الرياض, المملكة العربية السعودية، اختتمت شركة أمّ القرى للتنمية والإعمار، المالك والمُطوّر والمُشغّل لوجهة "مسار" في مكة المكرمة، مشاركتها في منتدى مستقبل العقار 2026 بصفتها شريكًا استراتيجيًا، وذلك ضمن أعمال المنتدى التي أُقيمت في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وشهد جناح الشركة حضورًا لافتًا من المستثمرين وممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت الشركة أبرز مكونات وجهة "مسار" والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، إلى جانب أحدث مستجدات الأعمال والتطوير في المشروع، بما يعكس حجم التقدم المحقق في مختلف مراحل التنفيذ.

وأعلنت الشركة خلال هذه المشاركة عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للتملك عبر المُطوّرين المُعتمدين، التي تتيح معلومات دقيقة وشاملة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة داخل وجهة "مسار".

وحقّقت وجهة "مسار" خلال المنتدى إنجازًا نوعيًا بحصولها على شهادة LEED الذهبية – فئة المجتمعات، تأكيدًا لالتزام المشروع بتطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية، وحرصه على تطوير بيئة حضرية متكاملة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لوجهة "مسار" كمشروع حضري رائد في قلب العاصمة المقدسة، يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في إرساء نموذج عمراني مستدام يُعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات المستقبل

يجدر الذّكر أنّ شركة أمّ القرى للتنمية والإعمار ومن خلال هذه المشاركة تؤكد مواصلة التزامها بتطوير وجهة "مسار" وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة، بما يخدم زوار وسكان العاصمة المقدسة، ويعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل عمراني متكامل ومتوازن.

المصدر: ايتوس واير

-انتهى-

#بياناتشركات