أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن نتائجها المالية لسنة 2025، محققة أعلي أداء في تاريخها بأرباح صافية قياسية بلغت 21.8 مليون دينار كويتي ونمواً بنسبة 113.7% مقارنة بالعام السابق، تزامنا مع مرور 20 عاما من الطيران، وذلك في انعكاس مباشر للانضباط في التنفيذ واستمرار الطلب القوي والتحسّن في الكفاءة التشغيلية.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.6% لتصل إلى 218.1 مليون دينار كويتي، مدعومة بالأداء المستقر عبر شبكة وجهات الشركة ونمو أعداد المسافرين. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 50.7% لتبلغ 26.0 مليون دينار كويتي، ما يؤكد فعالية سياسة الشركة في إدارة التكاليف والمبادرات التي وضعتها لتحسين الكفاءة التشغيلية مقارنة بالسنة المالية 2024.

وتجاوز عدد المسافرين خلال العام 5 ملايين مسافر، مرتفعاً بنسبة 2.2%، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد مستوى جيد بنسبة 77.6% بفضل إدارة متوازنة للسعة التشغيلية والطلب المستقر عبر شبكة الوجهات.

وفي الربع الرابع من عام 2025، واصلت طيران الجزيرة تسجيل تحسّن في أدائها، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.3% لتصل إلى 46.5 مليون دينار كويتي، فيما تراجعت الخسائر الفصلية بنسبة 69.7% لتبلغ 1.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر قدرها 4.2 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام السابق. ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات وتطبيق إجراءات محددة وناجحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

بمركز مالي قوي وثقة بآفاقها المستقبلية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 85 فلساً للسهم، رهناً بموافقة المساهمين.

النتائج المالية

أبرز مؤشرات عام 2025 الإيرادات التشغيلية: 218.1 مليون دينار كويتي، ارتفاع بنسبة 4.6%

الأرباح التشغيلية: 26.0 مليون دينار كويتي ارتفاع بنسبة 50.7%

الأرباح الصافية: 21.8 مليون دينار كويتي، ارتفاع بنسبة 113.7 %

% عدد المسافرين: 5 ملايين مسافر، ارتفاع بنسبة 2.2%

معدل إشغال المقاعد: 77.6%، انخفاض 0.9% أبرز مؤشرات الربع الرابع 2025 الإيرادات التشغيلية: 46.5 مليون دينار كويتي، ارتفاع بنسبة 3.3%

الأرباح التشغيلية: ( 0.5 ) مليون دينار كويتي، منخفضة بنسبة 85.9%

) مليون دينار كويتي، منخفضة بنسبة 85.9% الخسائر الصافية: 1.2 مليون دينار كويتي، انخفاض بنسبة 69.7 %

% عدد المسافرين: 1.3 مليون مسافر، ارتفاع بنسبة 4.9%

معدل إشغال المقاعد: 80.8%، ارتفاع بنسبة 1.4%

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي: "يعكس الأداء الاستثنائي لطيران الجزيرة في عام 2025، والذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس الشركة، قوة نموذج أعمالنا والانضباط في التنفيذ والتزام كوادرنا، حيث حققت طيران الجزيرة أعلى أرباح في تاريخها رغم بيئة أعمال مليئة بالتحديات، لتؤكد الشركة من جديد على مرونتها وفعالية استراتيجيتها طويلة الأجل. ومع تطلعنا بثقة إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على النمو المستدام والتميّز التشغيلي وتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا."

الأداء التشغيلي في 2025

قدّمت طيران الجزيرة أداءً تشغيلياً قوياً خلال عام 2025، مدفوعاً بالتنفيذ المنضبط والتوسع المدروس في شبكة الوجهات والتركيز المستمر على السلامة والفعالية والكفاءة. وشغّلت الشركة 37,351 رحلة خلال العام، فيما حافظت على موقعها كأكثر شركة طيران نشاطاً في مطار الكويت الدولي للعام الرابع على التوالي.

ورغم استمرار التحديات الجيوسياسية وإغلاق بعض الأجواء الإقليمية بشكل دوري، حافظت العمليات على استقرارها ومرونتها، بدعم من إشراف تشغيلي فعّال وإدارة استباقية للاضطرابات.

وقامت "الجزيرة" بتوسيع شبكة وجهاتها بشكل انتقائي، وأطلقت وجهات جديدة شملت كل من أبها وأبوظبي والعين وبودابست ودمشق وسراييفو وسوتشي ويريفان، مما عزز الربط الجوي عبر أسواق إقليمية ودولية رئيسية. كما توسّعت قدرات الشركة بدخول أول طائرة من طراز A320neo ومزوّدة بمقاعد من نوع Expliseat TiSeat 2Xإلى الخدمة، والتي ساهمت في خفض وزن الطائرة بما يصل إلى 1.2 طن متري، وبالتالي تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وخلال العام، فازت طيران الجزيرة بمنافسة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض) من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، ما يخولها تشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة مباشرةً من وإلى مختلف مطارات المملكة. إلى جانب ذلك، واصلت الشركة الاستثمار في الحلول الرقمية والمبادرات التي تضع احتياجات المسافرين في قبل خدماتها وذلك بهدف توفير تجربة سفر متكاملة ومعززة.

وبشكل عام، كان عام 2025 محطة نضج تشغيلي للشركة، حيث نجحت في تحقيق توازن بين النمو والمرونة، مع ترسيخ أسس التوسع طويل الأجل.

النظرة لعام 2026

تتطلع طيران الجزيرة إلى عام 2026 وهي في موقع قوي للبناء على الزخم المالي والتشغيلي الذي حققتها خلال السنوات الماضية. وبدعم من منصة تشغيلية مرنة، وإدارة منضبطة للتكاليف، واستراتيجية نمو واضحة، الي التوسع الانتقائي في شبكة وجهاتها، وتعزيز الربط الجوي، والاستثمار في المنتجات والحلول الرقمية التي تضيف قيمة حقيقية للعملاء. كما ستساهم عملية تحسين الأسطول، بما في ذلك التحول الكامل إلى طائرات مكونة من 180 مقعداً، واستلام 3 طائرات من 26 طائرة جديدة اعتباراً من عام 2026، في تعزيز الجدوى الاقتصادية للوحدة التشغيلية، في حين ستدعم التحديثات المخطط لها في مبنى ركاب الجزيرة T5 النمو المتوقع في أعداد المسافرين. ومع استمرار التركيز على السلامة والكفاءة والتميّز التشغيلي، تبقى طيران الجزيرة واثقة بقدرتها على التعامل مع التحديات الخارجية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.

-انتهى-

