تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030 وجهود بلدية دبي

متعهدةً بجعل عملية البناء أكثر استدامة وأقل تكلفة وأكثر سرعة

دبي تستهدف اعتماد نطاق واسع للمباني المطبوعة في السنوات القادمة

قطاع البناء والتشييد هو القطاع الذي ينتج أكبر كمية من النفايات عالمياً. تشكل الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأسمنت 10% من إجمالي الانبعاثات الكربونية

تستخدم "أي.سي.3.دي" (AC3D) ومقرها الولايات المتحدة مواد مستدامة للطباعة ثلاثية الأبعاد مثل الجيوبوليمر الخالي من الأسمنت بنسبة 100٪ ويضمن عملية بناء شبه صفرية من حيث الانبعاثات

من المتوقع أن تصل قيمة سوق طباعة المباني ثلاثية الأبعاد إلى 2.5 مليار دولار في عام 2025، من 500 مليون دولار في عام 2023

طابعة واحدة ثلاثية الأبعاد تملك القدرة على بناء أكثر من 50 منزلاً سنوياً. وفقًا للبنك الدولي، من المرجح أن يؤثر نقص المساكن العالمي على 1.6 مليار شخص بحلول عام 2025

العالم يعاني من عجز قدره 12 مليون منزل سنوياً ونقص في عدد العمال قدره 10 ملايين عامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030 وجهود بلدية دبي في هذا المجال، أطلقت شركة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد "أي.سي.3.دي" (AC3D) اليوم عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا الإعلان خلال انعقاد أولى فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية والتصنيع التجميعي (ReAM 2023)، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في فيستيفال أرينا، دبي.

من خلال التركيز على المباني السكنية منخفضة الارتفاع والعقارات التجارية والبنية التحتية، تمهّد "أي.سي.3.دي" (AC3D) الطريق لأعمال بناء وتشييد أكثر استدامة، متعهدةً بجعل عملية البناء أكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار ضعف ونصف، وأقل تطلّباً من حيث العمالة. وتهدف الشركة إلى تنشيط عمليات البناء وتحقيق زيادة تصل إلى أربعة أضعاف من حيث السرعة، فضلاً عن استخدام مواد الطباعة المستدامة.

من المتوقع أن يصل سوق البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 2.5 مليار دولار في عام 2025، محققاً ارتفاعاً كبيراً من مستوى بلغ 500 مليون دولار في عام 2023. تحدد استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030 هدفاً هاماً يتمثل في تنفيذ 25٪ من المباني بالطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال بوريس كوزلوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أي.سي.3.دي" (AC3D): "إن مهمتنا المتمثلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لقطاع البناء والتشييد تبدأ في دبي. بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات، فإن تقنية التكامل الرأسي التي نتبعها تمكننا من تمهيد الطريق للمنازل الموفرة للطاقة، مما يتيح إنشاء تصميمات معمارية مرنة تتكيف مع كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن عملية البناء وضمان قدرة المباني على مقاومة الكوارث الطبيعية".

وتم تجميع طابعات الجيل التالي ثلاثية الأبعاد هذه في دولة الإمارات، حيث توفر فوائد بيئية متنوعة بما يتماشى مع جهود الاستدامة العالمية المتمثلة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يعد قطاع البناء والتشييد القطاع الذي ينتج أكبر كمية من النفايات عالمياً، حيث يعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في البصمة الكربونية العالمية. وتشكل الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأسمنت 10% من إجمالي الانبعاثات الكربونية.

بالإضافة إلى عنصر الاستدامة، يترتب عن أعمال البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد آثار اقتصادية وإنسانية كبيرة، إذ يمكن لطابعة واحدة ثلاثية الأبعاد بناء أكثر من 50 منزلاً سنوياً، مما يمثل خطوة مهمة لمعالجة النقص العالمي في المرافق السكنية والمتوقع أن يطال 1.6 مليار شخص بحلول عام 2025 بحسب البنك الدولي. ويتفاقم اليوم العجز السنوي البالغ 12 مليون منزل بسبب نقص كبير في عدد العمال وقدره 10 ملايين عامل، مما يلقي الضوء على التحديات الملحّة في قطاعي الإسكان والبناء.

في أغسطس 2021، شهدت دبي تحقيق معلم تنظيمي مهم حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرسوم رقم (24) بشأن تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد بأعمال البناء في إمارة دبي.

وفي يوليو من عام 2023، منحت بلدية دبي أول رخصة بناء لفيلا خاصة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

بالإضافة إلى تصنيع روبوتات البناء المتطورة هذه، تختص شركة "أي.سي.3.دي" (AC3D) في تطوير مزيج مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة، وإنشاء حلول برمجية متقدمة لتبسيط عمليات البناء، فضلاً عن الطباعة الهندسية وثلاثية الأبعاد للمباني بأكملها.

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نبذة عن شركة "أي.سي.3.دي" (AC3D)

تعد شركة "أي.سي.3.دي" (AC3D) إحدى المطورين الرئيسيين للتكنولوجيا المتخصصة بطباعة المباني ثلاثية الأبعاد وتقنية التكامل الرأسي، والتي تجعل عملية البناء أكثر استدامة وأقل تكلفة وأكثر سرعة.

ac3d-us.com

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بهاء حمادة

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