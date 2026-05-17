أبوظبي – تُجسّد مشاركة المركز في "قمة أبوظبي للبنية التحتية" (أديس 2026) دوره في تطوير وإدارة منظومة نقل متكاملة ومرنة، تُواكب متطلبات النمو العمراني، وتدعم التحول نحو التنقل الذكي من خلال تبنّي حلول قائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تكامل السياسات والبنى التنظيمية ذات الصلة.

وشهدت القمة الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من منظومة التحليل الذكي للتنقل فيوجن (V2.0)، المدعومة بتقنية المحاكاة ثلاثية الأبعاد للعالم الحقيقي (3D Real World Simulation). وتعتمد هذه المنظومة المتطورة، التي تم تحديثها بالتعاون مع مركز تخطيط النقل الحضري في مدينة شينزن الصينية (SUTPC)، على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لإنشاء نموذج رقمي متكامل لشبكات النقل والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما في ذلك منطقة العين ومنطقه الظفرة. وتسهم المنظومة الجديدة في تقليل زمن تحليل الدراسات المرورية بنسبة تصل إلى40% من خلال تحليل مليارات البيانات المرتبطة بحركة الطرق ووسائل النقل العام وسلوك المستخدمين، مما يمنح صناع القرار القدرة على التنبؤ بالتحديات المستقبلية وتقييم سيناريوهات التوسع العمراني بدقة عالية.

كما استعرض مركز النقل المتكامل "المنصة المركزية لإدارة الحركة المرورية" في إمارة أبوظبي. وتعمل المنصة عن طريق انظمة الذكاء الاصطناعي لإدارة المنظومة بداية من الرصد الآلي والآني للأحداث من حوادث مرورية وازدحام وفعاليات عبر تكامل ما يزيد عن 1,500 كاميرا مراقبة و253 مجسات استشعارية للمركبات و922 إشارات ضوئية ومن ثم تحليلها عبر البيانات الضخمة لأكثر من 30 مصدر وتفعيل خطط الاستجابة بشكل آلي دون تدخل بشري وعرض المعلومات لمستخدمي الطريق عبر 122 لوحة الكترونية ارشادية موزعة على شبكة الطرق في الإمارة.

وتهدف المنظومة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة النقل في الإمارة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة للحوادث لمختلف فرق الطوارئ.

وشهدت القمة توقيع اتفاقية بين مركز النقل المتكامل ودائرة الطاقة في أبوظبي، وقعها كل من سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة - أبوظبي، والدكتور عبد الله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التنسيق بشأن استخدام منصة "أساطيل" لإصدار تصاريح نقل وتعبئة وتفريغ الغاز، والتتبع الإلكتروني لمركبات نقل المنتجات البترولية. وينظم هذا الملحق تبادل البيانات الحيوية لضمان الامتثال التشريعي، بما يشمل تصاريح تداول المنتجات البترولية، وتصاريح تشغيل المركبات المخصصة في نقل هذه المواد، وتصاريح السائقين، مع استهداف تحقيق نسبة دقة تبلغ 100% لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في نقل وتوزيع الطاقة.

وقال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "إن التعاون مع دائرة الطاقة يشكل نموذجاً للتكامل الحكومي الذي يعزز الكفاءة الرقمية، ويرسّخ أعلى معايير الأمن في نقل وتداول الطاقة".

ومن جهته، قال سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي: "تعكس هذه الاتفاقيات التزام دائرة الطاقة بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتوظيف الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لدعم كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية والخدمات الأساسية في الإمارة، وترسيخ التعاون المؤسسي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق رؤية أبوظبي التنموية وطموحاتها طويلة الأمد".

وأضاف سعادته: "تواصل دائرة الطاقة العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزز جاهزية البنية التحتية والخدمات الحيوية في الإمارة، بما يواكب تطلعات أبوظبي التنموية ورؤيتها طويلة المدى، كما تجسد الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات توجه أبوظبي نحو تعزيز العمل الحكومي المشترك وتوحيد الجهود التنظيمية والخدمية، من خلال تطوير آليات تنسيق أكثر كفاءة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية الأنظمة الرقمية الداعمة لاستمرارية الخدمات وجودة التنفيذ على مستوى الإمارة".

تعكس هذه المشاركة والاتفاقيات المصاحبة لها نهج المركز في بناء شراكات حكومية فاعلة، ودعم منظومة بنية تحتية متقدمة، تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في حلول التنقل المستقبلية والبنية التحتية المستدامة.

