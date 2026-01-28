ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 1.40 تريليون درهم

نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة عند 19.2%، لا تزال أعلى من المستهدفات متوسطة المدى

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 80 فلساً للسهم عن عام 2025، خاضعة لموافقة المساهمين

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة بلغ 21.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 27% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 25.20 مليار درهم.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 36.68 مليار درهم، مدعومة باستمرار زخم الأعمال وتنامي الإيرادات غير المشتملة على الفوائد. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2%، ليبقى أعلى من المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة.

وتعليقاً على النتائج، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: "تجسّد نتائج بنك أبوظبي الأول للعام المالي 2025 مسيرة أعوام من النجاح المتواصل لجهود البنك في التوسُّع في محفظة أعماله، وتعزيز مرونته، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ممَّا أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة كإحدى المؤسَّسات الرائدة في القطاع. وقد نجح البنك في توسيع نطاق أعماله، وزيادة ربحيَّته، وترسيخ دوره كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل كفاءة آليات التنفيذ المحكمة، مؤكداً بذلك التزام المجموعة الدؤوب بدعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والاستثمار المتواصل في مبادرات التكنولوجيا والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

كما يواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز حضوره وانتشاره في كبرى الأسواق العالمية، مرتكزاً على قوة وصلابة اقتصاد دولة الإمارات، بما يُسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار التي تربط الدولة بممرات النمو الاقتصادي العالمية وترسّخ مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد.

وبالتطلع نحو المستقبل، سيواصل بنك أبوظبي الأول دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزاً على مكانته كمؤسَّسة مالية موثوقة، مع الاستفادة المُثلى من محفظة أعماله ومرونته، مستهدفاً تحقيق نمو مستدام وقيمة ملموسة على المدى الطويل".

من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يختتم بنك أبوظبي الأول العام المالي 2025 محققاً أداءً قوياً، حيث بلغت إيرادات المجموعة 36.68 مليار درهم ووصل صافي الأرباح إلى 21.11 مليار درهم، مما يبرز قوة محفظة الأعمال لدى البنك واستراتيجيته المنهجية على مدار العام. كما حافظت عوائد البنك على متانتها على نطاق واسع، ولا سيّما مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 19.2%، متجاوزاً بذلك المستهدفات متوسطة المدى، وهو ما يعزّز مكانة بنك أبوظبي الأول على مستوى الربحية بين أبرز البنوك المصنفة على درجة (AA-) عالمياً".

وأضافت: "أثمر هذا الأداء المستدام عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليار درهم، تعدّ الأعلى في تاريخ البنك. وقد واصل بنك أبوظبي الأول، بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز مكانته القيادية محلياً بدعمه لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوطيد شبكة علاقاته مع العملاء. واستثمر هذه الريادة المحلية في توسيع محفظة أعماله على الصعيد الدولي، ممَّا ساعده على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر أكثر من 20 سوقاً عالمية. كما ساهم التنوّع في محفظة أعمال البنك في تحقيق نمو واسع النطاق، مدعوماً بالتفاعل القوي مع العملاء والإدارة الفعالة للميزانية العمومية".

وأشارت الرستماني إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتوسُّع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل والتقدم السريع في مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي لدى البنك، ممَّا أسهم في تحقيق تحسينات ملموسة على مستوى الإنتاجية، وجودة القرارات المتخذة، والارتقاء بتجربة العملاء.

واختتمت قائلة "إنّ بنك أبوظبي الأول يستهل عام 2026 بزخم قوي ورؤية استراتيجية واضحة، وسيواصل تسخير الجهود من أجل توفير قيمة مستدامة للمساهمين، ودعم النمو الحيوي والتنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتوفير فرص جذابة للعملاء عبر أهم الممرات الاقتصادية العالمية".

وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "سجّل بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال العام المالي 2025، بما يعكس صلابة واستدامة نموذج الربحية لدى البنك، لاسيّما مع تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات وصافي الأرباح، وذلك بفضل القاعدة المتنوعة لمصادر الدخل، والهوامش المرنة، والإدارة الرشيدة للميزانية العمومية. وقد ساهم هذا الأداء القوي في المحافظة على العوائد في مستوى فاق المستهدفات متوسطة المدى.

واصلت مكونات الأرباح تحسُّنها الإيجابي، مع زيادة مساهمة الدخل غير المموّل في الأرباح واستقرار الأداء عبر مختلف قطاعات الأعمال والأسواق. كما ارتفعت جودة الموجودات على مدار العام، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بما يعكس معايير الاكتتاب الائتمانية المتحفظة والإدارة الفعالة للمخاطر رغم التقلب في ظروف السوق. كما واصل البنك خلال عام 2025 الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مدعومة برأس المال العضوي وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، إلى جانب الإصدار الناجح لسندات الشق الأول الإضافي من رأس المال خلال الربع الرابع من العام.

تتطلع المجموعة نحو المستقبل وتستهل عام 2026 مدعومةً بأسس مالية راسخة ورؤية واضحة لمواصلة أدائها المنضبط والمتميّز خلال المرحلة المقبلة من مسيرة النمو لبنك أبوظبي الأول".

وجاء أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2025 مدفوعاً بالتنفيذ المنهجي في كافة القطاعات، واستمرار نشاط العملاء، والتقدّم المتواصل في تنويع مصادر الإيرادات. كما أسهم الزخم القوي عبر القطاعات الأساسية للعملاء وتنامي مساهمات ممرات التجارة الاستراتيجية، في تحقيق أرباح ثابتة على مدار العام.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 20.32 مليار درهم، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في حجم المعاملات، فيما ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 16.35 مليار درهم، مشكّلة 45% من إيرادات المجموعة.

وواصل البنك بتوسيع مصادر الدخل من خلال تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرات البيع المتبادل. وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 28% مقارنةً مع العام الماضي ، مدفوعة باستمرار الزخم في أنشطة توليد وتنفيذ الصفقات، إلى جانب الاستفادة من قوة تدفقات التجارة. كما برزت الرسوم المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات الاستشارية كعامل إضافي في النمو المتصاعد.

كما ساهم التفاعل القوي مع العملاء والتموضع الأمثل في الأسواق العالمية في ارتفاع الإيرادات من صرف العملات الأجنبية والاستثمار بنسبة 40٪، مقارنةً مع العام الماضي، مدعوماً بأحجام قياسية من معاملات وأسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الأداء المتميّز على صعيد الاستثمارات وحلول التمويل.

وعلى مستوى الميزانية العمومية للمجموعة، بلغ إجمالي الأصول 1.40 تريليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 616 مليار درهم،في ظلّ مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستفادة من مكانته الرائدة في دولة الإمارات، وحضوره العالمي الواسع، لدعم نمو تدفقات رأس المال عبر الممرات الرئيسية والأسواق ذات الأولوية. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 841 مليار درهم.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة إجمالي القروض غير العاملة 2.2%، وهو أدنى مستوى في تاريخ المجموعة. كما حافظ رأس المال والسيولة على مستويات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 13.3%، ونسبة تغطية السيولة 154% في نهاية العام. ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على أحد أقوى ملفات التصنيف الائتماني المجمعة في المنطقة (AA-) أو ما يعادلها.

أهمّ مؤشرات السنة المالية 2025

الكفاءة في التنفيذ والتفاعل القوي مع العملاء يسهمان في تحقيق نمو مضاعف في الإيرادات عبر جميع قطاعات الأعمال:

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق بنسبة 16% لتصل إلى 11.79 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 29% في الإقراض، مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل نجاح تنفيذ العديد من المعاملات البارزة في دولة الإمارات والأسواق العالمية. كما حافظ البنك على صدارته في الجداول الدورية للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وساهم في تمكين عملائه من جمع 330 مليار درهم عبر منصات أسواق الأسهم وأسواق الديون، بزيادة قدرها 23%. كما سجّل قطاع الأسواق العالمية مستويات قياسية في حجم المعاملات، مدعوماً بنشاط تدفق العملاء ووفرة فرص البيع المتبادل وتقلبات الأسواق.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 11% لتصل إلى 6.40 مليار درهم، مدفوعة بالاستقطاب المتزايد للعملاء في العديد من الأسواق، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا. كما عزّز القطاع حصته السوقية من خلال توطيد شبكة العلاقات مع العملاء، وتحسين تجارة التبادل، وزيادة انتشار المنتجات، مع الحفاظ على الريادة في الخدمات المصرفية للمعاملات التي شهدت نمواً مزدوج الرقم مقارنة مع العام الماضي.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 10% لتصل إلى 12.65 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة نشاط العملاء في القطاعات الرئيسة. وسجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 16%، مقارنة مع العام الماضي، بإضافة 25 مليار درهم، فيما ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة بنسبة 28%، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة الزيادة في التدفقات الواردة. كما عزز القطاع عروضه الاستثمارية من خلال الشراكات التي عُقدت مؤخراً مع شركة "أموندي"، مدير إدارة الموجودات الرائد في أوروبا، وشركة "تي. رو برايس"، المؤسَّسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الموجودات، ممَّا يُسهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلول استثمارية عالمية.

تمكين تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود عبر شبكة بنك أبوظبي الأول العالمية:

واصلت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء قوي ، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35% ومحفظة الودائع بنسبة 25%، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً.

، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35% ومحفظة الودائع بنسبة 25%، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً. ساهمت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول بنسبة 19% في إيرادات السنة المالية 2025 ، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزَّز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود.

، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزَّز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود. واصل البنك تعزيز زخمه الإقليمي عبر إطلاق عملياته في تركيا ومدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية "جيفت سيتي"، وإنجاز معاملات بارزة في نيجيريا، وتحقيق تقدم ملموس في الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان التابع في فرنسا.

تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بتجربة العملاء عبر محفظة الأعمال:

اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة لتعزيز الإنتاجية، من خلال إتاحة برنامج "مايكروسوفت كوبايلت Microsoft Copilot " لجميع الموظفين، وإطلاق أكثر من 1,000 وكيل ذكاء اصطناعي.

" لجميع الموظفين، وإطلاق أكثر من 1,000 وكيل ذكاء اصطناعي. ترسيخ ثقافة التعلّم المستمر عبر برامج تدريبية منظمة، ومشاركة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدمج الفعّال لأدواته في سير العمل اليومي مدعوماً بنمو عدد الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على نطاق واسع، حيث يواصل بنك أبوظبي الأول إحراز تقدم ملموس في أكثر من 30 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المجموعة، تشمل مجالات التداول، والمدفوعات، وعمليات خدمة العملاء، والامتثال، والهندسة التقنية محققا نتائج ملموسة قابلة للقياس على صعيد الإنتاجية والكفاءة وتجربة العملاء .

بناء بنية تقنية أساسية قوية، من خلال دمج أكثر من 90% من البيانات المهيكلة للبنك ضمن منصة حديثة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل.

تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الرائدة، بما يسرّع وتيرة التنفيذ ويدعم أجندة دولة الإمارات الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

إرساء حوكمة متينة للذكاء الاصطناعي عبر مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، مدعومة بإطار حوكمة يضمن الاستخدام المسؤول والفعّال للتقنيات المتقدمة.

الأسس القوية والريادة في مجال التمويل المستدام

يواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى ( AA -) أو ما يعادله، مما يعكس الأسس القوية للبنك ونهجه الرشيد في إدارة محفظة المخاطر

-) أو ما يعادله، مما يعكس الأسس القوية للبنك ونهجه الرشيد في إدارة محفظة المخاطر جاء إدراج بنك أبوظبي الأول ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالميا نتيجية تحقيقه نمو سنوي بنسبة 21% في قيمة العلامة التجارية في ظل مواصلة المجموعة تعزيز حضورها في مختلف أسواق العالم.

حتى تاريخه، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 381 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 76% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.

العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2% السنة المالية 2024: 16.8% الموجودات في الأسواق الدولية 419 مليار درهم 30% من موجودات المجموعة الربح قبل الضريبة 25.20 مليار درهم +27% مقارنةً مع العام الماضي صافي الأرباح 21.11 مليار درهم +24% مقارنةً مع العام الماضي نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.3% ديسمبر 2024: 13.7% نسبة تغطية السيولة 154% ديسمبر 2024: 142% إجمالي الموجودات 1.40 تريليون درهم +16% مقارنةً مع العام الماضي الإيرادات التشغيلية 36.68 مليار درهم 16% مقارنة مع العام الماضي

-انتهى-

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com

-انتهى-

#بياناتشركات