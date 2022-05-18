سجّلت الشركة أيضاً إيرادات أولية بقيمة 9.3 مليون دولار للربع الأول من 2022 بزيادة نسبتها 23٪

أبرز النتائج المالية لعام 2021

ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 35.5 مليون دولار في عام 2021 (بزيادة نسبتها 16٪ على أساس سنوي) مع هامش ربح إجمالي وصل إلى 25.5٪

وصلت إيرادات الاشتراكات إلى 25.7 مليون دولار في عام 2021 مع تحول 43% من أصحاب الاشتراكات المدفوعة إلى خطة الاشتراك الشهري

ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 70٪ لتصل إلى 9.8 مليون دولار - مع نمو هامش الربح الإجمالي للإعلانات من 38٪ في عام 2020 إلى 53٪ في عام 2021

النتائج الأولية غير المدققة للربع الأول من 2022

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 23٪ على أساس سنوي ليصل إلى 9.3 مليون دولار أمريكي مدفوعة بنمو إيرادات الاشتراكات بنسبة 26٪ على أساس سنوي

ارتفاع عدد المستخدمين النشطين إلى 18.5 مليون مستخدم بنمو نسبته 20٪ على أساس سنوي

نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 10٪ على أساس سنوي مدفوع بنمو مشتركي خطة الاشتراك الشهري بنسبة 43٪

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أنغامي (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: ANGH) (المُشار إليها بـ "الشركة" أو "أنغامي") اليوم عن تقديم تقرير نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفق النموذج 20-F ("النموذج 20-F") إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة 13 مايو 2022. ويمكن الاطلاع على نموذج التقرير عبر زيارة الموقع الإلكتروني لللجنة www.sec.gov أو موقع الشركة www.anghami.com/investors. ويمكن أيضاً لمساهمي الشركة وحاملي الضمانات الحصول مجاناً على نسخة ورقية من التقرير، تتضمن البيانات المالية المدققة الكاملة للشركة، عبر طلبها من قسم علاقات المستثمرين في الشركة عبر البريد الإلكتروني ir@anghami.com.

وارتفع عدد الاشتراكات المدفوعة في أنغامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 1.4 مليون مشترك، وجاء ذلك نتيجة تحسن مستوى الاحتفاظ بالعملاء، واعتماد خطط اشتراك جديدة، وتبني آليات ذكية محسنة لتسديد الاشتراكات. كما ارتفعت إيرادات الاشتراكات مع ازدياد الاشتراكات الشهرية[1] بنسبة 47٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليون مستخدم في عام 2021.

وارتفعت أيضاً إيرادات الإعلانات للسنة المالية 2021 مع معاودة العلامات التجارية الاستثمار في الإعلانات بعد الجائحة، وقد أدى ذلك إلى نمو إيرادات الإعلانات بنسبة 70٪ على أساس سنوي مدفوعةً بزيادة إنتاج المحتوى المصمم حسب الطلب، وترويج المحتوى، والإنتاجات الداخلية.

نمو الشراكات والمحتوى الحصري: تسريع دعم الفنانين العرب وتقديم تجارب تفاعلية فريدة من نوعها للمستخدمين.

وسّعت أنغامي نطاق شراكاتها مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، فارتفع عدد الشركات التي تتعاون معها أنغامي من 35 إلى 41 بحلول نهاية ديسمبر 2021 لتوفر خدماتها الموسيقية الرائدة في السوق إلى جمهور أوسع.

وفي عام 2021، عقدت أنغامي كذلك شراكة مع "أمازون برايم" لتقديم خدماتها إلى أعضاء "أمازون برايم" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع "أمازون أليكسا" لإنشاء تجربة تفاعلية محسّنة لمستخدمي أجهزة Amazon Echo. وقد تم إطلاق خاصية جديدة بالتعاون مع "أمازون" لتزويد المستخدمين في السعودية والإمارات بتجربة فريدة من نوعها ومبتكرة من حيث الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

عروض حصرية وأصلية: لتحقيق المزيد من التميّز ومكافأة مستخدميها، أعلنت أنغامي في فبراير 2022 عن توقيع شراكة استراتيجية حصرية لسنوات عدة مع النجم العربي العالمي عمرو دياب الذي يعتبر الفنان الأكثر تحقيقاً للمبيعات على الإطلاق في المنطقة، وبذلك ستكون أنغامي المنصة الحصرية لبث الأغاني والفيديو كليبات السابقة والجديدة والقادمة للنجم المصري الشهير، بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا الحصرية الأخرى. وبحلول مارس 2022، سجل عمرو دياب زيادة بنسبة 21٪ في حصة سوق البث على أنغامي.

روتانا: أعلنت الشركة في أبريل 2022 عن عودة "روتانا ميوزيك"، وهي أكبر علامة تجارية للموسيقى العربية في العالم والتي تمثل أيضاً أكبر مجموعة من الفنانين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي[2] ، بعد غيابها لما يقارب الثلاث سنوات عن منصة أنغامي. وقد عززت هذه الخطوة مكانة أنغامي كمنصة رائدة لبث المحتوى الموسيقي في المنطقة، وساهمت في زيادة تفاعل المستخدمين وتحسين معدل الاحتفاظ بالمستخدمين خلال اليوم الأوّل من استخدامهم لأنغامي بنسبة 17٪ في الأسبوع الأول بعد عيد الفطر[3]. وتدعم مكتبة روتانا أيضاً نمو المنصة، ولا سيما في السوق السعودية التي تستأثر بالعدد الأكبر من فناني روتانا وإقبال واسع من المستخدمين، والتي نتوقع فيها المزيد من فرص التعاون مع الشركات.

المدونات الصوتية (البودكاست): ازداد عدد المستخدمين اليوميين للبودكاست على منصة أنغامي بنسبة 77٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بعد التعديلات والتحسينات التي تمّت وأدّت إلى دراسة وفهم الشركة لسلوك المستخدمين من خلال زيادة تفاعلهم. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت عروض البودكاست بعد أن تعاونت أنغامي مع عدة شبكات بودكاست وبدأت بتطوير وإنتاج برامج بودكاست خاصة بها. وقد أدى ذلك إلى نمو استهلاك مستخدمي أنغامي للمحتوى غير الموسيقي بنسبة 20٪ على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على إمكانيات النمو المهمة لقطاع البودكاست ومنتجاته.

ڤايب ميوزيك أرابيا: أطلقت أنغامي في أواخر عام 2021 شركة التسجيلات الجديدة "ڤايب ميوزيك أرابيا" كمشروع مشترك مع "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط" يدعم مجتمع الفنانين الشباب العرب المستقلين والناشئين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط لإنشاء موسيقى عربية حديثة تحظى بحضور عالمي أوسع. كما وسّعت أنغامي قدراتها الذاتية في تأليف وإنتاج الأعمال الفنية الأصلية "أنغامي أوريجينلز" بما يوفر للفنانين المحليين حضوراً أفضل على الساحة الفنية.

النتائج الأولية غير المدققة للربع الأول من 2022

وصل إجمالي الإيرادات الأولية غير المدققة للربع الأول من عام 2022 إلى 9.3 مليون دولار بزيادة قدرها 23٪ على أساس سنوي مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2021.

وارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 26٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، مع نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 10٪ لتصل إلى 1.87 دولار – وارتفعت شراكات أنغامي مع شركات الاتصالات إلى 45 شركة بحلول مارس 2022.

كما ارتفع إجمالي عدد المستخدمين النشطين لمنصة الشركة بنسبة 20٪ على أساس سنوي ليصل إلى 18.5 مليون مستخدم في الربع الأول من 2022. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة إنتاج المحتوى المحلي (وتحديداً المحتوى العربي والأصلي)، وتحسين محرك التوصيات، وإطلاق ميزات اجتماعية فريدة، وتنظيم فعاليات خاصة في العديد من الدول.

استخدام البيانات والتحليلات لتحسين تجربة المستخدم: أدى استمرار تحسن خوارزميات أنغامي إلى زيادة مستوى التفاعل الشهري لمستخدمي المنصة بنسبة 7٪، وتحقيق زيادة سنوية بنسبة 9٪ في متوسط وقت البث الأسبوعي ليصل إلى 82 دقيقة في اليوم. كما ازداد تفاعل المستخدمين على قنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 50٪ في خلال نفس الفترة.

هوية جديدة للعلامة التجارية: في الربع الأول من عام 2022، أطلقت أنغامي هوية جديدة لعلامتها التجارية بهدف دعم المرحلة التالية من مسيرتها. وتضمّ الهوية الجديدة لعلامة الشركة شعار وهوية بصرية جديدين يتكونان من 4 خطوط ملونة تمثل "صوتاً انسيابياً مسافراً" يمكّن الشركة من ايصال رسالتها ومشاركتها مع كل العالم. وتجسد هذه الخطوط أصوات العديد من المبدعين، وصانعي المحتوى ورواة القصص العرب الذين يشاركون أصواتهم عبر منصة أنغامي، كما تعتبر بمثابة دعوة للجميع أينما كانوا في العالم للتعرّف أكثر على الثقافة العربية، استخدامها في المحتوى، الاستمتاع والاحتفاء بها.

لايڤ راديو: أطلقت أنغامي في مايو 2021 تجربتها الموسيقية والصوتية المباشرة والمبتكرة "لايڤ راديو" التي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى والتفاعل مع بعضهم البعض بشكل مباشر. وفي الربع الأول من 2022، تم تقديم "ميزة الميكروفون"[4] لجميع مشتركي أنغامي بلَس للسماح لهم بإطلاق راديو خاص بهم ومناقشة مواضيع مختلفة، الاستماع إلى الموسيقى وغيرها، مما أدى إلى وصول معدل الاستخدام اليومي إلى ساعة و5 لكل مستخدم من مستخدمي "لايڤ راديو" النشطين.

ديش نتوركس: في يناير 2022، وكجزء من التزامنا باغتنام الفرص المهمة المتاحة في البلدان التي تتواجد فيها الجاليات العربيّة وتوسيع قاعدة مستخدمينا خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أطلقنا شراكة بين أنغامي و"سلينغ" لتزويد المشتركين بوصول خاص وعروض مخصصة للمحتوى المدفوع من فئة بريميوم، مما يوفر للمستهلكين العرب تجربة ترفيهية موسيقية وتلفزيونية عربية فريدة من نوعها في الولايات المتحدة، فضلاً عن إتاحة خدمات أنغامي كعرض مجاني محدود (فريميوم) لأول مرة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

محتوى عربي حصرياً: أطلقت أنغامي ولأول مرة تعرفة حصرية للمحتوى العربي، والتي تستقطب حالياً أكثر من 35 ألف مشترك وتستهدف شريحة الأسعار المتوسطة إلى المنخفضة في مصر، مع تعرفة مقبولة يمكن استخدامها في أسواق أخرى تتسم بمتوسط إيرادات منخفض لكل مشترك - مدعومة بالتسويق من قبل مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

رمضان: بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك[5] 2022، أطلقت أنغامي تجربة "عيش رمضان مع أنغامي" المخصصة والتي تجمع ما بين المحتوى الروحي والتأملي والترفيهي - مع بث خاص ومباشر من منشئي المحتوى من الشبكات الشريكة حول مواضيع مثل الصحة الروحية والترفيه والرياضة. وساعدت هذه الحملة في زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 30٪ بالمقارنة مع السنوات السابقة.

TOD / BeIN: دخلت أنغامي في شراكة مع TOD ((www.tod.tv من beIN[6] لبث محتوى صوتي رياضي عالمي المستوى ابتداءً من رمضان في ضوء الاستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022.

شراكات الأجهزة: تماشياً مع سعينا للتركيز على خدمات أنغامي الأكثر شعبية، عقدنا شراكة مع "تلفزيونات إل جي" LG TV في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيظهر اسم أنغامي بشكل بارز على واجهة تشغيل التلفزيونات الذكية. وللمرة الأولى أيضاً، يتوافر أحد تطبيقات أنغامي لساعات "فيتبيت" مع عرض ترويجي خاص في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

أنغامي لاب: أعلنت أنغامي في أغسطس 2021 عن إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة الضيافة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Addmind (www.addmind.com). ونتوقع أن نطلق في الربع الثالث 2022 "أنغامي لاب"، وهو عبارة عن وجهة وصالة واستوديو مخصص للموسيقى – وسيكون الأول بين مواقعنا العديدة التي نطلقها بدءاً من العاصمة السعودية الرياض، حيث يمكن لمبدعي الموسيقى اختبار تجربة إنشاء موسيقى مستوحاة من الثقافات العربية والعالمية ليتم تقديمها في هذا المكان .

وفي إطار تعليقه على الموضوع؛ قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: "كان عام 2021 عاماً مميزاً للغاية بالنسبة لنا، مع تحقيقنا العديد من الإنجازات الرائعة التي تكللت بإدراجنا في بورصة ناسداك، مما مهد الطريق لتحقيق أهداف النمو والتي بدأت تؤتي ثمارها في الربع الأول 2022. وعلى صعيد الشراكات، فقد ساهمت اتفاقياتنا الحصرية مع فنانين مثل النجم عمرو دياب، إلى جانب المحتوى الأصلي، ومبادرتنا ’ڤايب ميوزيك أرابيا‘ التي أطلقناها بالتعاون مع ’سوني ميوزيك‘، وتعاوننا مع ’أمازون أليكسا‘ وTOD/BeIN، وشراكتنا المتجددة مع ’روتانا ميوزيك‘، في تعزيز قدرتنا على تقديم تجربة لا مثيل لها لمستخدمينا مع تزويدهم بأكبر محتوى عربي والذي يأتي على رأس قائمتنا العالمية. وهذا يتماشى مع هدفنا الرامي لتوسيع نطاق الثقافة العربية من خلال المحتوى والتكنولوجيا. وفيما نحقق نمواً أكبر كمنصة ترفيهية متميزة، نسعى اليوم لإطلاق مفاهيم مبتكرة مثل ’أنغامي لاب‘ لتقديم أول تجربة غامرة من نوعها، وربط العالمين الإلكتروني وغير الإلكتروني، وسد الفجوة بين مجالي الترفيه التقليدي والرقمي إلى جانب دعم مجتمعات المبدعين المحليين".

من جانبه قال ف. جاكوب شيريان، الرئيس التنفيذي الشريك لشركة أنغامي: "نجحت أنغامي في مواكبة العديد من التوقعات قبل أن يتم إدراجها في بورصة ناسداك، وهي تواصل التزامها بإطلاق المزيد من العروض المبتكرة، وتوسيع نطاقها العالمي، وتحقيق المزيد من القيمة للعملاء عبر توفير المحتوى الأفضل من نوعه والمزايا الجديدة والمبتكرة. ونحن على ثقة تامة بأن هذا التطور الإيجابي سيستمر في خلال عام 2022 بدعم من شراكاتنا وعروضنا المتنامية".

موجز إحصائيات المستخدمين والمعايير المالية[7] إحصائيات المستخدمين السنة المالية 2020 السنة المالية 2021 النمو على أساس سنوي (%) الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 النمو على أساس سنوي (%) اشتراك أنغامي بلَس[8] 1,416,521 1,439,480 2% 1,344,122 1,512,313 13% الاشتراك الشهري[9] 797,984 1,173,127 47% 870,124 1,240,852 43% متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)[10] 1.85 دولار 1.92 دولار 4% 1.70 دولار 1.87 دولار 10% المعايير المالية الإيرادات (دولار أمريكي) السنة المالية 2020 السنة المالية 2021 النمو على أساس سنوي (%) الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 النمو على أساس سنوي (%) إيرادات الاشتراك 24,715,271 25,664,145 4% 5,826,621 7,326,625 26% إيرادات الإعلانات 5,803,085 9,840,247 70% 1,766,187 1,988,047 13% إجمالي الإيرادات 30,518,356 35,504,392 16% 7,592,808 9,314,672 23%

#بياناتشركات

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عن "أنغامي إنك"

"أنغامي إنك" هي المنصة التكنولوجية الأولى والأسرع نمواً للبث الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الوجهة الأبرز للمحتوى الموسيقي والترفيهي العربي والعالمي مع سجل حافل في إطلاق المشوار الفني للفنانين والتقريب بين الناس. وتساهم أنغامي، من خلال منظومة شاملة من الأعمال الموسيقية والمدونات الصوتية والفعاليات وغيرها، في توفير الأدوات الضرورية لإيصال أصوات الفنانين إلى الجماهير العالمية.

وكانت "أنغامي" عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة بث تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى في المنطقة. وتمتلك اليوم أكبر قائمة حيث تحتوي أكثر من 72 مليون أغنية وتوفر محتوى مرخصاً من أهم الشركات العربية، والفنانين والموزعين المستقلين، متاحةً لأكثر من 75 مليون مستخدم. كما عقدت شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير الموسيقى من أهم شركات الإنتاج الموسيقي العالمية مثل "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر" و"ميرلين"، حيث تسعى باستمرار الى ترخيص وإنتاج توفير محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لـ "أنغامي" في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وقريبًا في أوروبا. كما أنها الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية.

بيان تحذيري في ما يخص البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الخبر الصحفي على بيانات استشرافية متوافقة مع أحكام بيان "الملاذ الآمن" المنصوص عليها في قانون "إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة" الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. وقد تختلف النتائج الفعلية بالنسبة لشركة "أنغامي" عن توقعاتها وتقديراتها لذا ينبغي عدم اتخاذ هذه البيانات الاستشرافية بمثابة توقعات لإجراءات مستقبلية. وإن كلمات أو عبارات مثل "يتوقع"، و"يعتزم"، و"يضع ميزانية"، و"يعدّ"، و"يقدّر"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يمكن"، و"وسوف"، و"قد"، و"يعتقد"، و"يواصل"، و"ربما"، و"من المحتمل" وغيرها من التعابير المشابهة (أو صيغة النفي الخاصة بها) تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية.

وقد تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر ومعلومات غير مؤكدة وعوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عما تتم مناقشته فيها. ويعتبر العديد من هذه العوامل خارجاً عن سيطرة "أنغامي" ويصعب التنبؤ به. وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: تبعات جائحة "كوفيد – 19" على أعمال "أنغامي"؛ العواقب المتآتية من أية دعاوى قانونية قد يتم رفعها ضد الشركة عقب الإعلان عن الاتفاقية والمعاملات المنصوص عليها ضمنها؛ تعديل القوانين واللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر "أنغامي" سلباً بعوامل اقتصادية، تجارية و/ أو تنافسية أخرى؛ المخاطر والشكوك الأخرى المُشار إليها في التقرير السنوي للشركة على الاستمارة F-20 المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم 13 مايو 2022، بما فيها الواردة في "عوامل المخاطرة"، وفي البيانات المالية الأخرى لشركة "أنغامي" المتوفرة على الموقع الرسمي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov. وتنبه شركة "أنغامي" القراء من الاعتماد كلياً على أي بيانات تطلعية، والتي لا تغطي إلا اعتباراً من التاريخ المحدد. كما أن "أنغامي" لا تتعهد أو تقبل بأي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية تُجرى لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تبدلات في الأحداث أو الأحوال أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، إلا وفقاً لما تنصّ عليه القوانين.

النتائج الأولية غير المدققة للربع المنتهي في 31 مارس 2022

تستند النتائج الأولية غير المدققة ومؤشرات الأداء الرئيسية الواردة طيّه إلى التقديرات الأولية لنتائج الربع المنتهي في 31 مارس 2022، وهي عرضة للمراجعة وفقاً لمراحل إنجاز عمليات الإغلاق المالي للربع المنتهي والتطورات الأخرى التي قد تطرأ قبل الانتهاء من المراجعة النهائية للنتائج. وقد تم استنباط المعلومات من التقارير الأولية الخاضعة للتعديل بما له صلة باستكمال إجراءات الإغلاق المالي المعتادة وقد تكون هذه التغييرات جوهرية. ومع ذلك، تعتقد الإدارة أن هذه النتائج الأولية غير المدققة ومؤشرات الأداء الرئيسية مقبولة؛ كما تعتبر بيانات استشرافية بنيت حصراً تبعاً للبيانات المتاحة للشركة اعتباراً من تاريخ تقديم هذه البيانات مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن هذه التقديرات. وننوه أيضاً إلى وجوب عدم الاعتماد كلياً على هذه التقديرات.

استفسارات المستثمرين:

يمكن إرسال الأسئلة الموجهة إلى قسم علاقات المستثمرين إلى البريد الإلكتروني: ir@anghami.com

الاستفسارات الإعلامية في الشرق الأوسط:

دانيا إسحاق / عمر نصرو، أصداء بي سي دبليو

Dhanya.Issac@bcw-global.com / Omar.Nasro@bcw-global.com

[1] تقدم أنغامي العديد من خطط الاشتراك المتميزة (يومية، أسبوعية، شهرية، ربع سنوية وسنوية). ولا تتضمن إيرادات الاشتراكات الفترات التجريبية.

[2] كيان اقتصادي يضم دول البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

[3] عيد الفطر عطلة رسمية يحتفل بهما المسلمون في جميع أنحاء العالم بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك.

[4] تتيح ميزة الميكروفون لأي مضيف لايڤ راديو التحدث مثل مضيف راديو حقيقي عبر الموسيقى.

[5] رمضان هو شهر يحتفل به جميع المسلمين حول العالم باعتباره شهر الصوم والصلاة والتأمل.

[6] beIN هي شبكة عالمية من القنوات التلفزيونية والإعلامية الرياضية، والتي لعبت دوراً مهماً في زيادة التسويق التجاري للرياضة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنقل معظم فعاليات كرة القدم وكأس العالم في المنطقة.

[7] تم تقريب قيم بعض المبالغ النقدية، والنسب المئوية وأرقام أخرى.

[8] يتم احتساب عدد مشتركي خدمة بريميوم - أنغامي بلَس، بما في ذلك الحسابات التجريبية، بالرجوع إلى بيانات الشهر الأخير من الفترة المحددة.

[9] مستخدمو الاشتراك الشهري هم مشتركون في خدمة بريميوم - أنغامي بلَس (باستثناء الحسابات اليومية والتجريبية)، ويتم احتسابهم بالرجوع إلى بيانات الشهر الأخير من الفترة المحددة.

[10] يمثل متوسط الإيرادات لكل مشترك - مقدراً بالدولار - الإيرادات الشهرية من مستخدمي بريميوم (باستثناء الحسابات التجريبية)، ويتم احتسابه اعتماداً على متوسط الإيرادات للفترة المحددة.