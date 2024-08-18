الرياض: أصدرت شركة تحليل الأسواق Canalys في السادس من أغسطس الجاري، تقريرًا حول شحنات الأجهزة اللوحية العالمية للربع الثاني من عام 2024. وفقًا لهذا التقرير، شهدت أجهزة هواوي اللوحية نموًا سنويًا بنسبة تصل إلى 51% في الربع الثاني من عام 2024، بوصول إجمالي الشحنات إلى 2.5 مليون وحدة. وقد منح هذا الأداء المتميّز هواوي المركز الثالث بين العلامات التجارية للأجهزة اللوحية على مستوى العالم. مما يُظهر قوة الشركة في كل من البرمجيات والأجهزة، كما يتضح من إطلاقها الأخير لسلسلة HUAWEI MatePad 11.5”S والتطبيق الرقمي GoPaint الذي نال إشادة واسعة.

يُنسب نمو هواوي في عام 2024 إلى تقنيتها الرائدة في مجال الأجهزة اللوحية، لا سيما شاشة PaperMatte في موديلات HUAWEI MatePad 11.5"S. تقلل هذه الشاشة بشكل كبير من التوهج على الشاشة، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة ومهدئة للعيون. هناك أيضًا قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) الذي يتوافق بسلاسة مع الجهاز اللوحي، مما يجعله مثاليًا للطلاب والمحترفين والمبدعين.

تطبيق GoPaint، الذي أُطلق جنبًا إلى جنب مع سلسلة HUAWEI MatePad 11.5"S، يقدم مجموعة غنية من الفرش والتأثيرات الواقعية وقدرات الرسم الرقمي المتقدمة المتاحة للفنانين. بفضل محرك الرسم المتطور FangTian، كما يقدم التطبيق تأثيرات حقيقية على الشاشة، بفضل تشغيل الصور السلس والتخزين الفعّال. و النتيجة هي طبقات أكثر حيوية، وزمن تأخير أقل، وتجربة إبداعية أكثر غمرًا، مما يجعل تحويل الرؤى الفنية الجريئة إلى واقع من أسهل من أي وقت مضى.

النمو الكبير الذي حققته هواوي سنة بعد سنة يعكس التركيز المتجدد للشركة على منتجات وتقنيات الأجهزة اللوحية. وتركز هواوي على تطوير عروضها من الأجهزة اللوحية، مع استمرار اهتمامها بتقديم منتجات تعزز حياة المستخدمين حول العالم.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي 23.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 25.1٪ من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 144 مليار دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: consumer.huawei.com/sa

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