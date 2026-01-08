مسقط: مع بداية عام 2026، يجدد بنك ظفار التزامه بدعم أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال إطلاق مبادرات تمويلية استراتيجية، وتمكين نمو القطاع الخاص، ودعم اقتصاد وطني أكثر مرونة وشمولية.

في إطار رؤية عُمان 2040، يُعد وجود منظومة مالية قوية ومرنة أمرًا أساسيًا لتوجيه رأس المال نحو القطاعات ذات الأولوية مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية الأساسية. ويلعب بنك ظفار إلى جانب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في دعم هذه المنظومة من خلال توفير السيولة، وتخصيص الائتمان، وإدارة المخاطر، وتمكين التجارة و جذب الاستثمارات. ومن خلال حلول تمويلية متخصصة — بدءًا من رأس المال العامل وتمويل المشاريع وصولًا إلى المعاملات المنظمة ومنتجات الخزينة — يُمكّن البنك الشركات من توسيع عملياتها، واعتماد تقنيات جديدة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل. كما يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشكل أساس المشاريع الوطنية الاستراتيجية. وبالإضافة إلى الائتمان، يعزز بنك ظفار الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى التمويل الرسمي للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

ويتميز بنك ظفار بين البنوك العُمانية بارتباطه الوثيق برؤية عُمان 2040 ومساهماته الملموسة في التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. وتمتد استراتيجيته إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية للأفراد والشركات لتشمل المجالات الناشئة التي تقع في صميم الأجندة الوطنية.

وإدراكًا منه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل حجر الزاوية لنمو القطاع الخاص وخلق الوظائف، ركّز بنك ظفار بشكل أكبر على الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث يقدم البنك حسابات أعمال متخصصة، وحلولًا رقمية مثل تقنية SoftPOS للمدفوعات غير التلامسية، وأنظمة حماية الأجور التي تبسط عمليات الرواتب، إذ تساعد هذه الخدمات على العمل بكفاءة أكبر وفتح آفاق للنمو المستدام.

ومن خلال قدراته في تمويل المشاريع والتمويل المنظم، يوفر بنك ظفار قروضًا مخصصة، وتسهيلات رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والدعم الاستشاري لمشاريع صناعية وبنية أساسية ومشاريع اجتماعية واقتصاد رقمي. إذ تتوافق هذه الخدمات بشكل كبير مع القطاعات ذات الأولوية الوطنية وتساعد في سد فجوات التمويل للمبادرات التي تدفع التنويع على المدى الطويل.

وبالتعاون مع المطورين لتقديم حلول مبتكرة لتمويل الإسكان، بما في ذلك التمويل العقاري وتمويل المشاريع قيد الإنشاء، يدعم بنك ظفار الأهداف الوطنية للإسكان. وتعزز هذه المبادرات الاستقرار الاجتماعي مع تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعي البناء والعقارات.

ومع تقدم سلطنة عُمان في تنفيذ رؤية عُمان 2040، سيظل القطاع المصرفي والمؤسسات مثل بنك ظفار على وجه الخصوص عنصرًا أساسيًا في فتح رأس المال للتنمية الاقتصادية، ودعم منظومات الابتكار، ودعم قطاع خاص ديناميكي. ومن خلال حلول تمويلية مرنة ومبادرات التحول الرقمي التي توسع نطاق الوصول إلى التمويل، يساهم بنك ظفار في تحويل طموحات رؤية 2040 إلى ازدهار اقتصادي مستدام وشامل.

-انتهى-

#بياناتشركات