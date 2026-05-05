أعلنت منصة سين (Siin)، منصة التجارة المباشرة والتي تعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط عن إغلاق جولتها الاستثمارية البذرية (Seed Funding Round) ليصل إجمالي التمويل إلى 3 ملايين دولار.

وقد قادت الجولة فنتشرسوق «VentureSouq» وشركة شفت «Shift Group» بمشاركة بلس في سي «Plus VC» و مجموعة عقال للمستثمرين الملائكيين، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين، أبرزهم سهيل القصيبي، مصعب الحكمي وعبدالله الهاشمي.

الجدير بالذكر أن سين تحظى بدعم من برامج إقليمية رائدة تشمل هب ٧١ «Hub71» التابعة لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي ومسرعة الأعمال و انسباير يو «InspireU» من شركة الاتصالات السعودية «STC».

تأسست منصة سين في عام 2024 على يد كل من هشام الساعاتي (ديليفري هيرو سابقاً) و احمد علاوي (تاب للمدفوعات سابقاً) و خالد البلوشي (تلب سابقاً).

وقال أحمد علاوي الشريك المؤسس في سين:

“إن التجارة في منطقتنا لم تكن يوماً مجرد عملية بيع وشراء، بل هي تجربة اجتماعية متجذرة تقوم على التفاعل والثقة، من الأسواق التقليدية إلى المجالس. وأضاف، نحن اليوم نعيد صياغة هذه التجربة لجيل رقمي عبر منصة تمزج بين التفاعل اللحظي وسوق آمن قائم على المجتمع.

تفتح سين أمام المستخدمين آفاق بيع وشراء عالية القيمة من خلال مزادات مباشرة وتجارب تسوق تفاعلية تحمل بعدا ترفيهيا، ومع الزخم المتصاعد للتجارة الاجتماعية عالميا وإقليميا تمضي المنصة في قيادة هذا التحول، ممكنة آلاف البائعين في الخليج، ومتوسعة في كل دول الخليج -في أقل من عام- نحو آفاق تجارية أكثر رحابة وانتشارا.

وأضاف هشام الساعاتي، الشريك المؤسس في سين:

تم بيع مئات الآلاف من المنتجات عبر المنصة، مع إدراج ما يزيد على ٢٥٥ ألف منتج وتنفيذ بثوث مباشرة امتدت لمئات الآلاف من الساعات، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من التفاعل و السيولة داخل السوق.

مؤكدًا: نحن لا نبني مجرد منصة، بل نؤسس بنية تحتية من الثقة والأمان في التجارة الاجتماعية بالمنطقة ، ونرسخ مكانة "سين" كمنصة رائدة للتسوق المباشر في الخليج.”

اضافةً إلى ما سبق، قال خالد البلوشي، الشريك المؤسس لشركة "سين":

"منصتنا مبنية داخليًا بالكامل، وهي تقدم أداءً بمستوى يوازي الشركات العالمية الرائدة، ويحمل طابعنا وهويتنا العربية."

من جانبه، قال سونيل غوكالي، الشريك المؤسس في فنتشرسوق «VentureSouq»:

"تنشط سين عند تقاطع حيوي بين الابتكار والتقنية، وتمتاز منظومتنا بقدرتها على تطويع الاتجاهات العالمية بما ينسجم مع خصوصية المنطقة، ومن خلال إعادة ابتكار أنماط التجارة التقليدية عبر تجارب مباشرة وتفاعلية، تفتح سين آفاقا جديدة لفئة ناشئة من التجارة في الخليج ذات إمكانات نمو واعدة"

وقال حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري في بلس في سي «Plus VC»:

“سين" لا تبني منتجاً فحسب، بل تؤسس لطبقة سلوكية في التجارة بالمنطقة من خلال رقمنة أنماط التجارة المتجذرة ثقافيا ودمجها بتقنيات البث المباشر والذكاء الاصطناعي، يقًدم الفريق منصة متميزة ذات وثاقة اجتماعية قوية، ونحن متحمسون لدعم هشام، أحمد وخالد في قيادة هذا التحول وتعزيز موقعه الريادي في هذا المجال"

و بالاستناد إلى هذا الزخم، تستعد "سين" للتركيز على توسيع قاعدة العرض وتعزيز التواجد في الأسواق وريادة هذا القطاع. ومع الأسس المتينة التي أرستها، تتجه المنصة بثبات نحو لعب دور محوري في تشكيل مستقبل التجارة المباشرة في الخليج.

