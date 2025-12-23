المهندس خالد كريمة رئيس مجلس إدارة شركة «كيه إتش كيه» للتطوير العقاري: نعتز بشراكتنا مع «أون بلان» وإرثنا الممتد الذي يضمن للمستثمرين أعلى معايير الجودة

المستشار أحمد الدولة رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية: مشروع «كي إتش كي 31» فرصة ذهبية بأسعار تبدأ من 495 ألف درهم وخطط سداد ميسرة

المهندس محمد الخميسي المدير العام لـ«كيه إتش كيه»: «كي إتش كي 31» إضافة نوعية ومستقبل واعد للاستثمار العقاري في دبي

دبي – أعلنت شركة «كيه إتش كيه» (KHK) للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الأحدث «كي إتش كي 31» في منطقة «الورسان» بدبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «أون بلان» العقارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخيارات الاستثمارية الفاخرة المتاحة في السوق العقاري بالإمارة.

تحالف استراتيجي وإرث هندسي

من جانبه، أكد المهندس خالد كريمة، رئيس مجلس إدارة شركة «كيه إتش كيه» للتطوير العقاري، على عمق واعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المستشار أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية. وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات متكاملة وحالة من التجانس المهني الفريد، مؤكداً استمرار هذا التحالف في المشاريع المستقبلية بفضل ما تتمتع به «أون بلان» من التزام مطلق ومرونة واحترافية عالية في التعامل، مما يجعلها الشريك المثالي لرحلة نمو الشركة.

وكشف المهندس كريمة عن حجم الإرث المهني الضخم والراسخ الذي يقف خلف نجاحات الشركة، مشيراً بفخر إلى سجل حافل بالإنجازات يضم ما يزيد عن 180 شهادة إنجاز لمشاريع عقارية كبرى، منها 40 شهادة إنجاز لمشاريع تم تنفيذها بالكامل في منطقة "الورسان" وحدها تحت إشرافه الشخصي، مما ساهم في صياغة هوية عقارية فريدة جعلت من منتجات «كيه إتش كيه» مطلباً أولاً للمستثمرين الباحثين عن الجودة والموثوقية، لافتاً إلى أن الشركة صممت نماذج أعمالها لتلبي شغف المستثمرين عبر تقديم منتج عقاري مبتكر يجمع بين دقة التنفيذ الهندسي والرؤية الاستثمارية الثاقبة التي تضمن تحقيق أعلى العوائد.

فرص استثمارية استثنائية

بدوره، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة "أون بلان" العقارية: «نفخر بطرح مشروع «كي إتش كي 31» (KHK 31) رسمياً، وهو الأيقونة الأحدث في محفظة مطور يمتلك إرثاً راسخاً يمتد منذ عام 2002». وأشار إلى أن المشروع مسجل ومعتمد رسمياً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويقدم مزايا تنافسية تجعله فرصة فريدة، حيث تبدأ أسعار الأستوديوهات من 495 ألف درهم، ووحدات الغرفة والصالة من 795 ألف درهم.

وأضاف الدولة أن الشركة توفر ثلاثة خيارات مرنة للسداد تشمل «الدفع النقدي الكامل» في حساب الضمان، أو خطة (50/50)، أو خطة السداد الميسرة (20% دفعة أولى ثم 1% شهرياً حتى الاستلام)، منوهاً بأن التسليم سيكون خلال 18 شهراً فقط، مما يعزز من قيمة المشروع الاستثمارية، حيث تُشير التوقعات إلى تحقيق عوائد تتراوح ما بين 8% إلى 9%.

ريادة إماراتية ومصداقية عالمية

وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد الدولة على القوة المؤسسية لشركة «أون بلان» كشركة إماراتية تأسست عام 2019 ونجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية التي تولي اهتماماً خاصاً بمجال التوطين. وأشار إلى أن الشركة حصدت مئات التكريمات من كبار المطورين، وهو ما يعكس حجم الثقة والمصداقية التي تتمتع بها وسعيها الدائم لتوفير مشاريع تضمن قيمة مضافة للمستثمرين.

وأكد على الألتزام بمواصلة تقديم مشاريع عقارية تعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، مع دعوة المستثمرين للاطلاع على تفاصيل مشروع «كي إتش كي 31» «KHK 31» عبر مكاتب شركة «أون بلان» العقارية.

إضافة نوعية وفخامة عصرية

كما أكد المهندس محمد الخميسي، المدير العام لشركتي «كيه إتش كيه» للتطوير و«الحزامي للمقاولات»، أن مشروع «كي إتش كي 31» يمثل إضافة نوعية للعقار في دبي، بفضل تصميمه الذي يدمج الفخامة العصرية بالرفاهية المطلقة.

وأوضح الخميسي أن المشروع يوفر تجربة عيش فريدة عبر مرافق استثنائية تشمل مسابح وصالات رياضية ومساحات خضراء، مشيراً إلى أن الجودة العالية للتشطيبات تجعل منه وجهة مثالية للاستقرار والاستثمار في أرقى مناطق الإمارة.

