القاهرة، أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تجديد شهادة الايزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) للفترة من 2026 حتى 2029. ويُعد هذا الإنجاز العام التاسع على التوالي الذي تحافظ فيه المجموعة على هذا المعيار الدولي المعتمد، مما يؤكد التزامها المستمر بالمرونة التشغيلية، واستمرارية الأعمال، والتميز في إدارة المخاطر.

وتعكس هذه الشهادة حرص مجموعة إي اف چي القابضة على تقديم خدمات متواصلة بكفاءة، وحماية مصالح العملاء، وتعزيز مستوى الجاهزية في مختلف البيئات التشغيلية. كما تعزز الثقة التي يضعها المساهمون والجهات الرقابية وأصحاب المصلحة في أداء الشركة وأساليب إدارتها عبر الأسواق المتنوعة التي تعمل بها.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد أسامة، رئيس قطاع المخاطر بمجموعة إي اف چي القابضة: "إن التزامنا المستمر بمعيار الايزو 22301:2019 يجسد إيماننا بأن المرونة التشغيلية عنصر أساسي لدعم النمو المستدام. ويؤكد هذا التجديد قوة الحوكمة، ورسوخ العمليات المنهجية، وثقافة إدارة المخاطر الاستباقية التي تُشكّل قاعدة عملنا."

ومن جانبه، قال محمد صادق، رئيس مخاطر ائتمان بنك الاستثمار ومخاطر التشغيل بمجموعة إي اف چي القابضة: "الحفاظ على هذه الشهادة لمدة تسع سنوات متتالية يعكس التفاني الكبير لفريق إدارة المخاطر التشغيلية. إن جهودهم المستمرة تضمن بقاء الضوابط وخطط الاستجابة وأطر استمرارية الأعمال قوية وفعالة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية."

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

