المنامة، البحرين– أعلنت شركة فلووس البحرين، المنصة الرائدة في البحرين للتمويل الاستهلاكي الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليون دولار، تم هيكلتها بواسطة شركة شروق، شركة الاستثمار الرائدة في أبوظبي و الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وتستهدف هذه الصفقة الاستراتيجية دعم نمو فلووس وتوسيع نطاق حلولها التمويلية الفورية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات شريحة السكان النشطة رقميًا في المنطقة.

وتُعد هذه التسهيلات الائتمانية محطةً مهمة كونها الأولى من نوعها في مملكة البحرين، حيث تعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية في نموذج الاكتتاب الائتماني الخاص بشركة فلووس، والذي أسهم في تكوين محفظة تمويلية عالية الجودة. وقد رسّخت فلووس مكانتها القيادية في السوق، ويتجلى ذلك في تصدّرها المرتبة الأولى ضمن فئة تطبيقات التمويل في البحرين، إلى جانب تجاوز عدد تحميلات التطبيق 500 ألف مرة. كما قامت الشركة منذ تأسيسها بإصدار تمويلات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي.

قال فواز غزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فلووس: " تتمثل رسالتنا في سد فجوة الائتمان عبر توفير تمويل فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية ومصممة لتكون متاحة لشريحة الائتمان أوسع والتي لا تحظى بخدمات إتمانية من الجهات التقليدية.إن هذه التسهيلات بقيمة 22 مليون دولار لا تمثل مجرد ضخٍ للسيولة، بل تُعد شهادة ثقة قوية في متانة تقنيتنا وكفاءة عملياتنا التشغيلية. كما تتيح لنا تنفيذ خططنا التوسعية من خلال تنمية محفظة التمويل القائمة، وتعزيز موقعنا الريادي في البحرين، وترسيخ أسس التوسع الإقليمي مستقبلًا."

وتعتمد فلوس في تميزها التنافسي على محركها الائتماني المتطور القائم على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI/ML)، والذي يعتمد على مدخلات بيانات متقدمة تشمل البيانات المصرفية المفتوحة وبيانات استخدام الهواتف المحمولة، ما يمكّن الشركة من تقييم شرائح من العملاء غالبًا ما تكون غير مخدومة من قبل البنوك التقليدية. وتتيح هذه التقنية لفلوس تقديم تمويل فوري يصل إلى 2,500 دينار بحريني، مع إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات المصرفية للمستفيدين. واستنادًا إلى هذا الأساس، تقدم فلووس أيضًا حلول اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL) ومنصة شركه فلووس لتمويل الأجهزة، والتي شهدت معدلات اعتماد مرتفعة وأسهمت في تعميق التفاعل مع قاعدة العملاء

من جهته، صرّح جو بارون، مدير الإستثمار في شروق: "فلووس تُمثل حالة نموذجية للقيادة في فئتها، حيث تُثبت أن النمو السريع وجودة المحفظة العالية يمكن أن يتواجدا جنبًا إلى جنب حين يقترنان بنموذج ائتماني منضبط. إن قدرتهم على الحفاظ على نسب منخفضة من القروض المتعثرة رغم تركيزهم على شرائح متوسطة المخاطر تُعد دليلًا على تطور آلية التصنيف الخاصة بهم. لقد عملنا على هيكلة أول صفقة تمويل من نوعها في البحرين، ما يؤكد التزامنا ببناء بنية تمويل مؤسسية تدعم شركات التكنولوجيا المالية السريعة النمو في الخليج وتُمهّد طريقها نحو أسواق مثل السعودية".

وسيتم توجيه رأس المال الجديد لطرح منتجات أساسية جديدة على منصة فلووس، وعلى رأسها التمويل النقدي المتوافق مع الشريعة. فلووس مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB) وجميع منتجاتها تم اعتمادها شرعيًا من قبل دار المراجعة الشرعية.

فلووس البحرين هي المنصة الرائدة في البحرين لحلول التمويل الرقمي الفوري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعمل على تغيير مفهوم الوصول إلى الائتمان للمستهلكين النشطين رقميًا في دول مجلس التعاون. مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وتستخدم محرك تصنيف ائتماني قائم على الذكاء الاصطناعي لتقديم التمويل النقدي وخدمة BNPL وسوق لتمويل الأجهزة الإلكترونية. تجاوز عدد تحميلات التطبيق 500,000، وتتصدر فئة تطبيقات التمويل في البحرين، مما يعكس التزام فلوس بالتمويل المسؤول والابتكار التكنولوجي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات: www.flooss.com

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديقنا لرأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات تطورا في العالم و منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد..

بالاستفادة من خبراتنا العميقة في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والتكنولوجيا المتقدمة، استثمرنا في مبتكرين رائدين في السوق، كسبيل المثال و ليس الحصر، Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو.

بُنيت شروق على قيم بناء الشركات مع المؤسسين وتحديد عوائد جذابة للمستثمرين و لدينا حضور قوي وفعال في الامارات، السعودية، مصر وكوريا.

زوروا صفحتنا الرئيسية: www.shorooq.com



