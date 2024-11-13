دبى، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «إيمان للتطوير العقاري»، شركة تطوير العقارات السكنية ومقرها دبي، عن إطلاق «ون بارك سكوير»، أحدث مشروعاتها السكنية ذات الاستخدامات المتعددة في منطقة «قرية جميرا الدائرية» بدبي. تُقدَّر قيمة مشروع «ون بارك سكوير» بــ 320 مليون درهم، ويعد المشروع الـ 14 ضمن سلسلة المشروعات العقارية التي أطلقتها «إيمان للتطوير العقاري»، ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028.

يتميز مشروع «ون بارك سكوير» بتخطيطه الدقيق وارتفاعه الشاهق، حيث يتكون من 24 طابقًا ويجمع بين المساحات السكنية والتجارية، إذ يشمل 266 وحدة سكنية وثلاث وحدات لمتاجر البيع بالتجزئة، ويتيح لسكانه نطاقاً واسعاً من الخيارات التي تلائم أنماط متنوعة للحياة. وتنقسم الوحدات السكنية في المشروع إلى عدة فئات: 107 استوديوهات و115 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة و34 وحدة من غرفتي نوم وست شقق «دوبليكس» تتكون كل منها من غرفتين، فضلًا عن أربعة شقق في الطابق العلوي «بنتهاوس» تتكون كل منها من ثلاث غرف.

ويستمد «ون بارك سكوير»، الذي بيعت وحداته بالكامل في غضون أربع ساعات فقط من إطلاقه، تصميمه الفريد من الجمال الطبيعي الذي تتسم به المناظر الطبيعية الساحرة في صحراء دبي، ويتميز بواجهة مبهرة تجمع بين اللونين البيج والذهبي اللذين يعكسان روح الرمال الصحراوية والتدفق الهادئ للمياه. ويعزز المشروع هذا التوازن المتناغم بين الإلهام الطبيعي والرقي العمراني العصري بمنحنيات وأقواس متناسقة بارعة الجمال ومسطحات مائية تنساب في صفاء وسكون عبر كافة أجزائه. صيغ كل عنصر من عناصر «ون بارك سكوير» بإبداع لتزويد سكانه بمزيج ساحر يربط بين جمال الطبيعة وحيوية الحياة العصرية. فيما يُعَد شهادة تؤكد الطلب المتنامي على ما توفره «إيمان للتطوير العقاري» من مزيج يجمع بين التميز المعماري والمساحات المخصصة للمعيشة التي تركز على نمط الحياة الفاخر.

وقال اسماعيل مارفاني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمان للتطوير العقاري»، في سياق تعليقه على تدشين المشروع الجديد: «يثبت الطلب الهائل على مشروع «ون بارك سكوير» مدى الجاذبية التي تحظى بها المشروعات السكنية المصممة بذوق راقٍ يلقى صداً كبيراً لدى الأُسر العصرية التي تعيش في دبي. ويجسد هذا المشروع التزامنا بالارتقاء بمستوى المعيشة في المناطق الحضرية، من خلال تصاميم تمزج بين جمال الطبيعة الدائم من جانب، والفعالية الوظيفية والفخامة اللتين تميزان شركة «إيمان للتطوير العقاري» من جانب آخر. ويسعدنا أن نرى «ون بارك سكوير» وقد بات جزءاً قيماً من مجتمع «قرية جميرا الدائرية».

صُمِّم «ون بارك سكوير» ليزود ساكنيه بمعايير راقية للمعيشة، وهو ما يتجلى في واجهته الأيقونية وتشطيباته الخزفية الحصرية، ناهيك عن العديد من وسائل الراحة والرفاهية ذات الطراز العالمي التي تتيح للسكان تجربة فخمة ونمط حياة عصري متوازن، ومنها مسبح ترفيهي بطول 40 متر ومركز للياقة البدنية ومضمار للركض ومساحات مخصصة للاسترخاء كحديقة للتأمل على النمط الياباني «حديقة زن» وبهو شاسع. ويتضمن المشروع أيضًا خيارات فاخرة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية، ومنها منطقة مفتوحة مخصصة للأطفال وحلبة للتزلج ونادياً رياضياً واجتماعياً، بينما يعزز المشروع تفرد أنماط الحياة التي يتيحها لسكانه من خلال خيارات فائقة الرفاهية كمنطقة مخصصة لممارسة اليوغا ومنطقة أخرى للشواء ومنطقة ثالثة للترفيه عن الحيوانات الأليفة.

يشمل تصميم مبنى المشروع استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وشقق مزدوجة على طابقين «دوبليكس» مكونة من غرفتي نوم وشقق في الطابق العلوي «بنتهاوس» مكونة من ثلاث غرف نوم، وجميعها مُصَمَّم على نحو يجمع بين الفخامة والراحة، ويلائم الأُسر العصرية والأفراد على السواء.

يقع مشروع «ون بارك سكوير» في منطقة «قرية جميرا الدائرية» ويوفر لسكانه سهولة الوصول إلى كافة وسائل الراحة العصرية التي يقتضيها نمط الحياة الفاخر كالمطاعم ومتجر كبير لشراء الاحتياجات المنزلية اليومية وموقف داخلي واسع للسيارات. وعلاوةً على ذلك، يعزز المشروع راحة سكانه ويؤكد اهتمامه بتوفير نمط حياة متوازن يناسب العائلات، وذلك بقرب موقعه من حدائق ومتنزهات نابضة بالحيوية ومدارس شهيرة ومنشآت طبية. ويحتوي المشروع على منشآت ترفيهية متنوعة تتيح للسكان الانخراط في أنشطة اجتماعية مكثفة والتمتع بنمط حياة فاخر، ما يجعل من «ون بارك سكوير» خيارًا مثاليًا للراغبين بتجربة سكنية راقية.

تتيح شركة «إيمان للتطوير العقاري» لسكان المشروع خيارات مرنة للسداد تلائم مجموعة واسعة النطاق من الميزانيات. ويشمل هيكل الدفعات دفعة مقدمة بنسبة 20 % عند الحجز، و40 % أثناء الانشاء من القسط الأول إلى القسط الرابع، و40 % عند التسليم. وتبدأ أسعار وحدات المشروع من 725.000 درهم للاستوديو، ثم 1.05 مليون درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة و1.58 مليون درهم للشقة المكونة من غرفتي نوم. وتبلغ قيمة الدوبليكس من غرفتي نوم 2.37 مليون درهم، فيما يبلغ سعر البنتهاوس من ثلاث غرف نوم 2.95 مليون درهم.

ويُعد بيع كافة وحدات «ون بارك سكوير» في زمن قياسي بمثابة شهادة تؤكد خبرة «إيمان للتطوير العقاري» في تطوير مساحات تجمع بين الجماليات والفعالية الوظيفية والفخامة. ولا يرسخ هذا المشروع سمعة الشركة في تنفيذ مشروعات سكنية استثنائية فحسب، بل وإنما أيضاً يعزز مكانتها كرائدة في سوق العقارات في دبي والتي تتسم بديناميكيتها الشديدة.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن «ون بارك سكوير» والمشروعات الأخرى التابعة لشركة «إيمان للتطوير العقاري»، يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: www.imandevelopers.com.

نبذة عن شركة "إيمان للتطوير العقاري":

تعد "إيمان للتطوير العقاري" واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي. تشتهر الشركة بتفانيها تجاه الجودة العالية والابتكار والتميز المعماري. ويوفر كل مشروع من مشاريع "إيمان للتطوير العقاري" نمط حياة فاخراً يجمع بين الأناقة والفعالية الوظيفية والراحة. وتتضمن محفظة مشاريع الشركة "أكسفورد فيلاز" و"أكسفورد ريزيدنس" و"أكسفورد بوليفارد" و"ذا جروف". وتم تصميم كل منها ببراعة فائقة لتوفير تجربة عصرية متكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Imandevelopers.com أو تابعنا على فيسبوك، تويتر، أو لينكد ان.

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