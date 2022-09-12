بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركات القائمة 316 مليار دولار.

تهمين السعودية على القائمة من خلال 16 شركة، تليها الإمارات بـ5 شركات.

نصف الشركات المدرجة في القائمة تابعة لبنوك تجارية.

القاهرة: تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية الثانية لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، لتسلط الضوء على شركات الأصول الكبرى والمستقلة، التي تعمل على زيادة الاستثمارات في الشرق الأوسط. وقد صُنفت الشركات اعتمادًا على إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركات القائمة إلى 316 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 265 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 19.2%. ومن بين 30 شركة مٌصنفة، تتبع 15 منها لبنوك تجارية.

وتعد السوق المالية السعودية "تداول" أكثر أسواق المال تطورًا في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل قيمتها السوقية حوالي 70% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال في المنطقة. وبذلك تهمين السعودية على القائمة من خلال 16 شركة، تليها الإمارات بـ5 شركات، لتمثلان معًا 70% من إجمالي القائمة.

في حين تتصدر القائمة الأهلي المالية، ومقرها السعودية، بإجمالي أصول مدارة قيمتها 72.6 مليار دولار. وفي يونيو/ حزيران 2022، عقدت الأهلي المالية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية (stc) لإدارة خطة مدخرات العاملين لديها. تليها في المركز الثاني شركة إنفستكورب البحرينية، بإجمالي أصول مدارة بلغت 40.4 مليار دولار، ثم شركة الرياض المالية السعودية في المركز الثالث مع إجمالي أصول مدارة بقيمة 24.3 مليار دولار.

وتأتي في المركز العاشر شركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي الشركة الوافدة الوحيدة إلى تصنيف أكبر 10 شركات لإدارة الأصول هذا العام، بفضل تعيين بنك بوبيان الشركة كمنسق عالمي، ومدير إصدار مشترك لصكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في مارس/ آذار 2022.

شركات القائمة- وفقُا للدول السعودية 16 البحرين 3 مصر 2 الإمارات 5 الكويت 3 المغرب 1

أكبر 10 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022

1- الأهلي المالية

الدولة: السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 72.6 مليار دولار

2- إنفستكورب

الدولة: البحرين

إجمالي الأصول المدارة: 40.4 مليار دولار

3- الرياض المالية

الدولة: السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 24.3 مليار دولار

4- الإنماء للاستثمار

الدولة: السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 20.4 مليار دولار

5- الراجحي المالية

الدولة: السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 16.1 مليار دولار

6- كامكو إنفست

الدولة: الكويت

إجمالي الأصول المدارة: 14.6 مليار دولار

7-جدوى للاستثمار

الدولة: السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 13.6 مليار دولار

8-تدبير الوفاء

الدولة: المغرب

إجمالي الأصول المدارة: 13.4 مليار دولار

9-شعاع كابيتال

الدولة: الإمارات

إجمالي الأصول المدارة: 13.1 مليار دولار

10- وفرة للاستثمار الدولي

الدولة: الكويت

إجمالي الأصول المدارة: 10 مليارات دولار

يمكنكم الاطلاع على كامل قائمة أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط 2022 هنا.

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