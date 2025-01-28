دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت اربيان هيلث كير جروب، أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة، والشركة الأم لمستشفى رأس الخيمة، عن خطتها الاستراتيجية الرئيسية 2027 بالتعاون مع شركة كومون سبيريت هيلث، أحد أكبر أنظمة المستشفيات في الولايات المتحدة. وتهدف الخطة إلى تلبية متطلبات الرعاية الصحية لمستشفى رأس الخيمة، بالتزامن مع إطلاق الإمارة للتأمين الصحي الإلزامي العام الجاري.

وتتضمن المبادرات الرئيسية ضمن الخطة تأسيس مستشفى جديد متعدد الاختصاصات يضم 209 أسرّة، فضلاً عن توسيع عيادات الطوارئ، بإلهامٍ من النموذج الناجح لكومون سبيريت هيلث في الولايات المتحدة. وتضمن هذه الجهود سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تلبية متطلبات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع، حيث تم تصميم المستشفيات الجديدة والقديمة بما يخدم مختلف الأفراد ضمن مجموعة متنوعة من خطط التأمين الصحي، التي تشمل التغطية المنخفضة والمتوسطة والمتميزة. وبعد افتتاح المستشفى الجديد، سيتحول تركيز مستشفى رأس الخيمة الرئيسي نحو توفير التأمين من الشريحة المتوسطة إلى المنخفضة، في حين يوفر المستشفى الجديد عناية مخصصة للأفراد الذين يمتلكون تأميناً ممتازاً. كما ستتخذ شبكة عيادات الطوارئ مواقع استراتيجية لتوفير عناية مخصصة فعالة تلبي احتياجات السكان المحليين، مما يتيح خيارات رعاية صحية سهلة الوصول لجميع السكان.

وسيتخذ المستشفى الجديد موقعاً استراتيجياً في شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، مما يوفر فرص الوصول للمناطق والإمارات المجاورة. وتبلغ مساحة المستشفى 41,767 متر مربع، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من عام 2027. كما سيعتمد أحدث التقنيات، مثل حلول إنترنت الأشياء وأدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وذلك لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين الكفاءة التشغيلية. وسيضم المستشفى مناطق مخصصة للمرضى المقيمين وغير المقيمين وخدمات الطوارئ، وسيتمتع ببنية تحتية مستدامة وطاقة شمسية ومساحة لخطط التوسع المستقبلية. كما ستعزز الأنظمة المتقدمة تدفق المرضى وتمكّن تتبع الأصول في الوقت الحقيقي، والارتقاء بتجارب الرعاية الصحية عموماً.

وتعتزم اربيان هيلث كير جروب توسيع شبكتها من عيادات الطوارئ، بهدف توفير خدمات رعاية صحية فورية وغير طارئة للأمراض والإصابات التي تتطلب عناية فائقة. وستتبع العيادات الجديدة نموذج التوزيع المحوري، مما يتيح التواصل مع شبكة المستشفيات وتقديم خيارات الرعاية المناسبة في مختلف أنحاء رأس الخيمة. وستتضمن المواقع الجديدة منطقة الظيت والمعيريض والغيل، بالإضافة إلى نقل العيادة الحالية في الحمرا إلى مرفق أكبر وأحدث. وتم تصميم هذه العيادات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسكان رأس الخيمة، بمن فيهم المواطنين الإماراتيين والوافدين، وذلك من خلال توفير خدمات الزيارات الروتينية والطب النسائي والأطفال والخدمات السنية والجلدية.

ومن المقرر أن تفتح العيادات أبوابها على مدار الساعة لمعالجة الحالات الطارئة، بحيث تتولى حالات الطوارئ الخفيفة وتضمن للمرضى خيارات رعاية قريبة من مكان سكنهم. وللحصول على علاجات أكثر تخصصاً، سيتم نقل المرضى إلى المستشفى الجديد، مما يضمن استمرارية الرعاية وتنسيقها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور رضا صدّيقي، الرئيس التنفيذي لاربيان هيلث كير جروب والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "تتمثل رسالتنا في توفير خدمات رعاية صحية شاملة لجميع شرائح المجتمع في رأس الخيمة، بما يشمل الرعاية الأولية والثانوية والثالثية والوقائية وخدمات العافية. ومع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، فإننا نلبي الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وفرصة تعزيز عروضنا. ونحن نتواجد في رأس الخيمة منذ 17 عاماً، قمنا خلالها ببناء سمعة طيبة وكسب ثقة المرضى المحليين والدوليين".

وأضاف بقوله: "سيكون المستشفى الجديد خطوة للانتقال إلى مرحلة جديدة، حيث سيتم اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة في جميع الجوانب التشغيلية، بدءاً من قبول المرضى ووصولاً إلى التشخيص والرعاية بعد العلاج. ونعتزم أيضاً توسيع برامجنا الصحية، ودمج تقنيات التشخيص المتقدمة، والاستفادة من المنصات الرقمية لتحسين إمكانية وصول المرضى وراحتهم. ونهدف من خلال هذه الجهود إلى إرساء معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.

ويشكل افتتاح المستشفى خطوة هامة في مسيرتنا، مما يتيح لنا تعزيز إمكاناتنا في مجال السياحة الطبية وإدارة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الوقائية. ومن خلال التعاون مع شركاء عالميين، نهدف إلى تقديم ممارسات عالمية المستوى إلى دولة الإمارات، مما يضمن حصول مرضانا على رعاية تضاهي أفضل الخدمات المتاحة عالمياً".

ومن جانبه، قال الدكتور اشندو باندي، الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "يتجاوز هذا التوسع حدود زيادة القدرة الاستيعابية إلى كونه تجسيداً لالتزامنا الراسخ باعتماد تقنيات حديثة وبنى تحتية عالمية وإمكانية وصول معززة. ونسعى إلى النهوض بمكانة مستشفى رأس الخيمة إلى مصافي المستشفيات الرائدة إقليمياً في مجال الرعاية الصحية وتقديم الرعاية السريرية الاستثنائية، إلى جانب الراحة والضيافة غير المسبوقة وتوفير رعاية خاصة لكل شريحة من شرائح المجتمع".

واختتم قائلاً: "ستلعب عيادات الطوارئ دوراً هاماً في تقديم الرعاية الصحية من خلال تعزيز إمكانية الوصول وتوفير علاج سريع وفعال من حيث التكلفة للاحتياجات غير الطارئة. ومن خلال تخفيف الضغط عن غرف الطوارئ وتوفير ساعات عمل إضافية، تهدف هذه العيادات إلى تمكين المجتمعات من خلال توفير رعاية سريعة وموثوقة، مما يضمن تقديم الرعاية الطبية للجميع في الوقت المناسب".

وبالتعاون مع كومون سبيريت هيلث، تسعى اربيان هيلث كير جروب إلى ترسيخ مكانتها بصفتها المجموعة الرائدة لتقديم الرعاية الصحية في رأس الخيمة، وذلك انطلاقاً من التزامها بمعايير التميز وتوفير العناية المتمحورة حول المرضى. وتهدف الشراكة إلى تعزيز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وضمان تلبية مختلف احتياجاتهم.

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