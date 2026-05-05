الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات (تداول: 8313)، الرائدة في مجال التقنية التأمينية والتقنية المالية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2026، مسجلةً أعلى إيرادات ربعية في تاريخها، إلى جانب نمو الربحية ونمو متوازن عبر المنتجات.

أبرز النتائج المالية:

الإيرادات: 261 مليون ريال سعودي، بارتفاع 117 ٪ على أساس سنوي، مسجلة أعلى إيرادات ربعية في تاريخها.

مليون ريال سعودي، بارتفاع ٪ على أساس سنوي. إجمالي الأقساط المكتتبة: 2.7 مليار ريال سعودي، بارتفاع 57 ٪ على أساس سنوي.

الأداء التشغيلي:

عكست نتائج رسن خلال الربع الأول من 2026 استمرار كفاءة التنفيذ عبر قطاعاتها الرئيسية، حيث شكّلت أنشطة تأمين المركبات للأفراد، وتأمين مركبات التمويل التأجيري، والتأمين الصحي محركات لهذا الأداء. وساهمت المنتجات الحديثة في توسيع الإيرادات وتعزيز تنوعها.

كفاءة العمليات:

اتسع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بمقدار 14.1 نقطة مئوية ليبلغ 44.0٪، ما يعكس قوة الرافعة التشغيلية، حيث فاق نمو الإيرادات نمو التكاليف. كما بلغ هامش صافي الربح المعدّل 39.5٪، بزيادة قدرها 12.7 نقطة مئوية، مدعومًا بنموذج أعمال منخفض كثافة رأس المال ومركز مالي خالٍ من الديون.

كلمة الإدارة:

"يعكس الربع الأول من عام 2026 استمرار النمو المستدام لرسن، حيث سجلنا أعلى إيرادات ربعية في تاريخنا، مدعومة بنمو واسع النطاق عبر مختلف منتجاتنا. وتؤكد هذه النتائج قوة وتنوع نموذج أعمالنا، وقدرتنا على التنفيذ في بيئة سوقية ديناميكية"، قال أ. مؤيد الفلاج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسن.

"وانطلاقًا من هذا الزخم، نواصل التركيز على تسريع النمو وتوسيع حلولنا في مجالي التقنية التأمينية والتقنية المالية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030."

عن رسن:

تدير رسن منصات رقمية تشمل "تأميني"، منصة تجمع عروض التأمين الرائدة في المملكة، و"تريزا"، منصة رقمية لتأمين المركبات المؤجرة بالتمويل. وتقدم الشركة حلولًا مالية تقنية بالشراكة مع شركات التأمين والمؤسسات المالية، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في التحول الرقمي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المصدر: "ايتوس واير"

علاقات المستثمرين:

زهير حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار

البريد الإلكتروني investors@rasan.co

-انتهى-

