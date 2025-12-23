

تُدخل شركة نيسوس المالية استثمارات خاصة واسعة النطاق في سوق العقارات بدبي، الذي شهد 624 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، في ظل نمو قطاع العقارات السكنية ودفعه للنمو الاقتصادي في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة عن الاستحواذ على مبنى سكني – "لوتا أفينيو" الواقع في دبي موتور سيتي – باستثمار قدره 220.76 مليون درهم يشمل تكلفة الاستحواذ، ونفقات الصفقة، وأعمال التجديد.

تم تنفيذ الاستثمار من خلال صندوق "نيسوس للنمو عالي العائد" ومقره مركز دبي المالي العالمي . كما يدير الصندوق هيكلًا داعمًا في مدينة جوجارات الدولية للتمويل والتكنولوجيا، مما يتيح للمستثمرين الهنود المشاركة في هذه الفرصة.

اكتمل مشروع "لوتا أفينيو" في عام 2021، وهو مشروع حر بالكامل ومؤجر بالكامل، ويضم 273 وحدة سكنية، بما في ذلك 110 استوديوهات، و110 شقق بغرفة نوم واحدة، و44 شقة بغرفتي نوم، إلى جانب مركز طبي وثمانية محلات تجارية. يمتد المشروع على 2 قبو + طابق أرضي + 23 طابقًا + طابق غرفة المرافق 1 طوابق على قطعة أرض مساحتها 13,533.09 متر مربع، مع مساحة إجمالية للطابق تبلغ 28,305.72 متر مربع ومساحة صافية قابلة للبيع تبلغ 24,159.51 متر مربع.

يقود الاستثمار شركة نيسوس المالية، بالشراكة مع صناديق مؤسسية عالمية، وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني.

يأتي هذا الاستثمار في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي تحقيق زخم قياسي في عام 2025، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 624.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مدفوعة بارتفاع مبيعات المشاريع المستقبلية وثقة المستثمرين القوية.

وقال أميت جوينكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة نيسوس المالية : "تعكس هذه الصفقة الثقة المتزايدة للمستثمرين المؤسسيين في سوق العقارات بدبي، كما تُظهر قدرتنا على تقديم قيمة استثمارية ملموسة من خلال اختيار أصول متميزة، وتنفيذ معاملات هيكلية، واتباع أعلى معايير الحوكمة وفق تنظيم مركز دبي المالي العالمي. نحن ملتزمون بالمجتمع الاستثماري الذي وضع ثقته فينا."

وأضاف: "لقد برزت منطقة موتور سيتي كواحدة من الأسواق الدقيقة السكنية والتجارية الرئيسية في دبي، مع نمو قوي في الأسعار على أساس سنوي مقارنة بالسوق الأوسع، مما يشير إلى حركة رأس مال قوية في المنطقة."

تمثل هذه الصفقة أكبر استثمار لشركة نيسوس المالية في الإمارات حتى الآن، حيث يزيد حجم الصفقة عن ضعف القيمة الإجمالية لمحفظة الصندوق الحالية في الإمارات. وقد جذب الصندوق مشاركة قوية من مديري صناديق مؤسسية رائدة ومستثمرين عالميين، إلى جانب عدد من المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا من دول مجلس التعاون والهند، مما ساهم في توسيع قاعدة رأس المال الدولية ودعم نمو أصوله المدارة خلال الـ15 شهرًا الماضية. وتؤكد الصفقة قدرة الصندوق على الشراكة مع المستثمرين البارزين وتعزز التزامه ببناء مؤسسة موثوقة في المنطقة.

في سوق العقارات الإماراتي، تجاوز الطلب العرض باستمرار خلال السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يُتوقع استمراره. تركز استراتيجية الاستثمار لشركة نيسوس المالية على سد هذه الفجوة من خلال الاستثمار في أصول جاهزة لتوليد دخل إيجاري، تتميز بمرافق حديثة وجاذبية قوية للمستأجرين.

وقال أميت جوينكا: "نلعب دورًا محوريًا في تلبية طلب المشترين النهائيين والمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في العقارات بما يتجاوز المشاريع المستقبلية، مما يوفر خيار استثماري أكثر أمانًا وتقليلًا للمخاطر. يعكس هذا الاتجاه الطلب المستمر من المستخدمين النهائيين وتجدد اهتمام المستثمرين، خصوصًا في المجتمعات القائمة والمحافظة على مستوى جيد. استمرار قيود إطلاق المشاريع الجديدة ونقص المعروض المتوقع يدعم القيم الحالية للعقارات."

وأضاف: "أظهرت معاملات إعادة البيع نموًا مستمرًا، مما يشير إلى اهتمام ثابت من المشترين بالعقارات القائمة. ويبرز مشاركة أوسع من المستخدمين النهائيين الأفراد وأصحاب العقارات الصغيرة، مما يعكس جاذبية السوق الواسعة للمنطقة. يشير هذا الاتجاه إلى ثقة مستدامة في مستوى المعيشة بالمنطقة، بدعم من المرافق المتطورة واستقرار ملفات السكان."

تستفيد شركة نيسوس المالية من أكثر من عقد من الخبرة، مستغلة المعرفة المحلية للسوق والبيانات الخاصة بها للاستفادة من الاتجاهات الناشئة وتحقيق عوائد قوية معدلة للمخاطر بشكل مستمر.

تتخصص نيسوس المالية في تمويل البنية التحتية الحضرية والمعاملات في أسواق رأس المال الخاصة. تركز الشركة، إلى جانب الشركات التابعة والشركات المرتبطة بها، على مجالين رئيسيين: إدارة الصناديق والأصول وخدمات الاستشارات للمعاملات. ومع أكثر من عقد من الخبرة في الهند، تدير نيسوس أصولًا بقيمة 19.06 مليار روبية هندية حتى النصف الأول من السنة المالية 2026.

تعد شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة شركة استثمار عقاري رائدة مدرجة علنًا في الهند، ذات سجل مثبت في تقديم أصول عالية العائد مدفوعة بالأداء في جميع أنحاء البلاد. وبما يتماشى مع استراتيجية التوسع العالمية، وسعت شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة نطاق الوصول إلى المستثمرين في جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مقدمة خبرتها العميقة وحلولها المالية المبتكرة إلى الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

كجزء من هذا التوسع الإقليمي، أطلقت شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة صندوق " صندوق نيسوس للنمو عالي العائد المغلق " ("الصندوق")، وهو صندوق عقاري ومسجل للمستثمرين المؤهلين في مركز دبي المالي العالمي، ومؤسس وفق قوانين مركز دبي المالي العالمي. الصندوق هو خلية مدمجة لشركة جيتواي آي سي سي المحدودة ويُشرف عليه مستشار استثمار شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة دبي ("شركة نيسوس لخدمات التمويل المحدودة دبي")، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتم تعيين شركة جيتواي لإدارة خدمات الاستثمار المحدودة كمدير للصندوق.

