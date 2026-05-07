دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز حضور دولة الإمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة وتطوير اقتصاد الفضاء، قادت وكالة الإمارات للفضاء مشاركة قطاع الفضاء في النسخة الخامسة من منتدى ومعرض «اصنع في الإمارات» لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي؛ وذلك ضمن جناح الطيران والفضاء، وقطاع الدفاع.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «إن مشاركة الوكالة في منتدى ومعرض «اصنع في الإمارات» تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الفضاء، وانطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، التي نسعى من خلالها لتعزيز دور هذا القطاع كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي».

وأضاف سعادته «أن هذه المشاركة تمثل امتداداً لنهج الوكالة في دعم توجهات الدولة نحو بناء قطاع فضائي عالمي تنافسي قائم على الاستثمار، من خلال منظومة متكاملة ومرنة قادرة على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق نمواً مستداماً في اقتصاد الفضاء، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز الاقتصادات الفضائية عالمياً بحلول عام 2031».

وأشار إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يرتكز كذلك على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً محورياً في منظومة القطاع الفضائي، إلى جانب دفع النمو القائم على الابتكار، وتطوير وتسويق التقنيات الفضائية، والاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث العلمي، بما يوسع آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز استدامة القطاع ويرفع من قدرته التنافسية على المدى الطويل.

واستعرضت الوكالة من خلال جناحها المخصص في المعرض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والبرامج الوطنية والمهمات الفضائية الرائدة، بما يعكس دورها المحوري في دفع نمو اقتصاد الفضاء في دولة الإمارات، وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى التكامل مع القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، ويسهم في دعم مستهدفات التنمية الوطنية بعيدة المدى.

وسلّط جناح الوكالة الضوء على البرنامج الوطني للصناعات الفضائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، والتي تشكل محركاً اقتصادياً جديداً يدعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد المستقبل. ومن بين المبادرات استعرضت الوكالة برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»، باعتباره أحد الركائز الرئيسية في بناء منظومة صناعية فضائية متكاملة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب عرض نماذج من البرامج والمشاريع الوطنية التي تدعم تطوير القدرات الصناعية المحلية وتعزز سلاسل القيمة في قطاع الفضاء داخل الدولة.

وفي هذا الإطار، شاركت خمس شركات من برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» ضمن الجناح، والتي تشمل «هيكس20»، و«سبيس بوينت»، و«أرضية الإبداع»، و«أوربيتال سبيس»، و«ليانسينس»، حيث استعرضت هذه الشركات حلولاً مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الفضائية والهندسة المتقدمة والخدمات المرتبطة بقطاع الفضاء.

كما شهد المعرض عرض نموذج المركبة الفضائية ومركبة الهبوط، ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات؛ وذلك في معرض «بيت الصناعة». ويعكس هذا العرض التطور المتسارع في القدرات الوطنية في مجال الاستكشاف العلمي والفضائي، كما يؤكد مكانة دولة الإمارات المتقدمة في تنفيذ المهمات الفضائية الطموحة والمشاركة الفاعلة في تعزيز المعرفة العلمية على المستوى العالمي.

وعلى هامش المشاركة، وقعت الأكاديمية الوطنية للفضاء وشركة «سبيس بوينت»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تعليم الفضاء وبناء القدرات في دولة الإمارات، مع التركيز على استقطاب وتطوير المواهب الوطنية على مستوى المدارس والجامعات، ودعم ريادة الأعمال الوطنية في هذا القطاع.

وتؤكد وكالة الإمارات للفضاء من خلال هذه المشاركة التزامها المستمر بدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، الرامية إلى تعزيز توطين الصناعات الفضائية المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتحكومية