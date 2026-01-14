خطط لتنفيذ توسعة بقدرة 10 ميغاواط بهدف تعزيز الدخل التشغيلي ورفع القيمة الاستثمارية

أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن إبرام شراكة استثمارية مع كلاود كابيتال للاستحواذ على مركز بيانات بقدرة 21 ميغاواط في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية مع خطط لتوسعة قدرته الاستيعابية إلى 31 ميغاواط، وتعد كلاود كابيتال من الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمار في مراكز البيانات وتشغيلها، تدير محفظة متنوعة تضم 26 مركز بيانات مؤجرة لشركات كبرى بعقود طويلة الأمد، وتقدّر قيمة أصولها تحت الإدارة بأكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن مركز بيانات منيابوليس معظمه مؤجر بعقد طويل الأمد لإحدى الشركات الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادية وحلول الاستدلال السحابية، ويتمتع المركز بموقعه الاستراتيجي الذي يتيح له الاستفادة من حجم الطلب المتسارع على البنية التحتية الرقمية كثيفة الاستخدام العاملة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي الشامل. ومن المتوقع أن تسهم خطط التوسعة البالغة 10 ميغاواط في زيادة الدخل التشغيلي وتحسين القيمة الإجمالية للاستثمار.

وتمثل مدينة منيابوليس وجهة متنامية للاستثمار في مراكز البيانات بفضل بنيتها التحتية القوية للطاقة الكهربائية وانخفاض مخاطر تعرّضها للكوارث الطبيعية، إلى جانب اقتصادها المتنوع الذي يضم شركات كبرى مدرجة في قائمتي فورتشون لأكبر 500 شركة وأكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركات رعاية صحية كبرى وشركات تكنولوجيا رائدة. ولا تزال مراكز البيانات في المنطقة تشهد معدلات شواغر منخفضة في ظل الإقبال المتسارع على الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على مشاريع الحوسبة السحابية الشاملة.

وبهذه المناسبة، قال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا: "إن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية يشكلان اليوم محورين أساسيين من استراتيجية آركابيتا طويلة الأمد، بما يتوافق مع تركيزنا على الأصول المدرّة للدخل والقادرة على مواجهة مختلف العوامل الاقتصادية. كما تمثل شراكتنا مع كلاود كابيتال، المتخصصة في الاستثمار في مراكز البيانات، محطة هامة لآركابيتا في هذا القطاع، مما يدعم قدرتنا على التوسع والنمو في الأسواق الرئيسية".

ومن جانبه، قال شريار مهاجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة كلاود كابيتال: "إن استثمارنا في مركز بيانات منيابوليس يعكس مدى التزامنا باختيار الأصول الاستراتيجية التي تحقق دخلاً فوريًا وارتفاعًا كبيرًا في القيمة الرأسمالية. كذلك فإن هذا الاستثمار بقدرته الكهربائية البالغة 21 ميغاواط وتوسعته المقررة بقدرة 10 ميغاواط، يمتاز بجاذبيته العالية وحماية عوائده من التأثر بالعوامل الاقتصادية، ونحن نتطلع لهذه الشراكة مع آركابيتا وتوسعة آفاق علاقاتنا الاستراتيجية".

وأضاف بريان هيب، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا: "تُعد مراكز البيانات ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي ومحورًا مهمًا ضمن استراتيجية آركابيتا العقارية في الولايات المتحدة. ويتيح هذا الاستثمار حصولنا على مركز بيانات استراتيجي مؤجر لشركة رائدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ويتميز بقدرته على تحقيق معدلات نمو عالية من خلال التوسعة المقررة. وستواصل آركابيتا تعزيز تواجدها في السوق الأمريكية من خلال الاستثمارات في أصول أساسية في قطاعي العقار والبنية التحتية، بما يجمع بين التدفقات النقدية المستقرة ونمو مدروس يعزَز القيمة الاستثمارية".

الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يمثل محورًا رئيسيًا ضمن نهج آركابيتا الاستثماري طويل الأمد، ويتيح لها الاستفادة من خبراتها في الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة وزيادة استثماراتها في مجالات البنية التحتية الرقمية العاملة بالذكاء الاصطناعي، كما يتيح للمستثمرين الحصول على أصول عقارية دفاعية مدرة للدخل ذات نوعية عالية وقدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة. ومن المتوقع أن تكون هذه الصفقة بداية لسلسلة من الاستثمارات في هذه الشريحة التي تعتزم آركابيتا تنفيذها خلال المدى القريب إلى المتوسط.

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

عن كلاود كابيتال Cloud Capital))

تُعد كلاود كابيتال Cloud Capital)) شركة عالمية رائدة متخصصة في إدارة الاستثمارات، تركز على الاستحواذ على مراكز بيانات عالية الجودة وتطويرها وتشغيلها. ومنذ عام 2020، استحوذت كلاود كابيتال على محفظة من أصول مراكز البيانات حول العالم تُقدَّر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، مع اعتمادها على نهج دقيق ومنضبط في عمليات التقييم والتحليل لكل من الصفقات الحصرية والصفقات خارج السوق والإدارة العملية للأصول. ولشركة كلاود كابيتال مكاتب في واشنطن دي سي، وسان فرنسيسكو، ولندن.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع كلاود كابيتال على الإنترنت www.cloudcapital.com

البريد الإلكتروني: info@cloudcapital.com

