«مبيعات عقارات دبي» تتفوق على لندن ونيويورك وتستهدف كسر حاجز «التريليون درهم التاريخي» في 2026.. و«بروداكشن سيتي» صرح معماري يزين شارع الشيخ زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تؤكد شركة أبو النجا للتطوير العقاري، في تقريرها الاستراتيجي الجديد حول "الرؤية المشرقة لعام 2026"، أن القطاع العقاري في دبي قد تجاوز كافة الأطر التقليدية للنمو، ليتحول إلى نبض الاقتصاد العالمي ومرآة صادقة للفلسفة التنموية الاستثنائية التي صاغ ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

توضح الشركة أنها تستلهم رؤيتها من كلمات صاحب السمو، التي تشكل الدستور الروحي والمادي لنجاحاتها، حيث لطالما أكد سموه بكلمات تملؤها الثقة واليقين: «القطاع العقاري في دبي ليس مجرد جدران وأسمنت، بل هو روح الطموح التي تسكننا، وهو دليل قاطع على أننا لا نبني للسكن فقط، بل نبني للمستقبل، ونبني لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة في العالم». وشدد سموه في كل محفل استراتيجي على أن: «ثقة العالم في رؤيتنا الاقتصادية هي ثمرة منظومة متكاملة من التشريعات المرنة، والبيئة الآمنة، والقدرة الفذة على تحويل التحديات إلى فرص كبرى.. نحن في دولة الإمارات نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول، والنتائج التي نحققها اليوم هي رسالة لكل من يطمح في بيئة استثمارية شفافة وعالمية».

ووفقاً لتحليلات الشركة، يُعد هذا الاستشهاد الشامل برؤية سموه المحرك الأساسي الذي دفع سوق دبي العقاري ليلامس حاجز الـ 917 مليار درهم في عام 2025، مما يدفع "أبو النجا للتطوير العقاري" إلى الإعلان بكل فخر وتفاؤل عن أن عام 2026 سيكون "العام التاريخي" الذي يشهد كسر وتجاوز حاجز "التريليون درهم" كقيمة إجمالية للتصرفات السنوية، في سابقة اقتصادية عالمية تعيد صياغة خارطة الثروات الدولية.

القيادية الملهمة والرهان على المركز الأول

في تعقيب على هذه الرؤية القيادية الملهمة، أكد السيد محمد أبو النجا، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة أبو النجا للتطوير العقاري، أن الشركة لا تنظر إلى القطاع كأرقام مجردة، بل كالتزام وطني صلب، قائلاً: «كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وضعتنا أمام مسؤولية كبرى؛ فنحن لا نبيع مجرد وحدات سكنية، بل نبيع ثقةً مطلقة في مستقبل صممه قائد لا يرضى لبلاده بغير المركز الأول. إن دبي اليوم، بفضل توجيهات سموه، تقدم تشابكاً عبقرياً يجمع بين الاستقرار التشريعي والابتكار الرقمي، مما يمنح المستثمر يقيناً بأن أصوله العقارية في دبي هي الأكثر أماناً ونمواً في العالم بأسره».

وأضاف السيد محمد أبو النجا: «توقعاتنا بعبور عتبة التريليون درهم في 2026 تستند إلى معطيات صلبة؛ فبينما يعاني الاقتصاد العالمي من ضغوط التضخم وتباطؤ النمو في كبرى العواصم مثل لندن (التي تحقق عوائد 3.2%) ونيويورك (بعوائد 3.9%)، تواصل دبي التحليق منفردة بعوائد إيجارية صافية تتراوح بين 7% إلى 10%، مما يجعلها الملاذ الآمن الأول والوحيد الذي يضمن نمواً رأسمالياً استثنائياً يتحدى كافة التقلبات الجيوسياسية».

ويوضح أن قوة الدفع الاستثمارية التي تراهن عليها "أبو النجا للتطوير العقاري" في عام 2026 تنبع من "عوامل الجذب المليارية" التي صممتها دبي باقتدار، حيث تبرز منظومة الإقامة الذهبية كأداة تحويلية جعلت من دبي مقراً دائماً لأصحاب الثروات والعقول، بالتوازي مع "الشفافية الرقمية المطلقة" عبر تقنيات السلسلة الكتلية (البلوك تشين) التي وفرتها دائرة الأراضي والأملاك، مما جعل دبي تتصدر مؤشرات الشفافية العالمية. هذه البيئة المثالية مكنت السوق من استقطاب أكثر من 193,000 مستثمر في عام 2025، بزيادة نوعية بلغت 29% في عدد المستثمرين الجدد، مما أدى إلى ضخ سيولة استثمارية تجاوزت 680 مليار درهم.

وتابع: «نحن في "أبو النجا للتطوير العقاري" نقرأ في هذه الأرقام دعوة صريحة للتوسع، مستندين إلى سجل إنجازاتنا الحافل الذي شهد في عام 2025 نجاحاً مبهراً لمشاريعنا: "أبو النجا وان" في منطقة الفرجان، ومشروع "سكاي فيو ريزيدنس"، اللذين حققا مبيعات قياسية وثقة مطلقة من العملاء بفضل معايير الجودة الفائقة والالتزام الصارم بمواعيد التسليم».

عصر التريليون وأيقونات معمارية تعانق السحاب

وفي إطار الاستعداد لدخول عصر "التريليون" في 2026، تطلق شركة أبو النجا للتطوير العقاري أيقونتها المعمارية الأكثر طموحاً: مشروع "بروداكشن سيتي" الواقع مباشرة على شارع الشيخ زايد، وهو الصرح الذي صُمم ليكون عنواناً جديداً للشموخ والفخامة، مدمجاً أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة العالمية، ليعكس وجه دبي الحضاري المتجدد.

كما تطلق الشركة بالتوازي مشروع "كريستال كريست" في قلب منطقة "دبي هيلز استيت"، لترسخ تواجدها القوي في مناطق النمو الاستراتيجي التي تمثل عصب التنمية الحضرية القادمة في الإمارة.

وأشارت الشركة إلى أنها تمضي قدماً مستلهمة كلمات الشيخ محمد بن راشد: «المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يُصمم ويُبنى اليوم». ومن هذا المنطلق، أكدت "أبو النجا للتطوير العقاري" أن عام 2026 سيكون عام "التريليون التاريخي"، لتظل دبي الوجهة العالمية الأولى التي تجتمع فيها أحلام الطامحين بواقع إنجازات تتخطى الخيال، مدفوعة برؤية قيادة لا تعرف الحدود وإرادة قطاع خاص يرفض إلا أن يكون شريكاً أصيلاً في المركز الأول.

تنامي الاستثمارات العقارية وحضور لافت للمرأة

شهد عام 2025 نشاطاً قياسياً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات 3.11 ملايين معاملة تشمل التصرفات والإيجارات وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب واتساع قاعدة المتعاملين وتنامي دور القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية 680 مليار درهم عبر أكثر من 258.6 ألف عملية استثمارية، محققة نمواً بنسبة 29% من حيث القيمة و20% من حيث العدد، مع توسع ملحوظ في قاعدة المستثمرين إلى 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24%، منهم 129.4 ألف مستثمر جديد بنمو قدره 23%، حيث شكل المقيمون نسبة 56.6% من إجمالي المستثمرين.

كما واصلت المرأة تعزيز حضورها البارز والمؤثر، مسجلة استثمارات بقيمة 154 مليار درهم عبر 76.7 ألف عملية استثمارية، بنمو 31% في القيمة و24% في العدد، وهو ما يعكس بيئة استثمارية شاملة وداعمة. وفي سياق متصل، سجلت العقارات الفاخرة تداولات بقيمة 3.98 مليارات درهم بنمو 5%، مع رصد متوسط زمن تحول من مستأجر إلى مستثمر قدره 4.8 سنوات، مما يعد مؤشراً قوياً على جاذبية التملك والاستقرار في دبي.

أما عن المناطق الأعلى أداءً، فقد تصدرت (البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ووادي الصفا 5، ومدينة المطار، ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، واليلايس 1، ووادي الصفا 3، ومجمع دبي للاستثمار الثاني، والثنية الخامسة) قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات. بينما جاءت في صدارة قيمة التصرفات مناطق (الخليج التجاري، ومرسى دبي، ونخلة جميرا، برج خليفة، البرشاء جنوب الرابعة، حدائق الشيخ محمد بن راشد، مدينة المطار، وادي الصفا 5، وادي الصفا 3، واليلايس 1). أما في قطاع الرهون العقارية، فتصدرت البرشاء جنوب الرابعة ومرسى دبي وجبل علي الأولى من حيث العدد، بينما جاءت نخلة جميرا ومرسى دبي والخليج التجاري في الطليعة من حيث القيمة، مما يبرز تنوع الفرص وتوازن النمو الجغرافي في كافة أرجاء دبي.

