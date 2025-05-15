شركتا (e&) و(IBM) أولى الشركات الحاصلة على "الفئة S" ضمن هذه المبادرة

الشركات المتقدمة لمبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) لديها مكاتب متوزعة في 77 دولة حول العالم

هذه الشركات تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك البرمجيات والصحة والإعلام والعقارات

المشاركة بالمبادرة متاحة مجاناً لجميع الشركات التكنولوجية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها

ميزات الحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal)

الاعتماد سيكون مطلوباً في الفترة المقبلة ليتم اختيار الشركات التكنولوجية المناسبة للعمل مع القطاع الحكومي على مشاريع الذكاء الاصطناعي في دبي

الشركات الحاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) يمكنها استخدامها في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية

تعزيز مصداقية الشركات وجدارتها بالثقة لدى العملاء والشركاء بحصولها على تقييم أفضل مقارنةً بالمؤسسات غير الحاصلة عليه

المبادرة تبرز التزام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي بدعم مسيرة دبي في هذا القطاع وتبني أفضل الممارسات المسؤولة والموثوقة

تصريحات الشركاء

شكري عيد (IBM): نتطلع لتعزيز التعاون مع الجميع لدعم نمو مستدام ومسؤول للذكاء الاصطناعي

دينا المنصوري (e&): يعكس حصولنا على التصنيف الأعلى ضمن هذه المبادرة أهمية تطوير وتطبيق حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير

شانتوش سريدهار (Beinex Consulting): نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يُسخّرون القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي

حيدر اليوسف (iO Health): الذكاء الاصطناعي الهادف والأخلاقي هو مستقبل الرعاية الصحية

أفنيش براكاش (CAMB.AI): هذه المبادرة تجسد التزام دبي بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية والموثوقة

كريستيان كونز (Prop-AI): دبي تتبنى الذكاء الاصطناعي وتُشكل مستقبله

مورالي راشامالا (Rounak): حصولنا على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) يشكل خطوة طبيعية في سعينا لتبني الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية تضيف قيمة للعملاء

باهمان كازميان (InnovaSense): الثقة والشفافية هما أساس الدور المؤثر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال

ربيع عبلا (CSP): نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي المسؤول هو حجر الأساس لبناء الثقة في التحول الرقمي

دبي: أعلن "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) استقطبت طلبات مشاركة من 325 شركة ناشطة في دبي ولديها مكاتب متوزعة في 77 دولة حول العالم، وذلك منذ إطلاقها في يناير 2025 بهدف توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وتواصل مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) إتاحة فرصة التقدم للمشاركة بالمبادرة وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.dub.ai/ai-seal).

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد التقى مؤخراً خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" بممثلي أولى الشركات التكنولوجية الحاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal).

وتعتبر شركتا إي آند (e&) وآي بي إم (IBM) أولى الشركات الحاصلة على "الفئة S" ضمن هذه المبادرة، وتضم قائمة الحاصلين على فئات شهادة الاعتماد الأخرى شركات تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك البرمجيات والصحة والإعلام والعقارات مثل شركة بينيكس كونسولتينغ (Beinex Consulting)، وشركة سي إس بي (CSP)، وشركة آي أو هيلث (iO Health)، وشركة كامب إيه آي (CAMB.AI)، وشركة بروب إيه آي (Prop-AI)، وشركة روناك (Rounak)، وشركة إينوفا سينس (InnovaSense).

ميزات المبادرة

وتحصل الشركات المشاركة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) برقم تسلسلي وتصنيف رئيسي خاص بها، وهي الشهادة التي ستكون مطلوبة في الفترة المقبلة ليتم اختيارها للعمل في المشاريع الوطنية والتكنولوجية مع القطاع الحكومي في دبي. ويمكن لهذه الشركات استخدام شهادة الاعتماد في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.

كما تسهم شهادة الاعتماد في تعزيز مصداقية الشركات الحاصلة عليها وجدارتها بالثقة لدى العملاء والشركاء مقارنةً بالمؤسسات غير الحاصلة على الشهادة، وتتيح مزيداً من فرص التعاون والعمل مع الجهات الحكومية في دبي.

وتبرز هذه المبادرة أيضاً التزام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي بدعم مسيرة دبي في هذا القطاع الحيوي وحرصها على تبني أفضل الممارسات المسؤولة والموثوقة في عالم الذكاء الاصطناعي.

سعيد الفلاسي: سنواصل استقطاب كبرى الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة من الإمارات ومختلف أنحاء العالم لهذه المبادرة

وأكد سعيد الفلاسي مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) هي واحدة من عدة مبادرات أطلقها المركز لاستقطاب كبرى الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة من الإمارات ومختلف أنحاء العالم لتأسيس شبكة موثوقة من الشركات الرائدة والمتخصصة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون شريكاً مفضلاً في تنفيذ المشاريع المستقبلية على المستوى الحكومي والخاص في مدينة دبي.

شكري عيد (IB M): نتطلع لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم نمو مستدام ومسؤول للذكاء الاصطناعي

وقال شكري عيد مدير عام شركة آي بي إم (IBM) في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان: "يتماشى حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) مع التزامنا بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وشفاف ومتوافق مع المبادئ الأخلاقية، وتسريع الابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع جميع الجهات المعنية لدعم نمو مستدام ومسؤول للذكاء الاصطناعي".

دينا المنصوري (e&): يعكس حصولنا على التصنيف الأعلى ضمن المبادرة أهمية تطوير خدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير

وقالت دينا المنصوري الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة "إي آند" (e&): "يعكس حصولنا على التصنيف الأعلى "الفئة S" ضمن مبادرة (Dubai AI Seal) التزام "إي آند" بتطوير وتطبيق حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير الصارمة في المجال، وبما يعزز ريادتها في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وخارجها".

شانتوش سريدهار (Beinex Consulting): نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يُسخّرون القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي

وقال شانتوش سريدهار الرئيس التنفيذي لشركة بينيكس كونسولتينغ (Beinex Consulting): "نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يُسخّرون القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويعكس حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) التزامنا بأن نكون في طليعة الابتكار والمساهمة في مسيرة دبي لتشكيل عصرٍ يُحفّز فيه الذكاء الاصطناعي التقدم والكفاءة والإمكانات البشرية."

حيدر اليوسف (iO Health): الذكاء الاصطناعي الهادف والأخلاقي هو مستقبل الرعاية الصحية

وقال الدكتور حيدر اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة آي أو هيلث (iO Health): "شاركنا في مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) لأننا نُطور تقنيةً لا تُعالج البيانات فحسب، بل تُغيّر حياة الناس. ونرى أن الذكاء الاصطناعي الهادف والأخلاقي هو مستقبل الرعاية الصحية."

أفنيش براكاش (CAMB.AI): هذه المبادرة تجسد التزام دبي بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية والموثوقة

وقال أفنيش براكاش الرئيس التنفيذي لشركة كامب إيه آي (CAMB.AI): "تجسد هذه المبادرة التزام دبي بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية والموثوقة، ويؤكد حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) التزامنا بتطوير حلول ذكاء اصطناعي ثورية في مجال ترجمة اللغات ومحاكاة الصوت انطلاقاً من دبي".

كريستيان كونز (Prop-AI): دبي تتبنى الذكاء الاصطناعي وتُشكل مستقبله

وقال كريستيان كونز الشريك المؤسس لشركة بروب إيه آي (Prop-AI): "دبي لا تتبنى الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُشكل مستقبله. ونفتخر بكوننا جزءاً من مسيرة دبي ورؤيتها القائمة على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأعلى معايير الموثوقية والشفافية والابتكار المسؤول."

مورالي راشامالا (Rounak): حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) يشكل خطوة طبيعية في سعينا لتبني الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية تضيف قيمة للعملاء

وقال مورالي راشامالا المدير العام لشركة روناك (Rounak): "بدأت روناك رحلتها في مجال الحوسبة السحابية عام ٢٠١٤، وواصلت الاستثمار في التقنيات الجديدة للبقاء في الطليعة. ونعتبر حصولنا على اعتماد (Dubai AI Seal) خطوة طبيعية في سعينا لتبني الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية تُضيف قيمةً لعملائنا وتدعم الأهداف الرقمية المستقبلية لدولة الإمارات".

باهمان كازميان (InnovaSense): الثقة والشفافية هما أساس الدور المؤثر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال

وقال باهمان كازميان الرئيس التنفيذي لشركة إينوفا سينس (InnovaSense): "تسهم هذه المبادرة بتعزيز الثقة بالشركات الحاصلة على اعتماد (Dubai AI Seal)، ونؤمن بأن الثقة والشفافية هما أساس الدور المؤثر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال".

ربيع عبلا (CSP): نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي المسؤول هو حجر الأساس لبناء الثقة في التحول الرقمي

وقال ربيع عبلة المدير العام لشركة سي إس بي (CSP): "تقدمنا للمشاركة في هذه المبادرة والحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) إيماناً منا بأن الذكاء الاصطناعي المسؤول هو حجر الأساس لبناء الثقة في التحول الرقمي وتماشياً مع التزامنا بتقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية، ومتوافقة مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل".

-انتهى-

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