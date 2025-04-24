دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، تقريرها للسوق العقارية في دبي للربع الأول من عام 2025، والذي كشف عن تسجيل أداء قوي في القطاع، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 22.4% على أساس سنوي، مع زيادة إجمالي القيمة المباعة بواقع 29.6%، مدفوعةً بالثقة القوية من المستثمرين والزيادة السكانية، والتدفق المستمر لرؤوس الأموال العالمية إلى دبي. وارتفعت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 18.2% على أساس سنوي، مع زيادة إجمالي قيمة الصفقات بواقع 29.5%.

وسجل سوق العقارات السكنية في دبي نمواً في قطاعات متعددة، وارتفعت مبيعات العقارات على المخطط والمعاملات الثانوية بنسبتي 23.9% و%20.3 على التوالي، مع استمرار الطلب على جانبي النطاق السعري.

وبقيت الشقق هي نوع العقارات الأكثر إقبالاً، حيث شكلت 76% من إجمالي المعاملات السكنية. وواصلت قرية جميرا الدائرية تصدرها مبيعات الشقق على المخطط وإعادة البيع، مدعومةً بأسعارها الجذابة والعوائد الإيجارية القوية وقربها من شبكات الطرق الرئيسية. كما برز زخم السوق الثانوية في مناطق الخليج التجاري، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، لأنها تعد مناطق مهمة تستقطب المستثمرين والمستخدمين النهائيين لقربها من المرافق والخدمات، وكثرة الطلب على تأجيرها.

وبدوره، سجل قطاع الفلل نمواً لافتاً مع ارتفاع معاملاته بواقع 80.6% على أساس سنوي، ما يعزى إلى ازدياد المبيعات على المخطط في المجمعات السكنية القائمة على مخطط رئيسي، بما في ذلك ذا فالي، وإعمار الجنوب، وجزر داماك. وارتفعت القيمة الإجمالية لمعاملات الفلل بنسبة 55.1%، ما يعكس الإقبال المتزايد على المساكن العائلية معقولة الأسعار في المشاريع الأحدث على أطراف دبي.

وحافظت دبي على زخمها في قطاع العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، حيث نمت عمليات البيع التي تتجاوز 10 ملايين درهم إماراتي بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، لتصبح أعلى بنسبة 185% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022. وشكلت نخلة جميرا ونخلة جبل علي، مع جاذبيتها المتزايدة، 31% من عمليات البيع التي تجاوزت 10 ملايين درهم إماراتي، في ظل الطلب على الفلل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية. وشملت أبرز الصفقات بيع قصر ماربل في تلال الإمارات بقيمة 425 مليون درهم إماراتي، وفيلا بقيمة 115 مليون درهم إماراتي في مجمع EOME في نخلة جميرا، بوساطة فادي السالم، المستشار العقاري في المكتب الخاص لدى إنجل آند فولكرز.

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بصفتها الوجهة العالمية الرائدة للأفراد ذوي الملاءات المالية العالية، وفقاً لشركة هينلي آند بارتنر، حيث ارتفع عدد المليونيرات المقيمين بنسبة تتخطى 100% خلال العقد الماضي، وأصبحت دولة الإمارات الأكثر جذباً لأصحاب الملاءات المالية العالية على مستوى العالم في عامي 2023 و2024. ويعيش اليوم في دبي أكثر من 81 ألف مليونيراً، و237 سينتي مليونيراً، و20 مليارديراً، وهو رقم مرشح للارتفاع مع إعادة توزيع الثروة العالمية إلى وجهات مستقرة وعالية الأداء.

كما شهد سوق الإيجارات في دبي استقراراً في الطلب، مع 51 ألف ساكن جديد في الربع الأول وحده، بينما سجلت الشقق الفاخرة في بلوواترز والفلل والتاون هاوس في دبي هيلز إستيت والمرابع العربية، نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسب +14.1% و+33.8% و+20.6% على التوالي.

كما واصل سوق العقارات التجارية مساره التصاعدي، في ضوء المكاسب التي حققتها قطاعات المكاتب والتجزئة والاستخدامات المتعددة. وارتفعت معاملات بيع المكاتب بنسبة 40%، وازداد متوسط ​​سعر القدم المربع بنسبة 15% ليصل إلى 1,676 درهماً إماراتياً. واستمرت منطقتا الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا في صدارة مساحات المكاتب من الفئة الأولى، حيث سجلتا 315 و217 عملية بيع، على التوالي. وعزز الإقبال على البيع على المخطط في كابيتال ون مكانة موتور سيتي كوجهة استثمارية رائدة في قطاع المكاتب خلال الربع الأول. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6% على أساس سنوي، وتركزت في المجمعات السكنية والمتعددة الاستخدامات المزدهرة مثل الخليج التجاري، وأرجان، وقرية جميرا الدائرية.

وسجلت أنشطة التأجير زيادة ربع سنوية بنسبة 17.6% في القطاع التجاري. وارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 112 درهماً إماراتياً للقدم المربع، مدفوعةً بالطلب في المناطق التجارية الرئيسية، بما في ذلك الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا، ومجمع دبي للاستثمار. واستقرت إيجارات التجزئة عند 240 درهماً إماراتياً للقدم المربع، بينما يرجِّح الإقبال المتزايد على المساحات المكتبية من الفئة الأولى إمكانية ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "يواصل سوق دبي العقاري إظهار ركائزه القوية، مع نمو شامل وعوائد مجزية للمستثمرين، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ويحظى الطلب بدعم الثروة الإقليمية والهجرة إلى جانب السياسات الإستراتيجية، والاستثمار في البنية التحتية، والمكانة التي تحظى بها الإمارة عالمياً كمركز مستقبلي للعيش ومزاولة الأعمال".

وتشير التوقعات إلى مساهمة مشاريع البنية التحتية، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بما في ذلك تسريع مشروع الاتحاد للقطارات وإطلاق مشروع أنفاق دبي لوب وتطوير الطرق الاستراتيجية في مناطق الأعمال الرئيسية، في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة.

كما تعكس المشاريع التجارية الكبرى المعلنة في الربع الأول من عام 2025، مثل إعادة تطوير مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، الثقة القوية من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي بالمرونة طويلة الأجل لقطاعي التجزئة والمستهلكين في الإمارة.

وتحافظ شركة إنجل آند فولكرز على توقعاتها الإيجابية للفترة المتبقية من عام 2025، مع استمرار دبي في جذب المستثمرين العالميين وقادة الأعمال والمقيمين الجدد، حيث اختتم هادي: "من العقارات السكنية الرئيسية إلى العقارات التجارية، تواصل دبي تعزيز مكانتها بصفتها وجهة آمنة لرأس المال وسوقاً عالية الأداء تضمن نجاح الرؤية طويلة الأجل".

حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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