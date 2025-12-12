تشونجتشينغ، الصين – كشفت مجموعة الصين شانجان للسيارات اليوم عن إنجازها التاريخي المتمثل في إنتاج 30 مليون مركبة، وآخرها سيارة من طراز أفاتر 12 كواد ليزر إديشن، وذلك في مصنع الذكاء الرقمي الخاص بسيارات أفاتر. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تحول شانجان إلى شركة عالمية في مجال تكنولوجيا حلول التنقل الذكي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشو هوارونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين شانجان للسيارات: "تلتزم شانجان بتقديم حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامةً وعملية، لتلبية تطلعات العملاء حول العالم وإرساء مستقبل أفضل".

السلامة المُطلقة أثناء القيادة

تلتزم شانجان منذ عام 1999 بضمان أقصى درجات الأمان والسلامة بصفتهما ركائز ثابتة، وتزامن انطلاق هذا الالتزام مع إجراء أول اختبار تصادم لحافلة صغيرة في الصين، مما دفع الشركة لتطوير قدرات الأمان لديها لتنتقل من الحماية بواسطة الهياكل المدروسة إلى الوقاية عن طريق منظومات السلامة المتقدمة. وبفضل المختبر الوطني الرئيسي لتقنيات السلامة في المركبات الذكية، والذي يُعد الوحيد من نوعه في قطاع السيارات، تعتمد شانجان على نظامها الخاص للتحقق الذي يُخضع المركبات لاختبارات تمتد لأكثر من 5 ملايين كيلومتر، لضمان توفير عمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات أو 260 ألف كيلومتر.

وترتقي شانجان بمفهوم الحماية في عصر المركبات الذكية، من خلال إطلاق نظام "الذكاء القائم على الوعي بالمجال المُحيط"، الذي يرتقي بمستويات الأمان بشكلٍ شامل يتجاوز الحماية الجسدية ليشمل سلامة البيانات أيضاً، لتُكرّس بذلك مفهوم السلامة المُطلقة أثناء القيادة بجميع أبعاده.

ابتكار قائم على التكنولوجيا

تعتمد شانجان في ابتكاراتها على الاستراتيجيتين الذكية والمستدامة، حيث تركز من خلال الخطّة الخضراء المستدامة على التحول إلى المركبات الكهربائية، وتعزيز سلامة البطاريات، وإرساء منظومات جديدة للمركبات الكهربائية؛ بينما تعمد الخطة الذكية إلى تحسين ذكاء المركبات، والارتقاء بمستوى أنظمة القيادة الذاتية، وتعزيز قدرات الاتصال المتكامل. وتشتمل أبرز ابتكارات الشركة على نظام الحماية الذهبية للبطاريات، الذي يعمل على توفير أعلى مستويات السلامة، بالإضافة إلى تقنية تدفئة البطارية بواسطة النبضات عالية التردد لملاءمة ظروف المناخ البارد. كما تقدم الشركة منظومة نقل الحركة بلوكور 3.0 التي تقدّم حلولاً هجينة ومحركات احتراق داخلي عالية الكفاءة، لتجمع بين الأداء المميز والكفاءة العالية في استهلاك الوقود. وتضمن هذه التقنيات تحقيق أقصى مستويات الاعتمادية والموثوقية.

رؤية طموحة تجمع بين التنقل الذكي والوصول العالمي

كشفت شانجان عن خارطة الطريق الطموحة لديها لعام 2030، والتي تهدف إلى الحصول على تصنيف ضمن أفضل 10 علامات سيارات حول العالم، مع خطة لتحقيق مبيعات تصل إلى 5 ملايين مركبة سنوياً. وتتوقع الشركة بحلول عام 2030 أن تتجاوز مبيعات مركبات الطاقة الجديدة مقدار 60% من إجمالي مبيعاتها، وأن تشكّل نسبة الأسواق الخارجية 30% من أعمالها، لترسّخ مكانتها العالمية في قطاع السيارات.

لمحة عن شركة شانجان للسيارات:

شركة شانجان للسيارات هي إحدى أكبر أربع شركات صناعة السيارات الصينية. كما تمتلك الشركة 39 منشأة إنتاج موزعة على 14 قاعدة إنتاج حول العالم. وتمتلك الشركة شبكة من مراكز البحث والتطوير العالمية في 10 مدن في 6 دول (تشونجتشينغ، وبكين، وشنغهاي، ودينغتشو، وخفي في الصين، وتورينو في إيطاليا، ويوكوهاما في اليابان، وبرمنغهام في المملكة المتحدة، وديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، ويعمل فيها أكثر من 18 ألف مهندس من 31 دولة ومنطقة. وتحظى الشركة بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 400 ألف وحدة. وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة المحيط الشاسع. وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في "قيادة التنقل المستدام وتحسين حياة الإنسان"، تلتزم شانجان بالتحول إلى شركة رائدة في مجال التنقل المستدام. وستواصل مساهمتها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الناس للمضي قدماً نحو حياة أفضل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.globalchangan.com/