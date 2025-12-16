الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة جي آي بي كابيتال - إحدى أبرز شركات الاستشارات المالية والمصرفية الاستثمارية في المنطقة - عن إغلاق ناجح لثلاث صفقات كبرى في أسواق رأس المال الدولية، خلال شهر نوفمبر 2025، في خطوة غير مسبوقة تعكس قوة شبكتها وريادتها في أسواق الدين العالمية.

وتُظهر هذه الصفقات الثلاث، التي جمعت معًا 2.1 مليار دولار أمريكي، مدى الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمُصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي والقيمة الاستراتيجية التي تضيفها "جي آي بي كابيتال" لكل إصدار، وتؤكد هذه الصفقات ريادة الشركة في الاستشارات المالية.

واستهلت شركة جي آي بي كابيتال هذه الصفقات، بالعمل كمنسّق عالمي مشترك ومدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في أول إصدار دولي لأسواق رأس المال لصالح بنك الخليج الدولي السعودية، حيث سُعرت أداة الشريحة الأولى الإضافية الدائمة - غير القابلة للاستدعاء - لمدة خمس سنوات ونصف، بقيمة بلغت 500 مليون دولار وذلك في تاريخ 5 نوفمبر 2025، وجذبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار، مما أدى لتجاوز تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة، ويعكس هذا الإقبال مدى الجدارة الائتمانية للبنك وقدرة جي آي بي كابيتال كمزود رائد لحلول أسواق الدين.

كما تولت الشركة، دور مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في أول معاملة دولية لشركة أفيليس في أسواق رأس المال، والمتمثلة في طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، والذي استقطب اهتمامًا كبيرا، ليُختتم بتغطية سجل الاكتتاب بمقدار 3.7 مرة، حيث استقطبت هذه العملية مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يعكس جاذبية إحدى أسرع شركات تأجير الطائرات وأكثرها نموًا في السعودية.

واختتمت "جي آي بي كابيتال" صفقاتها، بأداء دور مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك، في إصدار الصكوك السيادية لحكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي سُعِرَت في 18 نوفمبر 2025. وحصد الإصدار طلبات اكتتاب بلغت 2.0 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة. ويعد هذا الإصدار أول طرح عام بالدولار الأمريكي لحكومة الشارقة خلال عام 2025، وهذا يدل على الجدارة الائتمانية لإمارة الشارقة وعلى الكفاءة الاستشارية لـ"جي آي بي كابيتال".

وفي تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال أسامة محمد شاكر،:"تعكس الإصدارات الثلاثة الناجحة عمق الثقة التي يضعها عملاؤنا في جـي آي بي كابيتال، وقوة شبكة التوزيع التي نمتلكها عبر الأسواق العالمية. كما أن معدلات التغطية العالية ومشاركة المستثمرين ذوي الملاءة العالية تُعد مؤشراً واضحاً على استمرار الثقة في فرص الائتمان الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى متانة الآفاق الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف: نؤكد التزامنا بتقديم أفضل مستويات التنفيذ، والهياكل المبتكرة، والاستشارات الاستراتيجية التي تمكّن عملاءنا من الوصول إلى السيولة الدولية بكفاءة وتنافسية."

يشار إلى أن جي آي بي كابيتال تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين، بالإضافة إلى إدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية. كما تتميز منتجاتها وخدماتها بالتوافق مع أفضل الممارسات إقليميا وعالميا.

