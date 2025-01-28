شهدت مجموعة "هيلينك هيلث للرعاية الصحية" نمواً قوياً خلال السنوات الماضية وأصبحت اليوم مزوداً رائداً لخدمات الرعاية الصحية في أوروبا من خلال محفظة تضم 10 مستشفيات و16 مركز تشخيص في اليونان وقبرص

عند استكمال عملية الاستحواذ، سيتم دمج البنية التحتية والخدمات الخاصة بمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" في شبكة "بيورهيلث"، لتقديم خدمات الرعاية لقرابة 1.4 مليون مراجع سنوياً

أبوظبي : أعلنت مجموعة "بيورهيلث القابضة" (يشار إليها بـ "بيورهيلث" أو "المجموعة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:PUREHEALTH)، وهي أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن موافقتها على شراء حصة 60% في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص حيث بلغت قيمتها بموجب الاتفاقية 2.3 مليار دولار أمريكي. وتتوزع ملكية المجموعة حالياً بين "سي في سي كابيتال بارتنرز" بحصة 90%، والمؤسس لمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" بحصة 10%. وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ "بيورهيلث" على حصة 60% في "هيلينك للرعاية الصحية"، مع احتفاظ "سي في سي كابيتال بارتنرز" بحصة 35%، وتظل حصة الـ5% المتبقية بحوزة المؤسس لمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية".

وقد رسّخت مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" مكانتها سريعاً كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية في القارة الأوروبية في اليونان وقبرص، حيث تقدم خدمات طبية متطورة عبر شبكة مؤلفة من 10 مستشفيات و16 مركز تشخيص منتشرة في اليونان وقبرص، إلى جانب سعة تزيد عن 1,600 سرير، حيث توفر المجموعة خدماتها لنحو 1.4 مليون مراجع سنوياً، معتمدةً على فريقها المكوّن من أكثر من 6,700 متخصص في الرعاية الصحية. وتقدم "هيلينك للرعاية الصحية" مجموعة شاملة من التخصصات الطبية وتمتاز بخبراتها الواسعة في مجالات معقدة مثل علم الأورام وأمراض القلب وجراحة الأعصاب، بالإضافة إلى خدمات تشمل علاجات التلقيح الاصطناعي التي تجري أكثر من 6,000 عملية سنوياً وخدمات الرعاية المنزلية الشاملة.

وتشكل الشراكة بين "بيورهيلث" و"سي في سي" في استثمارات الرعاية الصحية دليلاً على قوة الخطط التوسعية الدولية لمجموعة "بيورهيلث"، حيث تتبوأ "سي في سي" مكانة عالمية رائدة في إدارة الأسواق الخاصة وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها حوالي 201 مليار دولار أمريكي. وتستثمر الصناديق المدارة ضمن استراتيجية "سي في سي" للأسهم الخاصة في حوالي 130 شركة حول العالم، تجاوز مجموع مبيعاتها السنوية 166 مليار دولار أمريكي وتوظف أكثر من 610,000 شخص. ومن المرتقب أن يتعاون الطرفان تعاوناً وثيقاً للجمع بين خبراتهما والمضي قُدماً في توسيع نطاق أعمال "هيلينك للرعاية الصحية".

ويوفر سوق الرعاية الصحية في اليونان وقبرص فرصاً استثمارية كثيرة غير مستغلة، ويتميز بإمكانات النمو القوية والواعدة. ويتم الإنفاق على الرعاية الصحية في اليونان بنسبة كبيرة من الأفراد، ما يعكس مستوىً مرتفعاً من الطلب لم تتم تلبيته بعد، إلى جانب الفرص الواعدة لمقدمي الرعاية الصحية الخاصة لمعالجة الفجوات الكبيرة في إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الجيدة. من ناحية أخرى، يعزز الطلب المتزايد على الخدمات الطبية المتقدمة كل هذه الفرص القوية في السوق بجانب التركيز على حلول الرعاية الصحية الخاصة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية.

تتماشى اتفاقية الاستحواذ مع استراتيجية "بيور هيلث" التوسعية الشاملة للاستفادة من مكانتها وحجمها وقدراتها في تعزيز مكانة "هيلينك للرعاية الصحية" في اليونان بجانب استكشاف فرص النمو في جنوب أوروبا. وتهدف "بيورهيلث" من خلال تركيزها على الابتكار والتميز التشغيلي وتحسين نتائج العلاج إلى إرساء معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية عبر شبكتها العالمية.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": "إن تعاوننا مع شركات رائدة عالمياً مثل "سي في سي" يعكس قوة "بيورهيلث" وقدرتها على تعزيز النمو على نطاق كبير. ويؤكد التوسع في قارة أوروبا من خلال "هيلينك للرعاية الصحية" مكانتنا بصفتنا المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، كما ترسخ التزامنا بتقديم رعاية استثنائية ووضع معايير جديدة للتميز على مستوى العالم".

وبهذه المناسبة، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يشكل هذا الاستحواذ محطة بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي لمجموعة "بيورهيلث"، حيث سنعزز حضورنا في أوروبا ونرسخ مكانة المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية. كما ستساهم إضافة "هيلينك للرعاية الصحية" إلى محفظتنا في تعزيز حضورنا في أوروبا، وتوفير قيمة كبيرة لمجموعتنا من خلال المساهمة في تنويع الإيرادات، وزيادة المكاسب التشغيلية، وتحسين أدائنا المالي. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا في بالتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، مع تدفق أكثر من 50% من إيراداتنا من خارج دول مجلس التعاون الخليجي".

وبعد استكمال اتفاقية الاستحواذ، سيحتفظ "سي في سي كابيتال بارتنرز" وإدارة "هيلينك للرعاية الصحية" بحصة 40% في المجموعة، على أن يواصلا العمل معاً كشريكين استراتيجيين لدعم خطط النمو. وتضمن هذه الشراكة الجديدة استفادة "هيلينك للرعاية الصحية" من الخبرات والموارد والشبكات العالمية المشتركة لكل من "بيورهيلث" و"سي في سي"، ما يعزز التميز التشغيلي ويمهد الطريق للمزيد من الفرص الواعدة في قطاع الرعاية الصحية.

بدوره، قال أليكس فوتاكيديس، شريك ورئيس "سي في سي كابيتال بارتنرز" في اليونان: "تشكل رحلة تحول "هيلينك للرعاية الصحية" تحت مظلة شركة سي في سي دليلاً على التزامنا الراسخ بتحقيق القيمة وتعزيز النمو في الشركات التابعة لمحفظتنا. لدينا فريق إداري قوي ومتمرس نجح في بناء مؤسسة رائدة، واليوم نتطلع مع شركائنا إلى توسيع منصة "هيلينك للرعاية الصحية" لتقديم قيمة أفضل لمرضانا ومراجعينا. وسنستفيد من شراكتنا مع "بيور هيلث" لتسريع مسيرتنا نحو تحقيق خطط النمو وإحداث تأثير إيجابي والارتقاء بحياة المجتمعات التي نوفر لها خدماتنا".

سيتم إغلاق الاتفاقية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة وشروط الإغلاق، على أن يُعلن المزيد من التفاصيل عند إنجازها.

تواصل مجموعة "بيورهيلث" توسيع محفظتها الاستثمارية، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. وفي وقت سابق من هذا العام، استكملت المجموعة عملية استحواذها على "سيركل هيلث جروب"، أكبر شبكة وطنية مشغّلة للمستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، مقابل نحو 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت "بيورهيلث" على حصة 26.05% في شركة "أردنت هيلث بارتنرز" مقابل 500 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، ودعمت الاكتتاب العام الأوّلي لإدراج أسهم الشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في يوليو العام الماضي.

وتعكس هذه الخطوات الاستراتيجية تطلعات "بيورهيلث" لتنويع مصادر إيراداتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول رعاية صحية عالمية المستوى في جميع أنحاء العالم. كما تسلط الضوء على إمكانات المجموعة القوية في مجال عمليات الاستحواذ الدولية وقدرتها على تحقيق القيمة، فضلاً عن أن جميع الأصول الدولية التي استحوذت عليها "بيورهيلث" كانت من مؤسسات مالية رائدة وشركات كبرى. فقد استحوذت المجموعة على "أردنت هيلث" من "إكويتي جروب إنفستمنت"، وهي شركة استثمارية مقرها الولايات المتحدة أسسها المستثمر الراحل سام زيل، أما "سيركل هيلث" فاستحوذت عليها "بيورهيلث" من "سينتين"، شركة الرعاية الصحية المدرجة في الولايات المتحدة، واليوم تستحوذ المجموعة على "هيلينيك هيلث كير جروب" من "سي في سي كابيتال بارتنرز"، شركة الاستثمار الخاصة الرائدة في أوروبا.

نبذة عن "سي في سي"

"سي في سي" هي شركة عالمية رائدة في إدارة الأسواق الخاصة ولديها شبكة مؤلفة من 30 مكتباً في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها الشركة حوالي 191 مليار يورو. لدى "سي في سي" سبع استراتيجيات متكاملة لقطاعات الأسهم الخاصة والصناديق الاستثمارية الثانوية وصناديق الائتمان والبنية التحتية، وقد جمعت صناديق سي في سي من خلالها التزامات تبلغ قيمتها حوالي 240 مليار يورو من أبرز صناديق التقاعد الرائدة في العالم وغيرها من المستثمرين المؤسسيين. وتستثمر الصناديق التي تديرها استراتيجية "سي في سي" للأسهم الخاصة أو تزودها بالمشورة حوالي 130 شركة حول العالم، تجاوز مجموع مبيعاتها السنوية 158 مليار يورو وتوظف أكثر من 610,000 شخص. لمزيد من المعلومات حول "سي في سي"، يرجى زيارة الرابط: https://www.cvc.com/ أو متابعنا على لينكد إن.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

-انتهى-

#بياناتشركات