مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل الأداء المالي القوي في الربع الأول من عام 2024، ويحقق صافي أرباح (ما قبل الضريبة) 1.64 مليار درهم إماراتي وهو ما يمثل نمواً بنسبة 41% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.45 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي.

العائد على حقوق المساهمين ارتفع إلى 27%، وهي نسبة رائدة في القطاع، مما يعكس قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي الفعالة في توفير القيمة للمساهمين.

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 32% بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول لعام 2023. وتعكس هذه النتائج توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي. وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 1.64 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 41% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2024 نمواً بنسبة 24% لتبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي مقابل 2.0 مليار درهم إماراتي في العام السابق، وذلك بفضل النمو المحقق في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 19% ليبلغ 1.7 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 1.4 مليار درهم إماراتي في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أحجام الدخل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 35% في الربع الأول من عام 2024 ليبلغ 827 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 611 مليون درهم إماراتي في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 40%. ويساهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 33% من الدخل التشغيلي مقابل 30% في الربع الأول من عام 2023.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 30.4%، محققةً تحسناً بمقدار 5.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع 35.7% في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 25% لتصل إلى 109 مليون درهم إماراتي في الربع الأول عام 2024. وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 5.5%، وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع من عام 2019، ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 16.0 نقطة مئوية لتبلغ 144.7%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13% ليصل إلى 195 مليار درهم إماراتي، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 8% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 25%.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 13% لتبلغ 160 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 142 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9%، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 66% من إجمالي الودائع.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.6%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 17.2%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في نسبة مصادر التمويل المستقرة بلغ 76.6% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 20.3%.

"حقق مصرف أبوظبي الإسلامي انطلاقة قوية في مطلع عام 2024، حيث شهد صافي الأرباح بعد الضريبة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1.45 مليار درهم إماراتي، بينما حقق العائد على حقوق المساهمين نمواً ليصل إلى 27% مدفوعاً بزخم الأعمال المستمر والاقتصاد المحلي القوي والمرن."

سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي

رئيس مجلس الإدارة

"بعد النتائج الاستثنائية التي حققناها في عام 2023، تمكنا من تسجيل انطلاقة قوية في مطلع عام 2024، حيث شهد صافي الأرباح بعد الضريبة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي ليصل 1.45 مليار درهم إماراتي، بينما سجل العائد على حقوق المساهمين نمواً بنسبة 27%، مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على الحفاظ على زخم الأعمال وتركيزنا على تقديم مبادرات نوعية.

وشهدنا تحسناً ملحوظاً على جميع المقاييس، مدفوعاً بحجم الأعمال القوي في جميع القطاعات والمنتجات.

وبفضل المكانة المميزة للمصرف، نجحنا في تعزيز علاقاتنا مع المتعاملين وزيادة حصتنا السوقية، حيث انضم 46 ألف متعامل جديد في الربع الأول من عام 2024 الى المصرف، ليصل إجمالي عدد المتعاملين إلى 1.311 مليون متعامل، وذلك بفضل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدينا والاستثمار المستمر في المجال الرقمي وتركيزنا الدائم على خدمة المتعاملين في جميع عملياتنا.

ويسرنا أيضاً أن هذا الأداء المالي المميز هو حصيلة التزامنا الواضح بالتميز، ونفخر أن يتم تصنيفنا كمصرف رائد في القطاع من قبل العديد من الجهات المحلية والعالمية، بما يشمل رفع التصنيف الائتماني الأساسي الخاص بالمصرف (BCA) من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، ما يؤكد على مواصلة الاستقرار والتحسن في الوضع المالي للمصرف.

ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل كامل بطموح دولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تحقيق الاقتصاد المستدام، بما في ذلك دعم المتعاملين وضمان النمو الاقتصادي المستدام والالتزام بالممارسات المالية المستدامة. وبناءً على ذلك، حققنا تقدماً كبيراً في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني من خلال تحديد أهداف خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الأعلى انبعاثاً في محفظتنا.

ويواصل الاقتصاد الإماراتي نموه رغم المخاوف الاقتصادية العالمية، حيث يستفيد من النشاط المحلي القوي وتدفق رأس المال الأجنبي. ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي مواصلة العمل على توفير قيمة مضافة لجميع الجهات المعنية، بما يتماشى مع طموحاتنا الرامية إلى تعزيز مكانة المصرف بوصفه أكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً في العالم."

"استناداً إلى الأساس القوي الذي يقوم عليه المصرف، استطعنا أن نسجل أرباح جيدة في بداية عام 2024، حيث شهدنا نمواً مستمراً في جميع أعمالنا مدفوعاً بالأداء القوي في جميع القطاعات، وإدارة جيدة للتكاليف وميزانية عمومية سليمة مع نسبة قوية لرأس المال والسيولة."

محمد عبد الباري

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة

" تشرفت باختياري لمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة في الوقت الذي يحقق فيه مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحاتٍ متلاحقة وتقدماً مميزاً في استراتيجية النمو ومبادرات التحول الرقمي مما يعزز سعينا لتوفير قيمة مستدامة لجميع المساهمين لدينا.

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي انطلاقة قوية في مطلع عام 2024، حيث شهدنا استمرار النمو القوي والصحي في جميع قطاعات أعمالنا. ويبرز التقدم الذي أحرزناه في جميع المؤشرات مدفوعاً بالنمو الإيجابي للأعمال، والحد من التكاليف والمخاطر، وقدرتنا على الحفاظ على قوة وثبات ميزانيتنا العمومية، بما في ذلك الوضع المميز لرأس المال ونسبة السيولة القوية".

وحققنا نمواً بنسبة 24% في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، بفضل تزايد زخم الأعمال وتحسن الهوامش، والذي يرجع إلى قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع العائدات. وتكامل هذا التقدم مع تسجيل نمو قوي في إيرادات الرسوم بنسبة 40%.

وعلى مستوى الميزانية العمومية، شهدنا نمواً صحياً في أعمالنا حيث قمنا بزيادة تمويل المتعاملين بنسبة 8%. وتم دعم هذا التمويل بكفاءة من خلال إضافة ودائع جديدة بقيمة 19 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 8.5 مليار درهم إماراتي من العام الماضي.

كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل ملحوظ لتبلغ 30.4% على أساس سنوي، ما يعكس قدرتنا على تحقيق زيادة في الدخل مع المحافظة على ضبط التكاليف توازياً مع مواصلة الاستثمارات لتعزيز جهود التحول الرقمي وتحقيق المزيد من الكفاءة والنمو المستقبلي.

وعلى المستوى الرقمي، قمنا بتحديث تطبيقنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من خلال إضافة مزايا وإمكانيات جديدة إلى التطبيق. كما أدت قدراتنا الرقمية المعززة إلى زيادة عدد المتعاملين الذين يستخدمون التطبيق الى أكثر من 80%.

وتحسنت جودة الأصول مع وصول نسبة الأصول غير المنتجة إلى 5.5%، وهو أدنى معدل منذ الربع الأخير في عام 2019، ويعود ذلك إلى الإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود المشهد الاقتصادي العالمي، فإننا نثق بقدرتنا على اغتنام فرص النمو المتاحة في عام 2024 وما بعده. ويساعدنا وضعنا المالي القوي ومعدلات رأس المال والسيولة القوية لدينا على التعامل مع ظروف بيئة الأعمال وتوفير زخم متواصل لتعزيز معدلات الدخل في المجموعة."

ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 32% خلال الربع الأول من عام 2024 ليبلغ 1.45 مليار درهم إماراتي مقابل 1.10 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023، وبلغت أرباح السهم 0.346 درهم إماراتي. بلغت قيمة صافي الربح الأساسي قبل الضريبة 1.64 مليار درهم إماراتي بزيادة 41% على أساس سنوي. ازدادت الإيرادات بنسبة 24% في الربع الأول لعام 2024 لتبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 2.0 مليار درهم إماراتي في الربع الأول لعام 2023 بفضل قوة حجم الأعمال وتحسن هوامش الربح، إلى جانب قوة الشركات القائمة على الرسوم وارتفاع عائدات الاستثمار. ارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 32% ليبلغ 1.7 مليار درهم إماراتي بفضل زيادة أحجام الدخل وارتفاع معدلات الفائدة، بالتوازي مع نمو بنسبة 11% في العائد على متوسط الأصول، ما أسهم في زيادة هامش الربح الصافي بنسبة 4.67% مقارنة بنسبة 4.35% في الربع الأول لعام 2023، رغم الزيادة في تكلفة التمويل. ويحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على واحدٍ من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق. ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 35% ليبلغ 827 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2024، نتيجة نمو عائدات الاستثمار بنسبة 53% والدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 40%. ويشكل الدخل من غير مصادر التمويل نسبة 33% من إجمالي الدخل، مما يؤكد تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات. ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 40% على أساس سنوي، مدفوعاً برسوم البطاقات. تم دعم إجمالي الإيرادات بالنمو الذي حققته قاعدة المصرف من المتعاملين الجدد والذي بلغ حوالي 45,625 متعاملاً خلال الربع الأول من عام 2024، الأمر الذي يؤكد على التزام المصرف طويل الأمد تجاه المتعاملين وجهوده الدؤوبة لتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع. ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 5% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 765 مليون درهم إماراتي، مما يؤكد استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الإستراتيجية لدعم نمو الأعمال، والذي عوضته جزئياً وفورات الكفاءة. وسجل المصرف تحسناً عاماً بواقع 5.3 نقطة مئوية في نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 30.4%. تراجع صافي مخصصات خسائر التمويل والاستثمار إلى 109 مليون درهم إماراتي خلال هذه الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25%. وانخفضت نسبة تكلفة المخاطر بمقدار 9 نقطة أساس لتبلغ 0.38%. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 16.0 نقطة مئوية لتبلغ 144.7%.

- وصل إجمالي الأصول إلى 194.6 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2024، بزيادة بنسبة 13% منذ 31 مارس 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو صافي التمويل وزيادة السيولة النقدية والأرصدة لدى المصرف المركزي ونمو محفظة الاستثمار.

- ارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 8% ليصل إلى 121.4 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بنمو محافظ تمويل الأفراد والتمويل للجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات، الأمر الذي يعكس قدرة المصرف على زيادة حصته السوقية في مختلف القطاعات.

- ارتفعت المحفظة الاستثمارية للمصرف بنسبة 25% لتبلغ 26.3 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2024.

- وصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 160.3 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 مارس 2024، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% لتبلغ 105 مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي 66% من إجمالي ودائع المتعاملين.

- بلغت قيمة تمويل الأصول غير المنتجة 6.6 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2024، بالمقارنة مع 8.7 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2023.

- تحسنت نسبة تمويل الأصول غير المنتجة لتصل إلى 5.5% بالمقارنة مع 7.7% في 31 مارس 2023.

- حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.6% بالمقارنة مع 80.3% في 31 مارس 2023، وارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 20.3% في 31 مارس 2024 مقابل 19.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

- عزز المصرف مركزه الراسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.62% بالمقارنة مع 12.55% في 31 مارس 2023، بفضل تحقيق إيرادات قوية ومبادرات التحسين المستمرة. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.15% في 31 مارس 2024، ليتجاوز المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الاستراتيجية

حددت استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي أهدافه الجديدة والمتمثلة في أن يصبح شريكاً موثوقاً لمدى الحياة بالنسبة إلى متعامليه ومجتمعه وزملائه. كما أعاد المصرف بلورة رؤيته ليصبح المؤسسة المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأطلق المصرف المبادرات الاستراتيجية التالية والقائمة على أربع ركائز استراتيجية:

مواصلة الابتكار

أطلق مصرف ابوظبي الإسلامي منتجات متنوعة عززت نمو حصته في السوق، إلى جانب مواصلة تعزيز الابتكار لخدمة المتعاملين بشكل أفضل.

استقرار: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منتج "استقرار"، أول تمويل عقاري طويل الأجل وبمعدل ثابت في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر هذا المنتج الفريد للمتعاملين أقساطاً شهرية ثابتة طوال فترة السداد المختارة، مما يلغي أي اختلافات أو فروق في معدلات التمويل. بطاقة الإرجاع النقدي: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي بطاقة فيزا للإرجاع النقدي الجديدة ضمن بطاقاته المغطاة، مما يشير إلى الدور المتزايد للبطاقات في استراتيجية التجزئة للمصرف. وتُعد البطاقة الجديدة إحدى أفضل بطاقات الإرجاع النقدي في القطاع، وتوفر للمتعاملين فرصة الاستفادة من إرجاع نقدي بنسبة 4% عند استخدامها في معظم فئات الإنفاق اليومية. فتح الحساب الفوري للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت: مصرف أبوظبي الإسلامي هو أول مصرف في دولة الإمارات يزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات مريحة لفتح الحساب عن بُعد على تطبيق الأجهزة المحمولة من خلال تقنية التعرف على الوجه. وتتيح هذه الميزة الجديدة للشركات إمكانية التقدم لفتح حساب تجاري دون الحاجة لزيارة أحد فروع المصرف أو تقديم وثائق وتوقيعها. ويعتمد مصرف أبوظبي الإسلامي على هذه التقنية لإجراء عملية التحقق من الهوية وفق أعلى مستويات الأمان، بما يساعد على فتح حساب جديد للشركات خلال أقل من 24 ساعة عمل. إرجاع نقدي للراتب: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي حملة فريدة لمكافأة المتعاملين على تنفيذ معاملاتهم المصرفية معه. وتتيح الحملة الأولى من نوعها للمتعاملين فرصة الحصول على مكافأة لمرة واحدة، والتي تعادل 100% من راتبهم الشهري عند قيامهم بتحويل راتبهم ومعاملاتهم المالية (التمويل الشخصي أو السكني) إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى الحصول على إحدى البطاقات المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي، مثل سكاي واردز طيران الإمارات وضيف الاتحاد والبطاقة الذهبية من اتصالات والبطاقتين البلاتينية وسيغنتشر وبطاقات الإرجاع النقدي. برنامج Exceed للولاء: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي برنامج Exceed المصمم لمكافئة ولاء المتعاملين مع المصرف. ويتيح البرنامج للمتعاملين الحصول على مكافآت Exceed التي يتم إضافتها إلى تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للأجهزة المحمولة، والتي يمكن استبدالها بشكل فوري من خلال التطبيق، واستخدامها لدفع فواتير الخدمات العامة، أو الحصول على قسائم شرائية للمتاجر الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة، أو حجز الرحلات الجوية وغيرها. سوق الأعمال: إن سوق الأعمال من مصرف أبوظبي الإسلامي هي سوق رقمية مبتكرة لتوفير خدمات الدعم الشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه المنصة الإلكترونية الشاملة إلى خفض تكاليف مزاولة الأعمال بشكل ملحوظ من خلال توفير مجموعة واسعة من العروض والخصومات الحصرية.

التركيز على القطاعات

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي الاستفادة من حضوره القوي في قطاع التجزئة الإماراتي، مع الحرص على جذب وتطوير قطاعات أعمال جديدة يمكنه من خلالها تحقيق نمو في الأرباح. وفي الربع الأول من عام 2024، تمكنا من زيادة حصتنا في السوق وتعزيز علاقتنا مع عملائنا من خلال تعزيز العروض الجديدة والشراكات الاستراتيجية.

أطلق المصرف عدة منظومات تهدف لدعم المتعاملين من المواطنين الإماراتيين في جميع المراحل المالية المهمة في حياتهم، فنجح في استقطاب حوالي 15,000 متعامل إماراتي جديد. واستمر المصرف بترسيخ مكانته الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، حيث نمت حصته في هذه السوق بنسبة 15%. وواصل المصرف توسيع محفظته من الخدمات المصرفية للشركات، مع التركيز على الجهات الحكومية والشركات الكبيرة. v وتوسعت أعمال المصرف لتتجاوز حدود دولة الإمارات، وأصبح يقدم خدماته المصرفية لمجموعة من أبرز الشركات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

التميّز الرقمي

يشكل التميّز الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية العام 2025، حيث يتطلع المصرف لأن يصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة في المجال الرقمي. ونعمل على توسيع نطاق التحول الرقمي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات التشغيلية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف أعمالنا.

شهدت أعداد مستخدمي القنوات الرقمية نمواً مستقراً خلال العام الماضي، فأصبح حالياً 80% من المتعاملين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فعال. تم تصنيف تطبيق المصرف في المراتب الأولى على متجر أبل ستور في دولة الإمارات. تمت إضافة 54 ميزة جديدة لتطبيق الهاتف المحمول لتعزيز استخدام المتعاملين له واعتمادهم علیه، بما في ذلك إمكانية الاشتراك للاستثمار بعروض الاكتتاب العام الأولية، وإرسال الإشعارات المباشرة، وحقوق حماية المتعاملين، وإضافة مزايا أمنية عند إجراء التحويلات.

المستقبل المستدام

مصرف أبوظبي الإسلامي هو مصرف رائد على مستوى المنطقة في مجال الاستدامة (حاصل على تصنيف A في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق مؤشر إم إس سي آي)، كما يتمتع بحضورٍ مميز في مؤشر رواد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمؤشر إم إس سي آي. أنهى مصرف أبوظبي الإسلامي تحديد أطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة به. واصل مصرف أبوظبي الإسلامي لعب دورٍ محوري في تحقيق أجندة التمويل المستدام في المنطقة من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع مستدامة جديدة. حقق مصرف أبوظبي الإسلامي تقدماً في تصنيف المخاطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من ساستيناليتكس، إحدى أبرز وكالات تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الرائدة في العالم. وتحسن تصنيف ساستيناليتكس الكلي للمخاطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاص بمصرف أبوظبي الإسلامي من 34.25 في عام 2022 إلى 29.6 في 2023. يقود مصرف أبوظبي الإسلامي مسيرة التوطين من خلال تقديم استثماراتٍ كبيرة لتعزيز مهارات الموظفين الإماراتيين وتزويدهم بمهاراتٍ جديدة وتطوير قدراتهم من خلال برامج التدريب والتطوير العالمية. أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي برنامج تمويل السيارات الكهربائية "فولت"، والذي يقدم معدل تمويل تنافسي للغاية يبلغ 1.79%، المعدل الأدنى من نوعه للسيارات الكهربائية الجديدة. حقق مصرف أبوظبي الإسلامي تقدماً كبيراً في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني من خلال تحديد أهداف خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الأعلى انبعاثاً في محفظتنا.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 195 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

#بياناتشركات

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