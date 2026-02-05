حققت شركة رافد لحلول المركبات، أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا في جميع وحداتها التشغيلية، ما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة متكاملة وخدمات نوعية ومتميزة للعملاء في قطاع حلول المركبات، إذ استقبلت الشركة نحو 269 ألف مكالمة، بمعدل متوسط زمن استجابة يبلغ 2.5 دقيقة فقط، ما يؤكد سرعة وكفاءة فرق الدعم في التعامل مع الاستفسارات والطلبات المتزايدة، ويعكس الثقة المتنامية من العملاء في جودة الخدمات المقدمة.

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات: "يعكس الأداء المتميز للشركة خلال عام 2025 نجاح رافد في تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية، ويؤكد مكانة الشركة كشريك استراتيجي للقيادة العامة لشرطة الشارقة في تطوير قطاع حلول المركبات، مؤكداً التزام رافد بالابتكار المستمر وتطوير الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة السلامة المرورية، مع تقديم حلول عملية ومباشرة تحدث فرقًا ملموسًا في الحفاظ على السلامة وتحسين جودة الحياة في الإمارة."

وتضم الشركة أربع وحدات رئيسية تقدم خدمات شاملة لجميع احتياجات مالكي المركبات، حيث تقدم وحدة حلول المرور الخدمات المتعلقة بتسجيل المركبات وتجديد الوثائق والمخالفات، وقد سجلت نموًا بنسبة 16٪ مقارنة بالعام السابق، ما يعكس زيادة الإقبال على الخدمات المرورية ورضا المتعاملين عن سرعة وكفاءة الإجراءات.

أما وحدة المساعدة على الطريق، فتقدم الدعم الفوري للسائقين عند حدوث أعطال أو مشكلات بسيطة أثناء القيادة، وسجلت نموًا بنسبة 16٪ في عدد الطلبات، مع زيادة بنسبة 27٪ في الطلبات المقدمة عبر التطبيق، ما يدل على اعتماد العملاء المتزايد على الحلول الرقمية للوصول السريع إلى الخدمات.

وتتولى وحدة صيانة المركبات تقديم الخدمات الدورية، بما في ذلك الصيانة العامة وغسيل السيارات والخدمات المساندة الأخرى، وحققت نموًا ملحوظًا في إجمالي الأنشطة بنسبة 10٪، مع زيادة عمليات غسيل السيارات بنسبة 63٪ والمواعيد المحجوزة عبر الإنترنت بنسبة 40٪، مما يعكس تبني العملاء المتزايد للقنوات الرقمية وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وتهتم وحدة فحص المركبات بضمان جاهزية المركبات ومطابقتها للمعايير الفنية المطلوبة، وقد سجلت زيادة إجمالية في الخدمات الفنية بنسبة 9٪، مع نمو خدمات وزارة الداخلية بنسبة 24٪، رغم انخفاض طفيف في بعض الخدمات الأخرى، ما يعكس استقرار الأداء العام وقدرة الوحدة على تلبية احتياجات المتعاملين المتنوعة.

ويأتي هذا الأداء ضمن تقرير الأداء السنوي للشركة لعام 2025، الذي يسلط الضوء على نجاح رافد في تعزيز الكفاءة التشغيلية، توسيع نطاق الخدمات، ودعم السلامة المرورية، بما يعكس مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول مبتكرة وشاملة لملاك المركبات في الإمارة، ويؤكد التزامها المستمر بتطوير الخدمات لمواكبة احتياجات المجتمع المحلي.

