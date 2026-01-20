دبي الإمارات العربية المتحد: سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم نمواً غير مسبوق في قدرتها الموصلة، حيث ارتفعت من نحو 5,400 طن تبريد في عام 2004 إلى 1.7 مليون طن تبريد بنهاية عام 2025، محققة زيادة بلغت 315 ضعفاً خلال عقدين، في إنجاز يعكس مكانة "إمباور" كمزود رائد لخدمات تبريد المناطق على مستوى المنطقة والعالم.

ويأتي هذا النمو المتسارع نتيجة الرؤية الاستراتيجية لـ"إمباور" والتوسع المستمر في مشاريعها الحيوية، إلى جانب التزامها بتقديم حلول تبريد مستدامة عالية الكفاءة تسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في إمارة دبي، وتعزز كفاءة استخدام الطاقة وتحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكدت "إمباور" أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خدمات تبريد المناطق كخيار مستدام وفعال لتلبية الطلب المتزايد، لاسيما في ظل النمو العمراني المتسارع والمشاريع الكبرى التي تشهدها الإمارة، حيث أسهمت المؤسسة في تزويد أبرز المناطق الحيوية والسكنية والتجارية بخدمات تبريد موثوقة وصديقة للبيئة.

ومن بين مشاريع المؤسسة الرائدة يبرز مشروع تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، المُصنَّف كأكبر مشروع من نوعه في العالم والحائز على شهادتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأولى عن "أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق" بقدرة موصلة بلغت (276,545) طن تبريد، والثانية عن "أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم" حيث تقدم خدماتها لـ 201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية والفندقية والخدماتية وغيرها.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": "إن النمو الذي حققته المؤسسة في قدرتها الموصلة منذ تأسيسها يعكس ثقة دبي والمطورين العقاريين في حلول تبريد المناطق، ويؤكد التزامنا بدعم توجهات الاستدامة وكفاءة الطاقة التي تتبناها القيادة الرشيدة. لقد انتقلنا من 5,400 طن تبريد في عام 2004 إلى 1.7 مليون طن تبريد بنهاية 2025، وهو إنجاز نفخر به ويجسد نجاح استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والتوسع المدروس والاستثمار في التقنيات المتقدمة."

وأضاف بن شعفار أن "إمباور" ستواصل خططها التوسعية بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، مشيراً إلى أن تبريد المناطق يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحقيق الحياد الكربوني وخفض استهلاك الكهرباء والمياه، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.

وتؤكد "إمباور" التزامها بمواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، بما يسهم في دعم أهداف الاستدامة الوطنية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تبني الحلول الذكية والمستدامة، حيث تقدم "إمباور" خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي من بينها مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية ونخلة جميرا وأبراج بحيرات جميرا وميدان وواجهة ديرة المائية وبلو واترز ومجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي لاند السكني وغيرها من مشاريع ضخمة.

ويذكر أن "إمباور" تأسست عام 2003 في دبي، وانطلقت في بداياتها من محطة واحدة لتبريد المناطق، قبل أن تشهد توسعاً متدرجاً ومدروساً على مرّ السنوات، مدفوعاً برؤية استراتيجية واضحة ترتكز على الاستدامة وكفاءة الطاقة. ومع تنامي الطلب على حلول التبريد عالية الكفاءة، واصلت "إمباور" تطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق عملياتها، لتغطي اليوم مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتدير شبكة متكاملة من محطات تبريد المناطق تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. وأسهم هذا النمو المستدام في تعزيز دور المؤسسة في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

