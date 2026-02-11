الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 28.59 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 41%، مقارنة بإجمالي إيرادات بقيمة 20.31 مليون دينار كويتي عن عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 10.82 مليون دينار كويتي عن عام 2025، مقارنة بصافي ربح بلغ 4.46 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 22 فلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 8 فلس للسهم (تخضع لموافقة الجمعية العمومية).

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس إدارة "المركز": "في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وديناميكيات الاستثمار، شهد عام 2025 مزيجاً من التحديات والفرص. فقد ارتفع مؤشر السوق العام في دولة الكويت بنسبة 21.0%، مدعوماً بقوة أرباح الشركات، لا سيما في القطاع المصرفي، إلى جانب الإصلاحات على مستوى السياسات واهتمام المستثمرين الأجانب. وفي المقابل، واجهت أسعار النفط ضغوطاً وأسهمت التوترات الجيوسياسية في ارتفاع حالة عدم اليقين في أسواق النفط، ما أدى إلى تراجع معنويات المستثمرين بشكل عام. وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً، مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية ونمو الائتمان والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وأظهرت أسواق الأسهم الخليجية مرونة خلال عام 2025، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المحلية ارتفاعاً بنسبة 5.5%. أما عالمياً، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.1%، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة وتعافي الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا. ومع ذلك، ظل النمو العالمي متأثراً بحالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة وتباين السياسات النقدية، الأمر الذي أسهم في زيادة التقلبات في الأسواق.

وبالنظر إلى عام 2026، من المتوقع أن تتحدد آفاق دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء تطورات أرباح الشركات واتجاهات أسعار النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وعلى المستوى العالمي، ستعتمد فرص النمو على قرارات السياسات النقدية والتطورات الجيوسياسية وأداء الأسواق الناشئة. وفي ضوء هذا المشهد، سيواصل "المركز" ترسيخ مكانته الريادية في القطاع المالي، عبر الاستفادة من فرص النمو وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين."

وصرح السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز": "بلغت أتعاب الإدارة والعمولات 9.33 مليون دينار كويتي في عام 2025، مقارنة ب 8.73 مليون دينار كويتي في عام 2024 بزيادة قدرها 7% . كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات 1.1 مليون دينار كويتي في عام 2025 وهي نفس القيمة تقريبا عن عام 2024. وواصل "المركز" العمل على تحسين تجربة العملاء ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، لتعزيز مكانته الرائدة في السوق.

وخلال العام 2025، قام "المركز" بإدارة منتجات الأسهم بكفاءة، محققاً للمستثمرين أداءً إيجابياً من حيث العوائد عبر استراتيجيات استثمارية متعددة، شملت الزخم والإدارة النشطة لصناديق الأسهم، إلى جانب منتجات متخصصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما حقق "المركز" أداءً متيناً في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعاً بعودة الزخم إلى النشاطات الاستثمارية، وقوة الطلب الأجنبي، والنمو المستقر في الإيجارات عبر القطاعات السكنية والمكتبية والتجارية والصناعية. ونفذ "المركز" عدة عمليات تخارج من استثمارات عقارية صناعية دولية في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بما يعكس انضباطاً عالياً في تنفيذ استراتيجيات التطوير والائتمان. ويركز "المركز" على اغتنام الفرص الاستثمارية الانتقائية في القطاعات الصناعية والسكنية، مع تعزيز التركيز على أدوات الدين، بما يسهم في تعزيز متانة المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل. وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، جمع فريق الاستثمار المصرفي 35 مليون دينار كويتي ضمن الشريحة الأولى من برنامج سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 50 مليون دينار كويتي "للمركز"، بما يعكس دوره الفاعل في تنشيط أسواق الدين في دولة الكويت. إضافة إلى ذلك، قدم الفريق خدمات استشارية متخصصة شملت عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة ودراسات الجدوى للمؤسسات والشركات العائلية. ومن خلال مواءمة استراتيجياته مع متغيرات السوق واحتياجات العملاء، يواصل "المركز" تعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة ونمو متوازن على المدى الطويل."

وصرح السيد عبد اللطيف وليد النصف، العضو المنتدب – إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، قائلاً: "ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 8% ليبلغ 1.52 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2025. وتعكس استراتيجية أعمال "المركز" المرنة وتركيزه على تلبية متطلبات العملاء قدرة الشركة على اغتنام الفرص الاستثمارية الناشئة بفعالية عبر أنشطة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ونواصل توسيع باقة منتجاتنا الاستثمارية بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية عالمية عبر فئات الأصول العامة والخاصة. وفي هذا الإطار، أطلق "المركز" استراتيجية الأصول الحقيقية الخاصة للمستثمرين المؤهلين والمحترفين، بهدف الحد من تأثير التضخم على محافظهم الاستثمارية. ويشكل التزامنا بوضع العميل في صميم أولوياتنا دافعاً أساسياً لمواصلة تحقيق أهدافهم، بما يعزز مكانة "المركز" كشريك موثوق في تنمية الثروات. ومن خلال التركيز على تحقيق النتائج، واستمرار التطوير والتحسين، يواصل "المركز" الارتقاء بأفضل الممارسات التشغيلية وتعزيز الربحية على نحو مستدام."

