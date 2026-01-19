الدوحة، قطر: أعلن بنك دخان عن إطلاق حملته للتمويل العقاري ، مقدّمًا للعملاء أفضل معدل ربح سنوي، وذلك في إطار التزامه المستمر بتسهيل تملّك المنازل من خلال حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتوافر الحملة لفترة محدودة حتى 4 فبراير 2026، وتتميّز بأفضل معدل ربح في السوق يبلغ 3.49% سنويًا. كما تقدّم فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وإمكانية تقديم الطلب بسهولة مع موافقة سريعة، وتغطية تأمينية شاملة، ما يمنح العملاء المرونة والثقة أثناء تخطيطهم لرحلة تملّك منازلهم. يشمل العرض مبالغ تمويل تبدأ من مليون ريال قطري، مع فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات.

تعكس حملة التمويل العقاري النهج المرتكز على العملاء الذي يتبعه بنك دخان، وتركيزه على تقديم حلول مصرفية قائمة على القيمة وتواكب تطلعات واحتياجات العملاء المتجددة. ومن خلال تقديم أفضل معدل ربح مع الحفاظ على شروط شفافة وإجراءات فعّالة، يواصل البنك تعزيز مكانته كشريك موثوق للأفراد والعائلات الباحثين عن حلول سكنية طويلة الأجل في قطر.

ويمكن للعملاء معرفة المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dukhanbank.com أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص ببنك دخان على الرقم 800 8555.

