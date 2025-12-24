دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحرص مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على تحقيق نجاح ملحوظ في تعزيز تفاعل العملاء وبناء الزخم لمهرجان دبي للتسوق 2026 من خلال حملتها الرقمية الأولى المتكاملة "The Ultimate Win". تساهم هذه المبادرة الرائدة، التي تُصادف العام الحادي والثلاثين على التوالي لشراكة مجموعة اينوك الاستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوق، في ترسيخ مكانة المجموعة في طليعة الابتكار الذي يركز على العملاء، حيث تُكافئ 192 فائزاً بجوائز قيّمة تتجاوز قيمتها 3.5 مليون درهم نقداً وسيارات وهواتف آيفون.

قبل انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2026، الذي يُقام في الفترة من 5 ديسمبر 2025 إلى 11 يناير 2026، وزّعت مجموعة اينوك جوائز نقدية بقيمة 700,000 درهم على 58 فائزاً في إطار الأنشطة التمهيدية لحملة "The Ultimate Win" الخاصة بالمهرجان. وتستفيد هذه الحملة الجديدة من منصة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام لزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد، وتحفيز الإنفاق في قطاع التجزئة، ومكافأة ولاء العملاء.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "تعكس شراكتنا المستمرة مع مهرجان دبي للتسوق لأكثر من ثلاثة عقود التزامنا الراسخ تجاه قطاع التجزئة المزدهر في دبي. يجسّد مهرجان دبي للتسوق السنوي رؤية الإمارة، وتتماشى حملتنا الرقمية المتكاملة "The Ultimate Win" مع طموح دبي لمستقبل ذكي ومترابط. وتساهم هذه النقلة الرقمية في إحداث تحول جذري في تجربة العملاء، بما يجعل المشاركة سهلة وممتعة ومجزية أكثر من أي وقت مضى".

امتدت فعاليات حملة "The Ultimate Win" التمهيدية لمهرجان دبي للتسوق حتى 4 ديسمبر 2025، مع جوائز لـ 50 من عملاء اينوك بقيمة 10,000 درهم نقداً يومياً، وثمانية عملاء بقيمة 25,000 درهم أسبوعياً، بالإضافة إلى فائزين بسيارة "نيسان كيكس" لكل منهما، وهواتف آيفون لـ 100 من العملاء سعداء الحظ ضمن العروض الترويجية اليومية. وشملت المرحلة التمهيدية لمهرجان دبي للتسوق أيضاً "باقة الفائز" التي يمكن شراؤها بقيمة 15 درهماً، والتي تتضمن 6 تذاكر سحب رقمية و20 قسيمة خصم بقيمة تزيد عن 1000 درهم، أو "باقة الفائز" بقيمة 10 دراهم تحتوي على 3 تذاكر سحب رقمية بالإضافة إلى 20 قسيمة خصم بقيمة تزيد عن 1000 درهم.

وفي إطار الجوائز القيّمة التي تقوم اينوك بتوزيعها بملايين الدراهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2026، يحظى عملاء المجموعة بفرصة الفوز بجوائز نقدية يومية بقيمة 100 ألف درهم، وجوائز أسبوعية بقيمة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى سيارة "نيسان باثفايندر" وهواتف آيفون. كما يحق لعملاء مجموعة اينوك الذين ينفقون ما لا يقل عن 25 درهماً في متاجر "زووم"، أو 50 درهماً في مراكز "أوتوبرو"، أو على خدمات محددة في "تسجيل"، الحصول على قسيمة سحب واحدة لكل عملية شراء.

ويمكن للعملاء الذين يشترون "باقات الفائز" مسح رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى الصفحة الرئيسية لشركة "دريم دبي" للاطلاع على جميع السحوبات.

