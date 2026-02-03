صافي ربح الشركة يصل إلى 1.6 مليار درهم في عام 2025 بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي

محفظة مشاريع "إن إم دي سي إنيرجي" قيد التنفيذ وصلت 40.1 مليار درهم مع مشاريع ممنوحة بقيمة 13.9 مليار درهم خلال 2025

اقترح مجلس الإدارة تطوير سياسة توزيع الأرباح النقدية الخاصة بالشركة، لتتضمن توزيع 50% من صافي الربح على الأقل وذلك لمدة 3 سنوات من عام 2025 وحتى عام 2027

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إن إم دي سي إنيرجي" المزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريد والبناء لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDCENR، اليوم عن نتائجها المالية لعام 2025، حيث قفرت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 18.7 مليار درهم، شكلت الأسواق الدولية (خارج دولة الإمارات) 30% منها، بينما ارتفع صافي الربح بمعدل 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.6 مليار درهم.

وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة زيادة توزيعات الشركة النقدية بنسبة 14% لتصل إلى 800 مليون درهم عن السنة المالية 2025، بما يعادل 16 فلساً للسهم الواحد، مما يمثل 50% من صافي الأرباح، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل. وتأتي هذه النتائج المالية القوية مدفوعة بتوسّع قدرات الشركة التشغيلية، إلى جانب تحسّن كفاءة عملياتها، وقدرتها على إبرام شراكات متنوّعة تُمكّنها من تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية عبر أسواق متعددة.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 40.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، مع مشاريع ممنوحة خلال العام بقيمة 13.9 مليار درهم. وشكلت الأسواق الدولية (خارج دولة الإمارات) نحو 20% من إجمالي محفظة المشاريع قيد التنفيذ، فيما شكّلت دولة الإمارات النسبة المتبقية البالغة 80%، ما رسّخ مكانة "إن إم دي سي إنيرجي" كالمزود الأول لخدمات الهندسة والتوريد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، وبصمتها المتنامية عبر مشاريع رائدة ضمن مجموعة من أكثر أسواق العالم ديناميكية. ووصلت قيمة مشاريع الشركة المستقبلية إلى 58.6 مليار درهم عبر دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال سعادة محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إنيرجي": "تُعدّ هذه النتائج المتميزة انعكاسًا واضحًا لقدرتنا على توظيف أسطولنا العالمي من السفن، وساحات التصنيع المتطورة، وكفاءاتنا الاستثنائية، وعلاقاتنا الراسخة مع عملائنا. كما يبرهن حجم محفظة مشاريعنا قيد التنفيذ، ومشاريعنا المستقبلية على قوة أعمالنا ومكانة الشركة واستعدادها لتلبية متطلبات قطاع الطاقة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الخارجية".

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إنيرجي": "حققت ’إن إم دي سي إنيرجي‘ إيرادات وأرباحاً قياسية، مسجلةً بذلك أقوى أداء مالي لها حتى الآن، ويأتي ذلك بفضل تطوير نموذج أعمالنا، وتنفيذ مشاريعنا بدقة وكفاءة، والتطبيق الفعال للذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتنا. وخلال الفترة المقبلة، سنولي الأولوية لتحقيق النمو المنضبط، والتميز التشغيلي، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للأسواق التي نعمل فيها، ولعملائنا، وشركائنا، ومساهمينا".

بالإضافة إلى مضاعفة مساحة ساحات التصنيع الخاصة بها، وتعزيز حضورها الدولي من خلال مشاريعها في جنوب شرق آسيا، افتتحت شركة 'إن إم دي سي إنيرجي' رسمياً مكتباً تجارياً في شنغهاي بالصين، بالإضافة إلى مكتب فرعي في تايوان.

كما شهد عام 2025 تقدماً ملموساً للشركة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي ضمن ساحات التصنيع التابعة لها، وأسطول السفن، وتعزيز تواصل كوادرها البشرية، إلى جانب الارتقاء بكفاءة العمليات وإدارة المشاريع. وقامت مبادرات التطوير التكنولوجي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بتحقيق نتائج ملموسة شملت تقليل مدة التخطيط للمشاريع بشكل كبير، وتوفير أكثر من 42 ألف ساعة عمل عبر كافة المشاريع.

وعلاوة على ذلك، بادرت شركة "إن إم دي سي إنيرجي" إلى إبرام شراكات استراتيجية محورية من خلال توقيع مذكرات تفاهم نوعية خلال كل من مبادرة "اصنع في الإمارات" ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك".

ومع خبرةٍ تمتد لأكثر من 50 عاماً وسجلٍ حافلٍ بالإنجازات والتنفيذ الناجح للمشاريع، تمضي "إن إم دي سي إنيرجي" بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من النمو والتميز، مع مواصلة استكشاف فرص التوسع الجديدة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وانطلاقاً من ركيزتين استراتيجيتين تتمثلان في التوسع الجغرافي في الأسواق وتوسيع نطاق القدرات، تمضي "إن إم دي سي إنيرجي" في التزامها بتوسيع حضورها العالمي والمساهمة في بناء بنية تحتية رائدة تُجسّد أعلى معايير الجودة والابتكار والتميز.

شركة أن أم دي سي إنيرجي مزودًا عالميًا لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتختص في تقديم خدمات شاملة لمشاريع النفط والغاز البحرية والبرية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة بشكل عام. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة أن أم دي سي جروب ومملوكة لها بالأغلبية، تتمتع أن أم دي سي إنيرجي بخبرة تتجاوز 50 عامًا وسجل قوي يشمل تنفيذ أكثر من 1,350 مشروع. وتقدم الشركة حلولًا متكاملة تشمل الهندسة، المشتريات، مدّ الأنابيب، إدارة المشاريع، التصنيع، التركيب، والتشغيل. تُعرف الشركة بخبرتها الفنية، وإدارتها المنظمة للمشاريع، ونهجها المتكامل في الابتكار، حيث تمثل نقطة اتصال واحدة لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، مما يضمن تنفيذًا سلسًا وتحقيق رضا العملاء.

تدير أن أم دي سي إنيرجي أربعة مواقع تصنيع متطورة — ثلاثة في دولة الإمارات وواحد في المملكة العربية السعودية — بمساحة إجمالية تتجاوز 2.1 مليون متر مربع، ما يدعم قدرتها الواسعة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الطاقة.

