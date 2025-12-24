أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت الاتحاد للطيران، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، تحقيق إنجازات استثنائية خلال عام 2025، بعد أن حصدت أكثر من 25 جائزة دولية مرموقة، شملت مختلف جوانب تجربة السفر، من تصميم المقصورات والخدمات على متن الطائرة، إلى معايير السلامة والتميز التشغيلي.

و حققت الناقلة انجاز استثنائي خلال العام، لتصبح رابع شركة طيران على مستوى العالم، والأولى في المنطقة، التي تنال تصنيف السلامة سبع نجوم بلس من AirlineRatings، وهو أعلى تصنيف في نظام تقييم السلامة المعتمد دولياً والمرموق.

وتُوّج عام النجاحات هذا مؤخراً خلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية (World Travel Awards) الذي أُقيم في مملكة البحرين، حيث نالت الاتحاد للطيران ثلاث جوائز عالمية كبرى هي: أفضل تجربة عملاء لشركة طيران على مستوى العالم، وأفضل درجة سياحية لشركة طيران في العالم، وأفضل صالة درجة الأعمال لشركة طيران في العالم، عن صالة الدرجة الممتازة في مطار زايد الدولي.

كما حققت الاتحاد للطيران إنجازاً لافتاً خلال جوائز السفر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، بحصولها على خمس جوائز إقليمية شملت: أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط من حيث تجربة العملاء، وأفضل درجة سياحية، إلى جانب أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة، وأفضل صالة درجة الأعمال، وأفضل طاقم ضيافة جوية في المنطقة، تقديراً لاحترافية فرق الخطوط الأمامية والتزامها بتقديم خدمة استثنائية على كل رحلة.

وحصلت الاتحاد للطيران على تصنيف “شركة طيران عالمية من فئة الخمس نجوم” لعام 2026 من منظمة APEX، لتُدرج ضمن نخبة شركات الطيران العالمية. كما صنّف مؤشر AirHelp Score لعام 2025 الاتحاد للطيران في المرتبة الثانية عالمياً بنتيجة 8.07 من 10، مسجلاً قفزة لافتة بواقع تسعة مراكز مقارنة بالعام السابق، استناداً إلى معايير الالتزام بالمواعيد، ورضا العملاء، ومعالجة المطالبات في أكثر من 60 دولة، في شهادة واضحة على التميز التشغيلي خلال فترة نمو متسارعة.

وصنّفت Airline Ratings الاتحاد للطيران ضمن أفضل خمس شركات طيران كاملة الخدمات من حيث السلامة على مستوى العالم، فيما توّجت Airline Economics الناقلة بجائزة “شركة طيران العام 2025 – Aviation 100 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا” خلال مؤتمر Growth Frontiers في دبي.

استثمارات استراتيجية تقود التميز

وتأتي هذه الجوائز في وقت تواصل فيه الاتحاد للطيران استثماراتها بمليارات الدولارات لتعزيز تجربة الضيوف عبر مختلف عملياتها. وأسهم هذا النهج في تحقيق نمو متواصل في مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) للعام الثالث على التوالي، ما يعكس ارتفاع مستويات رضا وولاء الضيوف.

وشملت أبرز الابتكارات خلال عام 2025 إدخال طائرة Airbus A321LR الجديدة، التي تنقل تجربة المقاعد القابلة للتحول إلى أسرة وخدمات الدرجة الممتازة إلى الرحلات متوسطة المدى. كما تواصل طائرات A380 الشهيرة تقديم تجربة “ذا ريزيدنس”، الجناح الوحيد المؤلف من ثلاث غرف في عالم الطيران التجاري، ليمنح الضيوف مستوى غير مسبوق من الفخامة.

وانطلاقاً من مطار زايد الدولي في أبوظبي، المصنّف كأحد أفضل المطارات عالمياً، توفّر الاتحاد للطيران تجربة سفر سلسة من تسجيل الوصول وحتى الصعود إلى الطائرة، مدعومة بصالات عالمية المستوى ومرافق حديثة تعزز راحة الضيوف.

التميز في جميع الدرجات

وكرّمت Skytrax الاتحاد للطيران بجائزة أفضل خدمات تقديم الطعام في الدرجة الأولى في الشرق الأوسط، تقديراً للتميز في التجربة الذوقية على ارتفاع 40 ألف قدم. كما منحت Business Traveller Middle East الناقلة جائزتي أفضل طاقم ضيافة جوية وأفضل درجة سياحية، تأكيداً على جودة الخدمة عبر جميع درجات السفر.

ومنحت APEX Future Travel Experience EMEA الاتحاد للطيران جائزة أفضل راحة مقاعد في الشرق الأوسط، فيما اختارت مجلة The Design Air الناقلة كأفضل شركة طيران في التصميم في الشرق الأوسط، احتفاءً بهويتها المتميزة في تصميم المقصورات.

كما حصدت تصاميم حقائب مستلزمات السفر والمنتجات الداخلية للمقصورات عدة جوائز، حيث كرّمت PAX International Awards حقيبة الأطفال المستوحاة من شخصيات Warner Bros. Superheroes، إلى جانب تصميم المقصورات في فئة الشرق الأوسط. كما نالت الحقيبة نفسها جائزة TravelPlus Awards لفئة الأطفال فوق ستة أعوام.

ومنحت جوائز Onboard Hospitality Awards الاتحاد للطيران الميدالية الذهبية عن حقائب الدرجة الأولى الإصدار المحدود، المصممة خصيصاً احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس الشركة، إلى جانب تكريم ابتكارات الدرجة السياحية، بما في ذلك البطانية ذاتية التثبيت والوسادة الكبيرة لتعزيز راحة المسافرين على الرحلات الطويلة.

التميز التشغيلي والتجاري

وكرّمت Aviation Business Middle East الاتحاد للطيران بجائزة مبادرة تجربة العملاء للعام، فيما منحت DRI ASEAN Awards الناقلة جائزة أفضل مؤسسة لإدارة استمرارية الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لمرونتها التشغيلية وخططها المتقدمة لإدارة المخاطر.

كما حصدت ذراع الشحن في الاتحاد للطيران جائزة التميز في التركيز على العميل في قطاع الأعمال (B2B) لمنطقة الشرق الأوسط ضمن جوائز Customer Centricity World Series. ونالت من STAT Times International Awards جائزتين مرموقتين هما: مشغل الشحن الجوي للعام في الشرق الأوسط، وجائزة الحلول اللوجستية المبتكرة في الشحن الجوي.

وقال أنطونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:”إن الفوز بأكثر من 30 جائزة دولية خلال عام واحد يُعد إنجازاً استثنائياً يعكس شغف عائلة الاتحاد والتزامها الراسخ بالتميّز. فمن جوائز السفر العالمية إلى تصنيف الخمس نجوم من APEX، ومن Skytrax إلى تصنيفات AirHelp العالمية، تؤكد هذه الجوائز حرصنا على تقديم تجربة متميزة عبر جميع الدرجات وكل مرحلة من رحلة ضيوفنا.

وما يجعل هذا الإنجاز أكثر تميزاً هو تحقيقه خلال أكثر أعوامنا طموحاً من حيث النمو. فقد واصل موظفونا رفع معايير الخدمة والسلامة والتميز التشغيلي، بالتوازي مع توسّع شبكتنا واستقبال ملايين الضيوف، وربط العالم بأبوظبي.

هذه الجوائز هي ثمرة جهود جميع فرقنا، من أطقم الضيافة الحائزة على الجوائز، إلى الطيارين والمهندسين وفرق الخدمات الأرضية والدعم، الذين يشكل التزامهم بالضيافة والاهتمام بضيوفنا جوهر تميّز الاتحاد للطيران ومسيرتها نحو المستقبل."

ملخص الجوائز لعام 2025

جوائز السفر العالمية (World Travel Awards)

أفضل تجربة عملاء لشركة طيران في العالم

أفضل درجة سياحية لشركة طيران في العالم

أفضل صالة درجة رجال الأعمال لشركة طيران في العالم

جوائز السفر العالمية – الشرق الأوسط (Middle East World Travel Awards)

أفضل تجربة عملاء لشركة طيران في الشرق الأوسط

أفضل درجة سياحية لشركة طيران في الشرق الأوسط

أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة في الشرق الأوسط

أفضل صالة درجة رجال الأعمال لشركة طيران في الشرق الأوسط

أفضل طاقم ضيافة جوية لشركة طيران في الشرق الأوسط

APEX

تصنيف الخمس نجوم كأفضل شركة طيران عالمياً لعام 2026

AirHelp

المركز الثاني عالمياً ضمن تصنيف AirHelp لعام 2025 (8.07/10)

Airline Ratings

خامس أكثر شركة طيران كاملة الخدمات أماناً في العالم

Airline Economics

شركة طيران العام 2025 (Aviation 100 MAE)

Skytrax

أفضل خدمات تقديم الطعام على متن الدرجة الأولى في الشرق الأوسط

Business Traveller Middle East

أفضل طاقم ضيافة جوية

أفضل درجة سياحية

APEX Future Travel Experience EMEA

جائزة أفضل راحة للمقاعد في الشرق الأوسط

The Design Air

شركة الطيران الأفضل تصميمًا في الشرق الأوسط

PAX International Awards

حقيبة مستلزمات الأطفال بتصميم أبطال وارنر براذرز الخارقين

أفضل تصميم مقصورات الطائرات في الشرق الأوسط

TravelPlus Awards

حقيبة مستلزمات الأطفال بتصميم أبطال وارنر براذرز الخارقين (للمسافرين فوق ست سنوات)

Onboard Hospitality Awards

حقائب مستلزمات الدرجة الأولى المحدودة الإصدار (ذهبية)

بطانية التثبيت الذاتي ووسادة كبيرة للدرجة السياحية

Aviation Business Middle East Awards

مبادرة تجربة العملاء للعام

DRI ASEAN Awards

أفضل جهة لإدارة استمرارية الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي

Customer Centricity World Series

التميز في محورية العميل في قطاع الأعمال (B2B) – الشرق الأوسط

STAT Times International Awards

مشغل الشحن الجوي للعام في الشرق الأوسط

جائزة الحلول اللوجستية المبتكرة في الشحن الجوي

