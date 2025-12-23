الجائزة تقديرٌ لانضباط الاستراتيجية المالية للشركة وكفاءتها التنفيذية، وثقة المستثمرين العالميين بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تُوجت شركة بن غاطي القابضة ("بن غاطي القابضة")، إحدى مجموعات التطوير العقاري الرائدة والمتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة أفضل إصدار لسندات الشركات لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، عن صكوكها البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2030. وجاء التتويج بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز غلوبال كابيتال، المنصة العالمية المتخصصة في أسواق رأس المال والديون الدولية، ضمن فئة جوائز صفقات السندات في الأسواق الناشئة للعام 2025.

ومُنِحت "بن غاطي القابضة" هذه الجائزة تقديراً لكفاءة التنفيذ التي أظهرتها الشركة، والطلب القوي من المستثمرين، والأثر الإيجابي الواسع للإصدار في السوق، إذ تميزت صكوكها بتفوقها الملحوظ على كافة صفقات سندات وصكوك الشركات التي طُرحت في المنطقة خلال فترة التقييم.

واستقطبت صكوك 2030 التي أُدرجت في أغسطس 2025 في كل من ناسداك دبي وبورصة لندن، اهتماماً واسعاً من المستثمرين الدوليين، حيث شهدت تغطيةً للاكتتاب فاقت القيمة المستهدفة بهوامش كبيرة، وهو ما يبرهن على الثقة الراسخة بمتانة الجدارة الائتمانية لشركة بن غاطي القابضة، ونجاح نموذج أعمالها المتكامل، وجدوى استراتيجيتها للنمو طويل الأجل. وأسهمت هذه الصفقة في ترسيخ مكانة بن غاطي القابضة كجهة إصدار رائدة وموثوقة في تعاملاتها المنتظمة بأسواق رأس المال الإسلامية الدولية.

وتكتسب جوائز السندات من غلوبال كابيتال أهمية خاصة في أسواق الدخل الثابت العالمية، نظراً لاعتمادها على تصويت المشاركين في السوق، بمن فيهم المستثمرون المؤسسيون والبنوك وجهات الإصدار والمستشارون الماليون، مما يجعل هذه الجائزة شهادة ثقة مباشرة وصريحة من مجتمع أسواق المال.

وفي هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: "يمثل هذا التقدير من 'غلوبال كابيتال' دليلاً على انضباط استراتيجيتنا المالية، وكفاءتنا العالية في التنفيذ، وحجم الثقة التي يوليها المستثمرون العالميون لشركة 'بن غاطي القابضة'. إن النجاح الذي حققته صكوك 2030 يعكس متانة نموذج أعمالنا والتزامنا الراسخ بالحفاظ على قنوات وصول قوية وفعالة إلى أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم خططنا الطموحة للنمو المستدام".

من جانبه، علّق شهزاد جناب، المدير المالي لشركة بن غاطي القابضة، قائلاً: "يرسخ هذا التتويج المصداقية العالية التي بنيناها مع مستثمري الدخل الثابت عالمياً بفضل التزامنا المستمر بالتنفيذ الدقيق، والشفافية المطلقة، والإدارة الحكيمة لرأس المال. ويعكس الطلب القوي على صكوك 2030 الثقة الكبيرة في وضوح تدفقاتنا النقدية، وكفاءة هيكل التكاليف ضمن نموذج أعمالنا المتكامل، ونهجنا الاستباقي في إدارة الميزانية العمومية. وبصفتنا جهة إصدار منتظمة، فإننا نعتبر القدرة على تأمين مصادر تمويل متنوعة وبأسعار تنافسية ميزة استراتيجية مهمة، حيث تدعم هذه الجائزة جاهزيتنا الاستراتيجية لأي صفقات مستقبلية في أسواق رأس المال، وتمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة أدائنا المالي المتميز".

تندرج هذه الصكوك الحائزة على الجوائز، والبالغة مدتها 5 سنوات وتستحق في 2030، ضمن ثلاثة إصدارات ناجحة للصكوك نفذتها الشركة تحت مظلة برنامج بن غاطي القابضة لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وكان أحدث هذه الإصدارات صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات، تم إدراجها بشكل مزدوج في أكتوبر 2025، وتخصيص عائداتها لتمويل مشاريع تطوير مستدامة وفقاً لإطار التمويل الأخضر الخاص بالشركة. أدت هذه الإصدارات الثلاثة مجتمعة إلى تنويع قاعدة المستثمرين لدى بن غاطي القابضة، ورفع مستويات السيولة، وتعزيز سمعتها كجهة إصدار مؤسسية موثوقة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحظى بتصنيف ائتماني (Ba3) من وكالة موديز وتصنيف (BB-) من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وأعلنت بن غاطي القابضة أيضاً في شهر أكتوبر عن تسجيل نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، لتؤكد بذلك قوة مبيعاتها وكفاءة تنفيذها لمحفظة مشاريعها المتنوعة. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 8.96 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 3.77 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بزخم المبيعات القوي، وتسريع عمليات تسليم المشاريع، والنجاح المتواصل لمحفظتها المتنوعة.

وشهد صافي الربح زيادة كبيرة بنسبة 145% على أساس سنوي ليصل إلى 2.66 مليار درهم إماراتي، مما يعكس قوة الرافعة التشغيلية، وكفاءة التنفيذ، والإدارة الفعالة للتكاليف. وتواصل المجموعة عملياتها بهوامش ربحية قوية، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 44%، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37%، وهامش الربح الصافي 30%، مما يرسخ مكانة بن غاطي القابضة ضمن قائمة المطورين الأكثر كفاءة وربحية في المنطقة.

نُبذة عن بن غاطي القابضة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبوأ مكانة رائدة وسمعة قوية عبر محفظة تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 80 مليار درهم إماراتي. يقود المجموعة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، وفق رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تجسد الذوق الفني الرفيع وتلتزم بأرقى معايير التصميم والجودة.

ونجحت بن غاطي القابضة في تسليم قرابة 14,000 وحدة سكنية منذ تأسيسها، محققة إنجازات نوعية عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية مرموقة مثل بوغاتي ومرسيدس-بنز وجاكوب آند كو. وتواصل المجموعة توسيع محفظتها العقارية لتلبية الطلب المتزايد في السوق، مع التركيز على تطوير مشاريع سكنية ترتقي بمفاهيم الفخامة في دبي نحو مستويات جديدة.

نُبذة عن غلوبال كابيتال:

تُعد غلوبال كابيتال منصة إعلامية دولية رائدة في أسواق المال، حيث تختص بتقديم الأخبار والبيانات والتحليلات وجداول التصنيف عبر أسواق الدين والأسهم. وتُعتبر جوائزها السنوية معياراً مرجعياً مرموقاً لتقدير التميز في أسواق التمويل العالمية.

