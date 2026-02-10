المنامة، البحرين : أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، والتي تعكس قوة المركز المالي للبنك، وفعالية استراتيجيته، واستمرار توسّعه الإقليمي المتصاعد.

وقد أدى الزخم المتواصل في الأنشطة المصرفية الأساسية وإدارة الأصول وخدمات التأمين التكافلي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي ليبلغ 637.1 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بمبلغ وقدره 509.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك 203.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة تبلغ 30.2% من 156.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وبلغ العائد على السهم للعام 6.0 سنت أمريكي، مما يعكس قدرة المجموعة على تحويل النمو إلى عوائد مجزية للمساهمين.

وقد ساهم التنفيذ الناجح لمبادرات النمو ورفع الكفاءة على مستوى المجموعة في تحسن ملحوظ لمعدل التكلفة إلى الدخل والذي بلغ 46.5%. ونتج عن ذلك تسجيل مستويات ربحية رائدة في القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية الملموسة (ROATE) 34.0%، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 16.0% (ROAE) ، مقارنة بنسبة 26.5% و15.8% على التوالي في عام 2024.

وقد شهدت الميزانية العمومية نمواً ملحوظاً خلال العام، مدفوعة بتحسين تخصيص الأصول وقوة مصادر التمويل، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14.0% ليبلغ 21.36 مليار دولار أمريكي. فيما بلغت أصول التمويل 10.79 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو متزن يتماشى مع متطلبات إدارة المخاطر، وارتفعت محفظة الصكوك بنسبة 33.6% لتبلغ 5.13 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.1% لتبلغ 14.54 مليار دولار أمريكي، مدعومة بالثقة المتزايدة للزبائن في الإطار المالي المتنوع للمجموعة واتساع قاعدة زبائنها إقليميًا.

وبفضل التنفيذ الناجح لعدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز رأس المال خلال السنة، ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمجموعة بنسبة 26.3% ليبلغ 1.99 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة كفاية رأس مال المجموعة 27.2%، ما يعكس نهجاً متحفظاً في إدارة رأس المال وإطاراً قوياً لإدارة المخاطر ويمكن المجموعة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال الصادر والمدفوع للبنك (8% أرباح نقدية و7% أسهم منحة)، وذلك بإجمالي 117.0 مليون دولار أمريكي. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

وفي تعليقه على نتائج نهاية العام، قال سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "تُجسّد نتائجنا المالية أعواماً متتالية من النمو المستدام على مستوى حجم العمليات والربحية، بما يرسّخ مكانة بنك السلام كمجموعة مالية رائدة ومتنوعة في المنطقة. ويعود هذا الأداء القوي إلى استراتيجيتنا المنضبطة والتنفيذ المتسق مدعومين بالإدارة المالية الحصيفة، ومبادرات التحول المتسارعة، والحوكمة الراسخة، مما مكّننا من الاستفادة من فرص النمو بكفاءة، وترسيخ مكانتنا الريادية في السوق، وتحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة".

ومن جانبه أضاف رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: "تعكس نتائجنا مرونة نموذج أعمالنا وفعالية توجهنا الاستراتيجي خلال مرحلة التحول نحو مستوى جديد من الأداء والنمو. وقد حافظنا خلال العام على تركيزنا في تعزيز كفاءة الميزانية العمومية، وتوسيع قاعدة التمويل، وتنويع مصادر الدخل عبر قطاعاتنا الأساسية والتي تشمل الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول من خلال شركة (ASB Capital)، وخدمات التأمين التكافلي من خلال مجموعة سوليدرتي، بالإضافة إلى الشركات التابعة والزميلة. وتُساهم مجمل هذه المبادرات الاستراتيجية في تشكيل مجموعة مالية تتميز بالتنوع في هيكلها، والرقمنة في عملياتها، والانضباط في تحقيق القيمة المستدامة".

وتتوافر القوائم المالية الموحدة الكاملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمدققة من قبل KPMG برأي تدقيق غير متحفظ، على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وسوق دبي المالي.

