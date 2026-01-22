الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة سانزين للتطوير العقاري عن بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من مشروعها السكني المتكامل «سكون»، الذي تبلغ قيمته الإجمالية المقدرة 2.36 مليار درهم إماراتي، ويقع في منطقة الطي بإمارة الشارقة، وذلك بالتزامن مع إحراز تقدم ملحوظ في بيع المراحل اللاحقة من المشروع.

وضمت المرحلة الأولى من المشروع 240 فيلا، تم بيعها بالكامل مدفوعة بالطلب القوي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل. وعند اكتماله، من المقرر أن يضم مشروع «سكون» 859 فيلا ومول تجاري ومسجد، ليصبح أحد أكبر المشاريع السكنية ضمن محور النمو الاستراتيجي بين الشارقة ودبي. وجاء الإعلان خلال حفل افتتاح مركز المبيعات داخل موقع المشروع، بحضور نخبة من الوسطاء العقاريين والمستثمرين والمشترين المهتمين.

ويهدف المركز إلى دعم مراحل التطوير المقبلة وتعزيز التواصل المباشر والمستمر مع الوسطاء والعملاء

. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالعزيز السند، رئيس مجلس إدارة سانزين للتطوير العقاري: "يمثل البيع الكامل للمرحلة الأولى من مشروع «سكون» إنجازًا مهمًا يعكس ثقة السوق في جودة المشروع وقيمته علي المدي الطويل، ويؤكد التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في مواقع استراتيجية واعدة."

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو صالح، الرئيس التنفيذي لشركة سانزين، أهمية افتتاح مركز المبيعات داخل الموقع، قائلاً: "يوفر مركز المبيعات تجربة تفاعلية مباشرة للمشترين والوسطاء، تتيح لهم تقييم المشروع ضمن بيئته الواقعية، كما يشكل ركيزة أساسية لدعم إطلاق المراحل القادمة من مشروع «سكون».

ويقع مشروع «سكون» بالقرب من حدود الشارقة – دبي، ويستهدف العائلات الباحثة عن نمط حياة يعتمد على السكن في فلل تقع ضمن مجمع سكني متكامل، مع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق الإمارتين. ووفقا للمطور فإن أسعار الفلل المطروحة هي اسعار تنافسية وفقا لمعطيات السوق.

سنزين للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تركز على تطوير مجتمعات سكنية مخططة بعناية، ترتكز على القيمة طويلة الأمد، وجودة التصميم، وقابلية العيش. تضم محفظة الشركة مشاريع سكنية متكاملة تستهدف المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، مع تركيز خاص على المناطق السكنية الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.

