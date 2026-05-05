​​​​​​دبي، بلغت قيمة مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال شهر أبريل من العام الجاري 3 مليارات درهم، محققةً بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق في سوق المكاتب بالإمارة، بحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» لبيانات الصفقات المسجلة رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أن سوق المكاتب في دبي واصل مساره التصاعدي منذ بداية العام، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب على الخريطة إلى 2.4 مليار درهم في يناير، مسجلةً أعلى قيمة شهرية على الإطلاق، قبل أن ترتفع إلى مستوى أعلى عند 2.7 مليار درهم في فبراير. وبعد أن بلغت قيمة المبيعات 1.3 مليار درهم في مارس، عاودت الارتفاع بقوة في أبريل إلى 3 مليارات درهم، مسجلةً أعلى مستوى شهري لقيمة مبيعات المكاتب على الخريطة على الإطلاق.

وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات أسواق العقارات، أظهرت بيانات الدائرة أن عدد صفقات بيع المكاتب على الخريطة خلال أبريل بلغ 318 صفقة، مقارنة بـ 182 صفقة في مارس، و355 صفقة في فبراير، و414 صفقة في يناير. وتصدّرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً للمكاتب على الخريطة خلال أبريل، مسجلةً نحو 2.8 مليار درهم من خلال 158 صفقة، ما يعكس استمرار جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمارات المكتبية في دبي.

مبيعات 4 أشهر

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يصل إجمالي مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال أول 4 أشهر من 2026 إلى 9.4 مليار درهم عبر 1,269 صفقة، بما يزيد بنسبة 104% على إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 4.6 مليار درهم، فيما يعادل عدد الصفقات المسجلة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري نحو 90% من إجمالي صفقات عام 2025 البالغ 1,412 صفقة.

المكاتب الجاهزة

بلغت مبيعات المكاتب الجاهزة في دبي خلال أبريل نحو 296.3 مليون درهم عبر 106 صفقات، مقارنة بـ 234.5 مليون درهم من خلال 84 صفقة في مارس، و695.1 مليون درهم عبر 265 صفقة في فبراير، و861.9 مليون درهم عبر 265 صفقة في يناير.

نبذة حول المصدر العقاري

تتخصص منصة «المصدر العقاري» في تقديم قراءة استراتيجية معمّقة لمشهد القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات، من خلال رصد منهجي قائم على البيانات لمختلف مؤشرات السوق وتحولاته الهيكلية. كما تعمل على تحليل الاتجاهات الراهنة واستشراف المسارات المستقبلية للأسواق، بالاستناد إلى بيانات رسمية وتحليلات كمية تعكس ديناميكيات العرض، والطلب، وتطورات السيولة، والاستثمار.

وتواكب المنصة أداء أبرز المطورين والاستشاريين والوسطاء، مع تتبع دقيق لتطورات المشاريع العقارية الكبرى، بما يعزز فهم سلاسل القيمة في القطاع ويرصد تحولات الاستراتيجيات الاستثمارية. كما تنقل «المصدر العقاري» نبض السوق عبر محتوى تحليلي يوازن بين المعطيات الكلية والتفاصيل التشغيلية، ما يوفّر قاعدة معرفية موثوقة تدعم صُنّاع القرار والمستثمرين في تقييم الفرص وإدارة المخاطر.

وتستهدف المنصة تمكين مختلف شرائح السوق، من المستثمرين المؤسساتيين إلى الأفراد، عبر تقديم رؤى مدعومة بالبيانات تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة في مجالات الشراء والبيع والاستثمار والتأجير، ضمن بيئة عقارية تتسم بالتنافسية والتطور المستمر.

لمزيد من المعلومات

يرجى التواصل مع:

اراكسي كوشكريان

ايميل : araxi@cp-uae.com

-انتهى-

#بياناتشركات