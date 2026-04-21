الإمارات العربية المتحدة، دبي: أطلقت "يانغو رايد"، خدمة طلب سيارات الأجرة التابعة لمجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، رسمياً تطبيقها الخاص ضمن تطبيق "شات جي بي تي"، مما يتيح للمستخدمين تخطيط مسارات رحلاتهم وطلب السيارات مباشرة من داخل نافذة الدردشة. يشمل هذا التحديث العالمي أكثر من 25 دولة تعمل فيها "يانغو"، ويغطي مناطق جغرافية تمتد من الشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

بفضل هذا التكامل مع "شات جي بي تي"، أصبح بإمكان المستخدمين الآن الاطلاع على سعر الرحلة على المسار الذي يختارونه دون أي رسوم خفية، ومقارنة أوقات الرحلات عبر خيارات المسارات البديلة، فضلاً عن التحقق من الوقت المقدر للوصول إلى الوجهة والوقت المتوقع لوصول سيارة الأجرة التي يختارونها. كما يساعد هذا التكامل المستخدمين في تحديد نقاط الالتقاء المثالية لتقليل وقت الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، وبمجرد أن يصبح المستخدم مستعداً للمتابعة، تظهر تفاصيل تقدير الأجرة في تطبيق "يانغو" أو على الموقع الإلكتروني للخدمة، حيث يمكن إتمام عملية الحجز بكل أمان.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه الطلب على خدمات حجز السيارات، إلى جانب أساليب وصول المستخدمين إلى الخدمات، تطورًا متسارعًا في دولة الإمارات. ووفقًا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، ارتفعت حصة خدمات النقل المشتركة، بما في ذلك خدمات حجز السيارات عند الطلب، من 7.5% إلى 9% من إجمالي استخدام وسائل النقل في المدينة بين عامي 2024 و2025. وفي الوقت ذاته، يتجه المستخدمون بشكل متزايد نحو واجهات المحادثة لإدارة مهامهم اليومية.

وفي هذا السياق، يعكس دمج خدمات حجز السيارات ضمن "شات جي بي تي" تحولًا واضحًا في توقعات المستخدمين؛ إذ يتيح هذا التكامل للمسافرين الدائمين والسياح ومستخدمي الأعمال تخطيط يومهم بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. ومن خلال دمج خدمة طلب سيارات الأجرة مباشرة ضمن تطبيق الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، توفر خدمة "يانغو رايد" تجربة سلسة للغاية تندمج بشكل طبيعي مع مسارات العمل اليومية وروتين التنقل.

تتوفر هذه الميزة الجديدة من "يانغو رايد" حالياً عبر واجهة الويب الخاصة بتطبيق "شات جي بي تي"، وكذلك عبر تطبيقات الهواتف المحمولة على نظامي التشغيل أندرويد و “iOS”. تستند هذه الخدمة إلى بيانات حركة المرور المباشرة وتقنيات التوجيه الذكي، مما يتيح التخطيط الدقيق للرحلات بصورة آنية، مع تقديم تقديرات زمنية يتم تحديثها تلقائياً تزامناً مع تغير ظروف الطرق.

تخطط مجموعة يانغو لمواصلة توسيع حضورها داخل منصة "شات جي بي تي"، وتوسيع نطاق هذا التكامل ليشمل خدماتها الأخرى التي تتجاوز مجرد طلب سيارات الأجرة، مثل خدمات التوصيل، وخيارات النقل العام، وخدمات توصيل الطعام.

تتوفر خدمة "يانغو رايد" على متجر تطبيقات دردشة "شات جي بي تي" من خلال الرابط:

https://chatgpt.com/apps/yango/asdk_app_694d544b38b88191b47f75df30430d8a.

