الذي ارتفع معدل إشغاله إلى 97%. وباستثناء عمليات البيع، ارتفعت الأرباح المعدلة للمحفظة بنسبة 31% للسنة المالية. وواصلت الدار تنفيذ استراتيجية "التطوير والاحتفاظ"، مع اكتمال مشروع "ياس بليس" وبدء تشغيله في سبتمبر 2025، محققاً إشغالاً كاملاً لمساحته التأجيرية الإجمالية البالغة 23,150 متراً مربعاً. وتستعد المنصة لمزيد من التوسع من خلال تسليم مشروع "مجمع أعمال ياس" الذي يضم 47,500 متر مربع موزعة على أربعة أبراج مكتبية، ومن المقرر اكتماله في النصف الأول من عام 2028. ارتفعت الأرباح المعدلة لمحفظة العقارات السكنية بنسبة 29% لتساهم بمبلغ 510 ملايين درهم في نتائج عام 2025 ، وبنسبة 28% لتصل إلى 120 مليون درهم في الربع الرابع ، مدفوعةً بمعدل إشغال مرتفع بلغ 96% والمساهمة الكاملة لأصول مدينة مصدر المؤجرة بالكامل والتي أضافت 110 ملايين درهم. وباستثناء المكاسب غير المتكررة من عمليات البيع، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة بنسبة 3 3 %. وواصل مجمع "الريانة" أداءه القوي، محققاً معدل إشغال بنسبة 99% عقب إعادة تأجير الوحدات الشاغرة. وسيتعزز النمو المستقبلي من خلال محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" التي تشمل مجمعات سكنية جديدة في الشامخة وجزيرة ياس، والتي ستضيف أكثر من 2,600 منزل، ليرتفع إجمالي الوحدات السكنية في المحفظة إلى أكثر من 11,000 وحدة. نمت الأرباح المعدلة لمحفظة التجزئة بنسبة 14% لتصل إلى 553 مليون درهم للسنة المالية 2025 ، وبنسبة 5% لتبلغ 133 مليون درهم في الربع الرابع، رغم استمرار أعمال إعادة التطوير في أجزاء من المحفظة. ودعم هذا الأداء معدل إشغال قوي بلغ 90% وارتفاع أسعار الإيجارات. سجل "ياس مول" زيادة في عدد الزوار بنسبة 9% وارتفاعاً في مبيعات المستأجرين بنسبة 8%، مع وصول معدل الإشغال إلى 98%. كما حقق "الجيمي مول" إشغالاً شبه كامل بعد أسابيع قليلة من إعادة افتتاحه في سبتمبر 2025، ووصل إشغال "الحمرا مول" إلى 99%، مما يعكس قوة طلب المستأجرين بعد عمليات التحديث. واصلت الدار التقدم في تنفيذ استراتيجية "التطوير والاحتفاظ" لقطاع التجزئة، مع اكتمال المساحات التجارية في مجمعي "نـويا" و"ياس غولف كوليكشن". وسيدعم النمو المستقبلي إنشاء منصة تجزئة بقيمة 9.8 مليار درهم تضم "ياس مول" و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا"، وذلك بعد إتمام شراكة بنسبة 75:25 مع مبادلة.

بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار درهم خلال عام 2025، وبنسبة 26% لتصل إلى 489 مليون درهم في ، مدعومةً بالأداء القوي عبر المحفظة والأثر الإيجابي للاستحواذات الجديدة، حيث استقر معدل الإشغال عند 96% بنهاية ديسمبر 2025.

حققت محفظة الأصول الصناعية واللوجستية نمواً استثنائياً، حيث قفزت الأرباح المعدلة للسنة المالية بنسبة 72% لتصل إلى 106 ملايين درهم، وبنسبة 142% لتصل إلى 39 مليون درهم في الربع الرابع. ووصل معدل إشغال المحفظة إلى 98%، مع بلوغ نسبة إشغال المستودعات 97%، مما عزز النمو العضوي. وتعزز الأداء بفضل صفقات استحواذ استراتيجية، شملت أصلاً لوجستياً متكاملاً في "المركز" تم الاستحواذ عليه من "واحة كابيتال"، وأصلين من الفئة الممتازة في "كيزاد" تم الاستحواذ عليهما من "مجموعة موانئ أبوظبي" ومؤجرين لصالح شركتي "نون" و"إمتيل". وقد حقق كلا الأصلين إشغالاً كاملاً وساهما معاً بمبلغ 34 مليون درهم في الأرباح المعدلة. وسيشهد المدى القريب مزيداً من التوسع عبر مشاريع "التطوير والاحتفاظ"، التي تشمل توسعة "مركز أبوظبي للأعمال" و"7 سنترال"، بالإضافة إلى "مركز تجربة عملاء تسلا".

حققت محفظة الضيافة نمواً في الأرباح رغم التأثير المؤقت لبرنامج التحول الاستراتيجي بقيمة 1.5 مليار درهم، حيث ارتفع الأرباح المعدلة للسنة المالية بنسبة 6% لتصل إلى 372 مليون درهم، وبنسبة 19% في الربع الرابع لتبلغ 161 مليون درهم. وحافظت المحفظة على معدل إشغال مرن عند 72% رغم توقف بعض الأصول جزئياً للتجديد، مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 12% إلى 735 درهماً، وزيادة العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 10% إلى 528 درهماً. وشهد الربع الأول من عام 2025 إعادة افتتاح "منتجع الظفرة" تحت علامة "فينييت كوليكشن" التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الأداء مع عودته للتشغيل الكامل. ومن المتوقع أن يشهد نمو المحفظة دعماً قوياً بفضل تزايد معدلات السياحة، مدفوعةً بتوسع المشاريع الثقافية والترفيهية في أبوظبي؛ حيث سيُتوج متحف جوجنهايم أبوظبي منظومة المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بالتزامن مع استعداد إمارة أبوظبي لاحتضان وجهات عالمية بارزة تشمل ديزني لاند، وسفير أبوظبي، وتوب جولف خلال السنوات المقبلة .

محفظة نمواً في الأرباح رغم التأثير المؤقت لبرنامج التحول الاستراتيجي بقيمة 1.5 مليار درهم، حيث ارتفع بنسبة 6% لتصل إلى 372 مليون درهم، وبنسبة 19% في لتبلغ 161 مليون درهم. وحافظت المحفظة على معدل إشغال مرن عند 72% رغم توقف بعض الأصول جزئياً للتجديد، مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 12% إلى 735 درهماً، وزيادة العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 10% إلى 528 درهماً. وشهد الربع الأول من عام 2025 إعادة افتتاح "منتجع الظفرة" تحت علامة "فينييت كوليكشن" التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الأداء مع عودته للتشغيل الكامل. ومن المتوقع أن يشهد نمو المحفظة دعماً قوياً بفضل تزايد معدلات السياحة، مدفوعةً بتوسع المشاريع الثقافية والترفيهية في أبوظبي؛ حيث سيُتوج متحف جوجنهايم أبوظبي منظومة المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بالتزامن مع استعداد إمارة أبوظبي لاحتضان وجهات عالمية بارزة تشمل ديزني لاند، وسفير أبوظبي، وتوب جولف خلال السنوات المقبلة ارتفعت الأرباح المعدلة لـ "الدار للتعليم" بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 274 مليون درهم للسنة المالية 2025، وبنسبة 10% لتسجل 62 مليون درهم في الربع الرابع. ساهم تحسين الكفاءة التشغيلية ونمو أعداد الطلاب في المدارس التي تديرها المجموعة في تعويض تكاليف ما قبل الافتتاح للمدارس الجديدة، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلاب إلى 36,000 طالب، مع استمرار الطلب القوي على المدارس الرئيسية مثل "مدرسة نـويا البريطانية" و"كرانلي أبوظبي" و"أكاديمية الياسمينة البريطانية". وواصلت المنصة توسعها خلال عام 2025 بافتتاح "مدرسة الياسمينة الأمريكية" في سبتمبر، وبدء تشغيل "أكاديمية المُنى البريطانية" في أكتوبر. ومن المتوقع أن يتعزز النمو بإطلاق "مدرسة رغبي دبي" – التي ستحل محل كلية كينت – لتقديم خدمات تعليمية فائقة التميز بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، والتخطيط لتأسيس "مدرسة كينغز كوليدج ويمبلدون" في جزيرة فاهد للعام الدراسي 2028-2029.

بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 274 مليون درهم للسنة المالية 2025، وبنسبة 10% لتسجل 62 مليون درهم في الربع الرابع. ساهم تحسين الكفاءة التشغيلية ونمو أعداد الطلاب في المدارس التي تديرها المجموعة في تعويض تكاليف ما قبل الافتتاح للمدارس الجديدة، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلاب إلى 36,000 طالب، مع استمرار الطلب القوي على المدارس الرئيسية مثل "مدرسة نـويا البريطانية" و"كرانلي أبوظبي" و"أكاديمية الياسمينة البريطانية". وواصلت المنصة توسعها خلال عام 2025 بافتتاح "مدرسة الياسمينة الأمريكية" في سبتمبر، وبدء تشغيل "أكاديمية المُنى البريطانية" في أكتوبر. ومن المتوقع أن يتعزز النمو بإطلاق "مدرسة رغبي دبي" – التي ستحل محل كلية كينت – لتقديم خدمات تعليمية فائقة التميز بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، والتخطيط لتأسيس "مدرسة كينغز كوليدج ويمبلدون" في جزيرة فاهد للعام الدراسي 2028-2029. سجلت الدار للعقارات نمواً قوياً في الأرباح، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 19% لتصل إلى 481 مليون درهم للسنة المالية 2025، وبنسبة 9% لتسجل 168 مليون درهم في الربع الرابع، مدعومةً بتوسع نطاق المنصة التي تجاوزت قيمة عقودها 2.2 مليار درهم، وتدير حالياً 155,000 وحدة سكنية وأكثر من 2.2 مليون متر مربع من الأصول التجارية. وعززت الدار حصتها في الشركة إلى 82.55% في سبتمبر 2025 بعد الاستحواذ على حصة "مُدن القابضة" غير المباشرة البالغة 17.45%.

أبرز مستجدات المجموعة وأنشطتها المؤسسية

عززت الدار هيكل رأس المال ومرونتها المالية من خلال إصدار عام للسندات الهجينة، حيث أصدرت الشركة الشريحة الثانية من سندات رأس المال الهجينة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. وأكدت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للدار عند Baa2 ، والتصنيف الائتماني لشركة "الدار للاستثمار العقاري" عند Baa1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة لهما . ومنحت الوكالة تصنيفاً مستقلاً Baa3 للسندات الهجينة ، مما يعكس الموقف المالي القوي للمجموعة ومكانتها الراسخة في السوق.

عند . ومنحت الوكالة ، مما يعكس الموقف المالي القوي للمجموعة ومكانتها الراسخة في السوق. أرست الدار عقود تطوير بقيمة 66 مليار درهم خلال عام 2025 ، شملت مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع بنية تحتية وخدمات لوجستية في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع إعادة ضخ 30 مليار درهم في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة .

، شملت مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع بنية تحتية وخدمات لوجستية في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع إعادة ضخ في الاقتصاد المحلي عبر . توسعت منصة ( Live Aldar ) خلال عام 2025 لتتجاوز كونها مجرد منصة مبيعات، لتصبح منظومة متكاملة تدعم رحلة العميل العقارية، وتدمج خدمات البحث، والشراء، والملكية، والخدمات في منصة واحدة سهلة الاستخدام، حيث وصل عدد مستخدميها النشطين إلى أكثر من 100,000 مستخدم عبر أكثر من 500,000 جلسة تفاعلية، ومكّنت مبيعات رقمية شاملة بقيمة تجاوزت 536 مليون درهم.

خلال عام 2025 لتتجاوز كونها مجرد منصة مبيعات، لتصبح منظومة متكاملة تدعم رحلة العميل العقارية، وتدمج خدمات البحث، والشراء، والملكية، والخدمات في منصة واحدة سهلة الاستخدام، حيث وصل عدد مستخدميها النشطين إلى أكثر من 100,000 مستخدم عبر أكثر من 500,000 جلسة تفاعلية، ومكّنت مبيعات رقمية شاملة بقيمة تجاوزت 536 مليون درهم. أدار برنامج ( Digital Spine )، الذي يمثل ركيزة التحول الأساسية للدار ونظامها التقني للجيل القادم، أكثر من 50 مشروعاً نشطاً بشكل رقمي خلال عام 2025، محققاً تحسناً في التكاليف، وتسريعاً للموافقات، وخفضاً في الجداول الزمنية للتصاميم الأولية، وذلك بفضل أتمتة سير العمل، وتكامل البيانات، وتوظيف حالات استخدام محددة للذكاء الاصطناعي.

أبرز إنجازاتنا في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تضع الدار، بصفتها أحد أكبر المطورين العقاريين في دولة الإمارات، على عاتقها مسؤولية تطبيق أفضل المعايير الدولية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشكل هذه الممارسات ركيزة أساسية في استراتيجية النمو طويلة الأجل للمجموعة، حيث تدمج الحوكمة الرشيدة والأثر البيئي والاجتماعي المسؤول في جميع عملياتها الاستثمارية وقراراتها. وفيما يلي موجزاً لأحدث المستجدات التي شهدتها الدار والإنجازات التي حققتها في هذا المجال:

حصلت الدار على تكريم من برنامج "نافس" تقديراً لجهودها المتميزة في مجال التوطين، حيث بات المواطنون الإماراتيون يمثلون 44.5% من إجمالي القوى العاملة في المجموعة.

تقديراً لجهودها المتميزة في مجال التوطين، حيث بات المواطنون الإماراتيون يمثلون 44.5% من إجمالي القوى العاملة في المجموعة. ارتفع تصنيف الدار في مؤشر "داو جونز للاستدامة" من 61 إلى 67 نقطة ، لتتصدر الترتيب الإقليمي وتحل ضمن أفضل 10% من الشركات العالمية في القطاع.

، لتتصدر الترتيب الإقليمي وتحل ضمن أفضل 10% من الشركات العالمية في القطاع. حازت توسعة "أكاديمية الياسمينة البريطانية" في أبوظبي على جائزة "ميد" لأفضل مشروع تعليمي لهذا العام، حيث حصلت جميع مباني الحرم المدرسي الستة على تصنيف "3 لآلئ" ضمن برنامج "استدامة"، مما يحقق وفورات في المياه بنسبة 40-45% وفي الطاقة بنسبة 30-40% مقارنة بالمعايير المرجعية.

في أبوظبي على جائزة "ميد" لأفضل مشروع تعليمي لهذا العام، حيث حصلت جميع مباني الحرم المدرسي الستة على مما يحقق وفورات في المياه بنسبة 40-45% وفي الطاقة بنسبة 30-40% مقارنة بالمعايير المرجعية. عمقت الدار تعاونها مع "هيئة البيئة - أبوظبي" و"جمعية الإمارات للطبيعة" لدراسة وحماية الموائل الساحلية في "منتزه السعديات البحري الوطني"، ورسم خرائط التنوع البيولوجي ، ووضع مخطط عملي للإشراف البيئي لمحفظة الدار الساحلية.

، ووضع مخطط لمحفظة الدار الساحلية. في عام 2025، أنجزت الدار أكثر من 11,800 ساعة تطوعية ووصلت إلى أكثر من 100,000 مستفيد من خلال مبادرات الأثر الاجتماعي التي ركزت على دمج أصحاب الهمم، والتعليم وتنمية المهارات، وتمكين الشباب، والمشاركة المجتمعية، مع تعزيز التزامها بالأولويات الاجتماعية في أبوظبي عبر شراكة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات مع هيئة المساهمات المجتمعية- معاً .

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل

-انتهى-

#بياناتشركات