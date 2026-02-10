دبي، الإمارات العربية المتحدة، استهلّت شركة كيرتن هوسبيتاليتي عام 2026 بتوقيع عقود لتشغيل 1,000 غرفة فندقية جديدة خلال شهر يناير، مستندةً إلى أحد أنجح الأعوام في تاريخها، لتعزيز وتيرة توسع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى عدد من الأسواق العالمية التي تتمتع بمقومات نمو مرتفعة.

واختتمت المجموعة المتخصصة في إدارة الضيافة عام 2025 بأداء قوي لمحفظتها التشغيلية، مسجّلةً نموًا بنسبة 55% في الإيرادات التشغيلية، وارتفاعًا بنسبة 69% في إجمالي الأرباح التشغيلية، وزيادةً بنسبة 44% في رسوم الإدارة على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس استمرار إقبال المُلّاك والمستثمرين على منصتها المتخصصة في الضيافة العصرية. وجاء هذا الأداء نتيجةً لاعتماد استراتيجية توسع مدروسة، وتعزيز الانتشار الجغرافي، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الأصول التشغيلية التابعة للمجموعة.

خلال عام 2025، وسعت كيرتن هوسبيتاليتي عملياتها بافتتاح مجموعة من المشاريع الرئيسية، من بينها فندق "راي هوتيل كلاود 7" في الكويت، وفندق "كلاود 7 روما" وفندق "كولير 1600 باي كلاود 7 هوتيلز" في إيطاليا، ما أسهم في ترسيخ وجودها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وإلى جانب ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع النوعية، من بينها مشروع "ذا هاوس ريزيدنس أزور زنجبار"، وهو مشروع سكني يحمل علامة فندقية يضم 93 فيلا بإطلالات بحرية، ومشروع "منتجع كلاود 7 جزيرة المرجان – الدمام"، الذي يشكّل إضافة جديدة إلى الواجهة البحرية للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشروع "كلاود 7 درسا تطوان"، الذي يمثل دخول كيرتن هوسبيتاليتي إلى السوق المغربية سريعة النمو في قطاع الضيافة. وواصلت المجموعة هذا الزخم، حيث وقّعت خلال شهر يناير مشروعها الثاني في المغرب، وهو "منتجع كاسادورا ريزورت باي كلاود 7 هوتيلز" وهو مشروع يضم منتجع ووحدات سكنية تحمل علامة فندقية في مدينة الجديدة، من تطوير مجموعة راموس.

وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكانة مكانة محورية في استراتيجية النمو لشركة كيرتن هوسبيتاليتي. وتسهم السياسات السياحية التي تقودها الحكومات، إلى جانب الاستثمارات الواسعة في مشاريع البنية التحتية، والاهتمام المتزايد بتجارب الضيافة ذات الطابع المجتمعي، في توفير أرضية داعمة لنمو علامات المجموعة المتخصصة في الضيافة العصرية. وفي هذا السياق، يزداد إقبال المُلّاك في المنطقة على نموذج كيرتن هوسبيتاليتي، لما يتيحه من مفاهيم مرنة قائمة على تصميم متقدّم ومدعومة بخبرات تشغيلية وتطويرية متكاملة.

وفي المرحلة المقبلة، تعكس المشاريع قيد التطوير مساراً يجمع بين دخول أسواق جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق القائمة. وتستكمل الشركة حالياً خطط التوسع في مصر وإيطاليا وفرنسا والمغرب، إلى جانب دراسة فرص إضافية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وبما يعزز من جاهزية الشركة لتحقيق نمو أكثر اتساعاً وتوازناً خلال عام 2026.

وتتوقع كيرتن هوسبيتاليتي افتتاح ستة مشاريع جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب عدد من مشاريع التحويل قيد التطوير، ما يمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام ومتنوع.

وتعتمد الشركة في هذا التوسع المتنامي على هيكل قيادي أقوى. ففي عام 2025، عيّنت كيرتن هوسبيتاليتي رامين بهنام في منصب الرئيس التنفيذي للتطوير، وذلك بعد ترقية مينا أنزياني إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. وتسهم في تعزيز هذه التعيينات قدرة المجموعة على توسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي، مع الحفاظ على الهوية المميزة لعلاماتها التجارية.

ويتولى رامين بهنام قيادة استراتيجية التطوير العالمية للمجموعة، حيث يعمل على تسريع وتيرة توسع محفظتها في قطاع الضيافة العصرية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يدعم مسار نموها المتصاعد. وفي المقابل، لعبت مينا أنزياني دورًا أساسيًا في بناء الإطار التشغيلي الذي يمكّن كيرتن هوسبيتاليتي من التوسع دون المساس بجوهر نموذجها. ومنذ انضمامها إلى الشركة، نجحت مينا في إرساء نظام يوفّق بين الانضباط التشغيلي والمرونة الإبداعية، لتكون صاحبة الرؤية التي أسست مفهوم المجموعة لـ "قابلية التوسّع المصممة حسب الاحتياجات"، والذي أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في نموذجها التشغيلي.

وقالت مارلوس كنيبنبرغ، الرئيسة التنفيذية لشركة كيرتن هوسبيتاليتي: "الزخم الذي حققته الشركة يعكس تقدّمًا واضحاً في مسار التوسع. نشهد اليوم نمواً بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، مع دخول أسواق جديدة وتحقيق نتائج مالية قوية في الوقت ذاته. وما تحقق حتى الآن يمثّل بداية مرحلة توسّع أوسع، تستند إلى فريق يتمتّع بكفاءة عالية لدعم أهداف النمو الطموحة للشركة".

ومع وجود أكثر من 55 مشروع إقامة قيد التطوير في ثلاث قارات، وامتلاكها 12 علامة تجارية خاصة في قطاع الضيافة بأسلوب الحياة، تدخل شركة كيرتن هوسبيتاليتي عام 2026 مستندةً إلى قاعدة أعمال أكثر صلابة وربحية محسّنة، واستراتيجية تركّز على الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وتواصل المجموعة مسار نموها بهدف ترسيخ حضورها في قطاع الضيافة المعاصر، عبر تطوير وجهات تجمع بين الابتكار والهوية المحلية، والإدارة المسؤولة للموارد.

كيرتن هوسبيتاليتي هي شركة رائدة في مجال الضيافة العصرية المتكاملة، تبتكر وجهات وتجارب ومجتمعات مصمّمة خصيصًا لتقديم قيمة استثنائية للضيوف. تدير المجموعة وتشغّل مشاريع ضيافة تُحدث نقلة نوعية في الوجهات، من خلال تعاون مثمر مع علاماتها التجارية الخاصة أو علامات تجارية أخرى في مجالات الأغذية والمشروبات والتجزئة والترفيه والفنون والعافية، مع التركيز على تصميم منظومات بيئية فريدة تُعزز روح المجتمع وتجربة الضيافة المتكاملة. تدير كيرتن هوسبيتاليتي حالياً 11 فندقاً، مع التخطيط لإدارة أكثر من 55 مشروعًا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

