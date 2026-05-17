الدوحة، قطر: أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق صندوقها لرأس المال الجريء للتكنولوجيا بقيمة 30 مليون دولار، إلى جانب الدفعة الأولى من صناديق شركاء الاستثمار المشترك.

ويستثمر الصندوق في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العميقة في مراحلها المبكرة، والتي تتخذ من قطر مقرًا لها، وتسهم في إحداث أثر اجتماعي أو مناخي ملموس وقابل للقياس، وذلك دعمًا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3) وأهداف مؤسسة قطر.

يرتكز التوجه الاستثماري للصندوق على دعم مستقبل دولة قطر، من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل عند تقاطع التكنولوجيا العميقة والأثر المستدام. ويدعم الصندوق المؤسسين الذين يبنون شركات قادرة على تحقيق قيمة طويلة الأمد لاقتصاد قطر والإسهام في تطوير منظومتها الابتكارية.

وقالت رامه الشققي، رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: "يرتكز صندوق رأس المال الجريء للتكنولوجيا على قناعة بسيطة مفادها أن الشركات الأهم في العقد القادم ستكون من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة التي تتبنى نهجًا قائمًا على تحقيق الأثر، وتركّز على بناء تقنيات شاملة ومستدامة تخدم الإنسان والطبيعة. نحن هنا لدعم هؤلاء المؤسسين في المراحل المبكرة، واستقطاب أفضل المستثمرين في العالم للعمل معنا في هذا المسار".

يستهدف الصندوق المؤسسين الذين يعملون على ابتكارات في طليعة مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد المتقدمة، والتكنولوجيا النظيفة، على أن تكون قطر منصة انطلاق للتوسع الإقليمي والعالمي. وتشمل القطاعات ذات الاهتمام: تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا الصحة، التكنولوجيا النظيفة، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا العقارات، البنية التحتية الذكية، تكنولوجيا الطيران، وحلول التنقل، وغيرها.

يشترط الصندوق أن تتخذ الشركات من قطر مقرًا رئيسيًا لها، مع وجود فريق قيادة أساسي وعمليات تشغيلية قائمة داخل الدولة. كما يستثمر الصندوق في المؤسسين الذين يطورون تقنيات ذات جدوى تجارية قوية، وقادرة على معالجة تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي.

يشارك الصندوق في الاستثمار إلى جانب أبرز شركات رأس المال الجريء المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح للشركات الناشئة في قطر الوصول إلى مصادر أوسع من التمويل، والاستفادة من الخبرات العالمية، والدخول إلى الأسواق الدولية. ويعزز ذلك الموقع المتميز لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ضمن منظومة الشركات الناشئة والبحث والابتكار والاستثمار في قطر.

تشمل الدفعة الأولى من صناديق شركاء الاستثمار المشترك: جلوبال فنتشرز، جولدن جيت فينتشرز، وايت ستار كابيتال، فينتشر سوق، وبيلدرز في سي. وتجمع هذه الصناديق بين خبرات قطاعية عميقة وشبكات واسعة تمتد عبر منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا. ومن المقرر الإعلان عن المزيد من شركاء الاستثمار المشترك خلال الأسابيع المقبلة.

تستثمر جلوبال فنتشرز في شركات التكنولوجيا عالية النمو في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة. وتُعد جولدن جيت فينتشرز من أكثر المستثمرين نشاطًا في مراحل الاستثمار المبكر في جنوب شرق آسيا، ولديه صندوق مقره قطر مخصص للنمو المبكر في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. أما وايت ستار كابيتال فهي شركة رأس مال جريء عالمية متعددة المراحل تدعم شركات التكنولوجيا الرائدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتركّز فينتشر سوق على دعم مؤسسي شركات التكنولوجيا عالية النمو في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، خصوصًا في مجالي التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المناخ. وتستثمر بيلدرز في سي، وهي جزء من برنامج الصندوق القابض (Fund of Funds) التابع لجهاز قطر للاستثمار، انطلاقًا من قطر، في مؤسسين يوظفون التكنولوجيا لتحديث القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والزراعة والصناعة والعقارات.

يمكنك معرفة المزيد عن صندوق رأس المال الجريء للتكنولوجيا من خلال الرابط التالي: https://qstp.qa/ar/community/tech-venture-fund/

عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، هي مركز عالمي للابتكار والتقنيات المتطورة، تسعى إلى إحداث أثر حقيقي. نعمل على إرساء مستقبل تكون فيه العلوم والتكنولوجيا قوة دافعة لخدمة الإنسانية وحماية البيئة.

ومن خلال شبكة متكاملة تضم مركزنا وبرامجنا وشركاءنا ونطاق تأثيرنا، نوفر بيئة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين، تدعم الشركات الرائدة في مجاليّ العلوم والتكنولوجيا، من أجل تحقيق نجاحات بارزة وعوائد مالية مُجزية.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة موقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على:

www.qstp.qa

مؤسسة قطر: ثلاثون عامًا من إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي مؤسسة غير ربحية تدعم استدامة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر منذ ثلاثين عامًا، وذلك من خلال الكيانات والمراكز التابعة لها ومبادراتها وبرامجها التي تتمحور حول التعليم، والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.

تأسست مؤسسة قطر عام 1995 بناءً على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تهدف إلى توفير تعليم نوعي للجميع في قطر.

تطورت هذه الرؤية على مدار العقود الثلاثة الماضية، لتُصبح منظومة متكاملة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، تتيح فرص التعلّم مدى الحياة، وتُعزز مسيرة الابتكار، وتُمكّن الأفراد من الإسهام في إحداث التغيير الإيجابي بشكل فاعل في مجتمعاتهم.

تتميز منظومة مؤسسة قطر بتنوعها وتكاملها من خلال التعليم النوعي الذي تقدّمه عبر كافة المراحل التعليمية، بدءًا من الروضة وصولًا إلى ما بعد الدكتوراه، ومراكز البحوث والابتكار والسياسات التي تعمل على ابتكار الحلول لأبرز التحديات المعاصرة، فضلًا عن المرافق المجتمعية التي توفر مصادر المعرفة لمختلف الفئات العمرية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، وتوسيع آفاق التعلّم لديهم في بيئة مفتوحة وجاذبة تحتضنها المدينة التعليمية الممتدة على مساحة 12 كيلومترًا بالدوحة، قطر.

تُركّز مؤسسة قطر في مساعيها على خمسة محاور رئيسة: التعليم التقدّمي، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية الدقيقة، والتقدّم الاجتماعي، مع التزامها المستمرّ منذ ثلاثين عامًا بالاستثمار في قطر وشعبها من أجل بناء عالم أفضل للجميع.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر وبرامجها، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.qf.org.qa

للاطلاع على أبرز مستجداتنا، يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: Instagram، Facebook، X، و LinkedIn

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: pressoffice@qf.org.qa

-انتهى-

#بياناتشركات