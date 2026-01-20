استثمار ما يقرب من 150 مليون يورو منذ دخولها السوق المصري في تحديث خطوط الإنتاج، وتوسيع قنوات التوزيع، وتمويل المبادرات الاجتماعية والبيئية.

تصدير 80% من إجمالي الإنتاج إلى 19 دولة، بقيمة تتجاوز 1.4 مليار يورو خلال اخر 15 عام.

دعم وتمكين المجتمع المحلي 100% :من القوى العاملة بالمصنع عمالة مصرية، و90% من مواد التعبئة والتغليف يتم توريدها من السوق المحلية.

القاهرة: في إطار التزامها بتعزيز مكانتها كمحرك صناعي وتصديري رائد في قطاع الأغذية، نظمت شركة بل مصر، الرائدة في صناعة منتجات الألبان، جولة تعريفية في مصنعها المتطور بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تسليط الضوء على مسيرتها الصناعية الناجحة في السوق المصري واستراتيجيتها الطموحة لتحقيق نمو مستدام محليًا وإقليميًا. وقد حضر الجولة كل من السيد كارو ماطوسيان، المدير العام الإقليمي لمجموعة بل شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، السيد شارل دي اورمو، مدير التسويق لمجموعة بل لمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط ، والسيد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، والمهندس خالد عطية، مدير المصنع، إلى جانب عدد من ممثلي الصحافة والإعلام.

وخلال الجولة، جرى استعراض مسيرة تطور الشركة منذ انطلاقها في السوق المحلي قبل نحو 28 عامًا، وتسليط الضوء على استثماراتها المستدامة التي بلغت حوالي 150 مليون يورو، والتي ركزت على التوسع الصناعي وتبني أحدث التقنيات وخطوط الإنتاج المتطورة، بما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

كما سُلّطت الجولة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمصنع العاشر من رمضان، الممتد على مساحة تتجاوز 28,720 مترًا مربعًا؛ إذ يعد ركيزة أساسية لتحول الشركة إلى مركز صناعي وتصديري يخدم 19 دولة. ويعتمد المصنع على بنية تحتية متطورة تضم 25 خطاً لإنتاج الأجبان و6 خطوط لتصنيع العبوات، مدعومة بأنظمة تشغيل ذكية تضمن كفاءة الأداء ومطابقة أعلى معايير السلامة الغذائية.

ويغطي الإنتاج ستة علامات تجارية بارزة هي: (لافاش كيري®، كيري®، ريجال بيكون®، بيكون، ليس إنفانت®، ونوفل فاش®). وتجسد هذه المنتجات استراتيجية الشركة "للـتغذية الإيجابية" التي تجمع بين التميز في التصنيع والالتزام الصارم بمعايير الجودة الدولية، وهو ما تعزز مؤخراً ببدء تشغيل خط إنتاج جديد يرفع من القدرة التنافسية للمجموعة.

وفي هذا السياق، قال السيد كارو ماطوسيان ، المدير العام الإقليمي لمجموعة بل شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط: "تمثل بل مصر عنصرًا محوريًا في نجاح مجموعة بل بالشرق الأوسط، فهي مركز متكامل يجمع بين الابتكار والجودة والاستدامة. ونفخر بدورها الاستراتيجي في دعم الأسواق المحلية والإقليمية وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال استثمارات مستمرة وشراكات مجتمعية فعالة، وإسهامات في بناء منظومة غذائية مستدامة تلبي متطلبات المستقبل."

واكد السيد شارل دي اورمو، مدير التسويق لمجموعة بل لمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط على التزام الشركة بجودة جميع مكونات منتجاتها ، وقال "فى شركة بل نحرص دائمًا على أن تكون الجودة والطعم والقيمة الغذائية في أعلى مستوياتها، كما نواصل الابتكار لتقديم كل ما يلبي احتياجات الأسرة المصرية ويضيف لمسة من المتعة اليومية. من خلال تطوير محفظة منتجاتنا وتحسينها بشكل مستمر، نسعى لأن نظل جزءًا موثوقًا في حياة عملائنا اليومية، مقدمين لهم منتجات يمكنهم الاعتماد عليها والاستمتاع بها بكل ثقة."

كما أعرب السيد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، عن فخره بالشركة التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن نجاح الشركة يعود إلى التزامها بالمعايير العالمية فى التصنيع المحلي واعتماد أحدث تقنيات الإنتاج. وأضاف: "نحن نؤمن بأن نجاحنا ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، والذي مَكننا من تعزيز مكانتنا كمركز إقليمي للتصدير، حيث يتم تصدير 80% من إنتاجنا إلى 19 دولة بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو خلال أخر 15 عامًا. كما نعتز بدعمنا للصناعات المغذية والموردين المحليين، حيث يتم توفير 90% من مواد التعبئة والتغليف محليًا."

من جهته، أكد المهندس خالد عطية، مدير مصنع بل مصر، التزام المصنع بالاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية، مضيفًا: "يعتمد المصنع على مصادر الطاقة الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، ونعمل حاليًا على إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما نحرص على تطبيق ممارسات متقدمة لإدارة النفايات، ونجحنا في جعل نسبة كبيرة من عبواتنا قابلة لإعادة التدوير، وهو ما يعكس رؤيتنا كشركة مسؤولة." وأضاف: "نولي أهمية كبيرة لتطوير مهارات موظفينا، حيث خصصنا ساعات تدريبية مكثفة غطت مجالات مثل نظم إدارة الجودة ,(ISO 9001) وتحليل المخاطر (HACCP) Hazard” analysis and critical control point” نظام علمي وقائي لسلامة الغذاء إلى جانب شهادات دولية مرموقة مثل FSSC 22000 “Food Safety System Certificate” شهادة نظام الامن الغذائي نظام دولي معتمد لإدارة سلامة الغذاء ، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة."

الجدير بالذكر أن شركة "بل مصر" توظف اليوم أكثر من 1500 موظف وموظفة، وتحرص على تمكينهم وتطوير مهاراتهم في بيئة عمل قائمة على التنوع والمساواة وتكافؤ الفرص. ويمتد هذا الالتزام إلى المجتمع المحيط بالشركة، حيث تعمل "بل مصر" على إحداث أثر اجتماعي مستدام من خلال مبادرات نوعية، منها برنامج "عناية" للرعاية الصحية لشركاء التجزئة وعائلاتهم، والتعاون مع "فوري" لتقديم حلول تمويل رقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة. كما تشمل جهود الشركة تحسين صحة الأطفال من خلال تقديم منتجات مدعمة في المستشفيات، وتوفير وجبات مدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، حيث تم توزيع 250,000 وجبة مغذية على طلاب المدارس بما يدعم صحتهم ويساهم في نموهم السليم. وتشمل المبادرات أيضًا برنامج "Brighter Future" لتوظيف الشباب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع منظمة "ساموسوسيال" الدولية، ضمن جهود الشركة المستمرة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل مستدامة.

نبذة عن شركة بل مصر :

مجموعة بل هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الوجبات الخفيفة الصحية المبنية على الألبان والفواكه والنباتات. وتضم محفظتها علامات تجارية متميزة ومعروفة دوليًا مثل "لافاش كي ري®"، "كيري®"، "بيبي بل®"، "بورسين®"، "بوم بوت®"، و"غوغو سكويز®"، إلى جانب نحو 25 علامة تجارية محلية. وقد ساهمت هذه العلامات مجتمعة في تحقيق المجموعة لمبيعات بلغت 3.7 مليار يورو في عام 2024.

وتتواجد بل في السوق المصري منذ 28 عامًا، ويعمل بها نحو 1,500 موظف. وقد أصبحت منتجات الشركة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر المصرية من خلال علامتيها الشهيرتين "لافاش كي ري®" و"كيري®". وتُعد بل مصر مركزًا صناعيًا استراتيجيًا، حيث تصدّر منتجاتها إلى ما يقرب من 19 دولة، مستفيدة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وتماشيًا مع رؤيتها "توفير غذاء صحي ومتوازن للجميع"، تسهم بل في تعزيز أنماط التغذية الصحية، مع العمل على زيادة إتاحة منتجاتها. كما تلتزم الشركة بتنفيذ مبادرات متعددة تدعم الاستدامة، وتكافح تغيّر المناخ، وتسعى لتطوير عبوات صديقة للبيئة.

