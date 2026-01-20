الدوحة، قطر: تولت شركة كونسلتنج هاوس ذ.م.م دور المستشار الحصري لشركة سنونو في صفقة استحواذها البارزة من قبل مجموعة جاهز. وخلال المفاوضات، ساعدت كونسلتنج هاوس ذ.م.م سنونو على عرض قيمتها بالشكل الذي يعكس نموها، حيث تجاوز تقييم الشركة مليار ريال قطري، ما أسهم في الوصول إلى شروط مناسبة للطرفين وتضمن أن تعكس الصفقة مسار سنونو المتصاعد. فبدءاً من مرحلة التخطيط، ومرورًا بأعمال التقصي والبحث والدراسة والتفاوض وحتى إتمام الصفقة، عملت الشركة على حماية مصالح مساهمي سنونو وتقديم الدعم اللازم لإتمام كافة الإجراءات بسلاسة. وقد ألقت الصفقة بالضوء على أهمية الخبرات المتخصصة فيما يتعلق بالصفقات الدولية في مجلس التعاون الخليجي، واعتُبرت خطوة مهمة تدل على تطور قطاع التكنولوجيا في دولة قطر.

وفي هذا السياق، صرح السيد ليث دجاني، الشريك الإداري لشركة كونسلتنج هاوس ذ.م.م قائلاً: "نفخر بكوننا المستشار الحصري لشركة سنونو في هذه الصفقة الكبرى، التي توضح أهمية الاستشارات المهنية في نجاح الصفقات الدولية في مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق تعاوننا مع سنونو في هذه الصفقة، ركزنا على صعود دولة قطر كرائد للابتكار التقني، مما يشكّل حافزاً يدفع بقية شركات التقنية القطرية في المرحلة المقبلة".

والجدير بالذكر أن كونسلتنج هاوس ذ.م.م بدأت العمل على هذه الصفقة قبل ما يقارب عام من إتمامها، وهو الأمر الذي ساعد في تهيئة الطريق لتخارج سنونو بنجاح. وفي المرحلة الأولى، ركزت الشركة على إعداد خطة عمل قوية ورفع الجاهزية التشغيلية، ووضع آلية عمل واضحة تقلل من تعقيدات التفاوض وتحافظ على قيمة الصفقة. وبعد ذلك، قادت كونسلتنج هاوس ذ.م.م تنفيذ الصفقة بالتنسيق مع مستشاري المشتري، والمستشارين القانونيين، ومدققي الحسابات. وخلال العمل، ساعدت الشركة في إدارة توقعات الأطراف المعنية، وتطبيق أسلوب منظم لإدارة مراحل المشروع. وقد أسهم هذا النهج المتكامل في تحقيق أفضل قيمة ممكنة، وإنجاز الصفقة بدقة ووضوح ورؤية بعيدة المدى.

وتعليقاً على الدور الاستشاري للشركة في الصفقة، قال السيد حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة سنونو: "إننا نقدّر الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها كونسلتنج هاوس ذ.م.م، فقد كانتا من العوامل التي ساعدتنا على إتمام الاستحواذ بصورة مثالية؛ كما أن اتفاقنا مع مجموعة جاهز السعودية يضيف استثمارًا جديدًا ويزيد من قيمة سنونو لتصبح أكثر من مليار ريال قطري، وهو من أكبر الاستثمارات الخاصة في تاريخ الدولة، والأكبر بالتأكيد في قطاع التكنولوجيا. ونحن، من الدوحة، نسعى لتحقيق الريادة الإقليمية، مع التمسك بقيم قطر ورؤيتها ومواهبها".

وبفضل فريق من الشركاء يتمتع بخبرة تتجاوز 100 عام، تتمتع كونسلتنج هاوس ذ.م.م بمكانة فريدة تمكنها من التعامل مع الاستشارات وتقديم المشورة في المعاملات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ويعني نهج الشركة المتكامل أن هذه الخبرة تُوظَّف في كل مشروع، لتقديم أعلى مستويات الخدمة ورؤى عملية تدعم اتخاذ القرار. وقد بنت الشركة نجاحاتها من خلال نموذج عمل يجمع بين خطوط خدماتها المختلفة، بما يتيح لها تقديم حلول متكاملة وجاهزة للعملاء بسهولة ويسر. وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت كونسلتنج هاوس ذ.م.م عددًا من المشاريع المحورية التي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جهود التنويع في المنطقة.

للتواصل الإعلامي:

رانية حامد، مسئولة العلاقات الإعلامية، بشركة ميوز ميديا

البريد الإلكتروني: rania.hamed@the-muse.co

الهاتف: 2271 5033 974 +

نبذة عن كونسلتنج هاوس ذ.م.م:

كونسلتنج هاوس ذ.م.م هي شركة استشارات متخصصة في تمويل الشركات، وأسواق رأس المال، والخدمات الاستشارية للصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة ويقودها الشريك الإداري ليث الدجاني، وهي تجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة والمعايير الدولية لتقديم حلول مصممة خصيصاً في مجالات الاندماج والاستحواذ، وعمليات الاكتتاب العامة، والاستراتيجية، والحوكمة، وإدارة المشاريع. وقد بنت كونسلتنج هاوس ذ.م.م سمعة قوية في توجيه العملاء خلال الصفقات المعقدة وعالية القيمة بدقة ونزاهة، مما يعزز دورها كمستشار موثوق لبعض أكثر الشركات ديناميكية في المنطقة.

نبذة عن سنونو:

سنونو هي شركة التكنولوجيا الرائدة في قطر، تأسست في عام 2019 بمهمة تبسيط الحياة اليومية من خلال الابتكار. تدير الشركة منصة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الأسرع نمواً في البلاد، حيث تقدم خدمات توصيل الطعام، والبقالة، وحلول التوصيل للأفراد والشركات. ومن خلال تركيزها على الراحة وتجربة العملاء، أصبحت سنونو اسماً جدير بالثقة به في كل منزل ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الرقمي في قطر. وبفضل تقييمها الذي تجاوز المليار ريال في هذه الصفقة التاريخية، تواصل سنونو توسيع خدماتها وشراكاتها، معززةً دورها كرائد في منظومة التكنولوجيا في المنطقة.

